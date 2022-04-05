كان FIFA Fan Festival™ في البرازيل 2014 هو النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي كان مجدداً بمثابة فعالية استثنائية، وهو ما أثبتته الصور الجوية لحشود جماهير اللعبة الجميلة التي غص بها شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو. تجسّدت في هذا المهرجان روح المرح والشغف بالمستديرة الساحرة والأجواء الكرنفالية التي تشتهر بها البلاد، وذلك في 12 موقعاً تم اختيارها بعناية لاستضافة فعاليات FIFA Fan Festival في أرجاء البرازيل والتي زارها ملايين البرازيليين العازمين على الاستمتاع بكل لحظة من كأس العالم FIFA مع إدراكهم بأن العالم بأسره يتابعهم، فأظهروا مشاعر السعادة وكبرياء خلّدتها إلى الأبد ذاكرة كل من كان محظوظاً بالتواجد هناك. المواقع: بيلو هوريزونتي، برازيليا، كويابا، كوريتيبا، فورتاليزا، ماناوس، ناتال، بورتو أليغري، ريسيفي، ريو دي جانيرو، سالفادور، ساو باولو FIFA Fan Festival لعام 2014™ بالأرقام:

  • 12 موقعاً لـFIFA Fan Festival

  • 5.5 مليون زائر لـFIFA Fan Festival خلال البطولة

  • 278 يوم عمل في إجمالي 12 موقعاً

  • 1008 ساعة من البث الكروي المباشر

  • 1191 متر مربع هي مساحة الشاشات العملاقة عالية الجودة في كافة المواقع

  • 754 عرضاً موسيقياً حياً

  • حوالي 9000 شخص من ممثلي وسائل الإعلام قاموا بالتغطية الإعلامية من FIFA Fan Festival

FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA البرازيل 2014™

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تاريخ FIFA Fan Festival

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 12: FIFA President Gianni Infantino on stage at the Sydney Fan Festival to watch the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between Australia and France at Brisbane Stadium on August 12, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
FIFA Fan Festival في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™

كانت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بمثابة ثورة في اللعبة من عدة نواح، إذ شهدت إقامة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ للمرة الأولى في تاريخ المنافسة.

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 20: General view of DJ Khaled at Fan Festival during the FIFA World Cup 2022 Qatar Fan Festival at Al Bidda Park on November 20, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

استطاع مهرجان FIFA Fan Festival™ أن يكون مركز اهتمام المشجعين الدوليين والمحليين خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحقّق العديد من الإنجازات.

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 25: A general view is seen during the 2018 FIFA World Cup Russia at Luzhniki Stadium on June 25, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA روسيا 2018™

سحر FIFA Fan Festival™ الجماهير الروسية، وتحوّل إلى أكبر حفل كروي على الإطلاق، وهو ما أثبتته أرقام الحضور.

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Football - FIFA World Cup Brazil 2014 - Rio de Janeiro - Brazil - 28/6/14.FIFA Fan Fest.Mandatory Credit: Action Images / Lea Weil..Action Images.
FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA البرازيل 2014™

كان FIFA Fan Festival™ في البرازيل 2014 هو النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي كان مجدداً بمثابة فعالية استثنائية، وهو ما أثبتته الصور الجوية لحشود جماهير اللعبة الجميلة التي غص بها شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

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FFF_2010_FIFAcom
FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™

الاستجابة الإيجابية الفورية والهائلة لجعل مهرجان FIFA للمشجعين™ بمثابة جزء أساسي من تجربة كأس العالم FIFA 2006™ في ألمانيا، ولّدت طلباً كبيراً على إقامة مثل هذه المبادرة في كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™.

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FIFA Fan Festival - كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™

تم إطلاق برنامج FIFA Fan Festival™ للمرة الأولى خلال كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™ ليُحقق نجاحاً فورياً في أوساط الجماهير، إذ احتفل أكثر من 18 مليون مشجع بالمستديرة الساحرة في المواقع الرسمية للمهرجان في 12 مدينة مستضيفة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ في ٠٤:٠٩ م
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