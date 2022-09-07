FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

المعالم والإنجازات

استطاع مهرجان FIFA Fan Festival™ أن يكون مركز اهتمام المشجعين الدوليين والمحليين خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحقّق العديد من الإنجازات.

زائر الزيارات بفضل قرب المدن القطرية من بعضها البعض، تمت إقامة مهرجان FIFA Fan Festival في مكان واحد فقط، وجذب 1.86 مليون زائر. مليون رقم مميز تم الوصول إلى إنجاز المليون زائر يوم الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد 14 يومًا من انطلاق العرس الكروي والموسيقى والترفيه. فنان موسيقي قدّموا عروضاً بمهرجان FIFA Fan Festival، وصلت مدتها لـ162 ساعة من الموسيقى الحية والمباشرة. المركز الأول الأغنية الرسمية أصبحت أغنية "توكو تاكا" أول مقطع موسيقي رسمي لمهرجان FIFA Fan Festival، كما نالت هذه الأغنية التي جمعت بين الفنانين نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس المرتبة الأولى على iTunes في الولايات المتحدة الأمريكية، والمرتبة الأولى في أسبوع إصدارها على قائمة YouTube لأفضل مقاطع الفيديو.

اطّلع على قائمة الإنجازات الكاملة:

إعادة لأجواء المهرجان:

إعادة لأجواء مهرجان FIFA Fan Festival خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™!

مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية

في سنة 2022، دخل FIFA في شراكة مع AB InBev وCoca-Cola لتنظيم مهرجانات دولية رسمية للمشجعين خارج البلد المضيف، بحيث تسهر الشركتان على تنظيم الحدث وتكونان شريكتان في التسمية بمهرجانات دبي ولندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو والرياض وساو باولو وسيول.

وذلك بهدف نقل أجواء كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ إلى أعتاب الجماهير في جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب فريدة من نوعها وصنع لحظات خالدة - فقد كانت بمثابة زيارة للأجواء القطرية دون السفر إليها.

وأقيمت تلك المهرجانات بالتعاون مع العلامات التجارية لـAB InBev، فكانت علامة Budweiser حاضرة بدبي ولندن وسيول، والعلامة التجارية Corona بمكسيكو سيتي، وBrahma بريو دي جانيرو وساو باولو. كما استضافت شركة كوكا كولا مهرجان FIFA Fan Festival الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تضمنت كل مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم، كما حضرت فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك عروض من أشهر منسقي الأغاني، ومشاركات من الفنانين المحليين وأساطير FIFA.

وزار أماكن الحدث حوالي 460 ألف زائر أثناء البطولة.

مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية 01:33

مهرجانات FIFA Fan Festivals الدولية - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ Previous 01 / 11 مهرجان BudX FIFA Fan Festival بلندن 02 / 11 مهرجان BudX FIFA Fan Festival في سيئول 03 / 11 احتفالات الجماهير بمهرجان BudX FIFA Fan Festival في سيئول 04 / 11 لافتات مهرجان BudX FIFA Fan Festival بدبي 05 / 11 مهرجان BudX FIFA Fan Festival بدبي 06 / 11 مشاهدة المشجعين للشاشات العملاقة بمهرجان BudX FIFA Fan Festival بدبي 07 / 11 مهرجان Arena Brahma FIFA Fan Festival بريو دي جانيرو 08 / 11 مشاهد للجماهير بمهرجان Arena Brahma FIFA Fan Festival بريو دي جانيرو 09 / 11 مهرجان Arena Brahma FIFA Fan Festival بساو باولو 10 / 11 مشاهد للجماهير بمهرجان Arena Brahma FIFA Fan Festival بساو باولو 11 / 11 مهرجان Corona FIFA Fan Festival بمكسيكو سيتي Next

أثناء البطولة

نظراً لتقارب مناطق الأحداث الرسمية للبطولة، أُقيم مهرجان FIFA Fan Festival لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في مكان واحد لأول مرة في تاريخ الدورة الكروية الأعرق، وهو حديقة البدع - في وسط مدينة الدوحة وقلب قطر.

ويقع مكان الحدث هذا الذي يتمتع بقدرة استيعابية وصلت لـ40 ألف زائر في آن واحد بين منطقة الخليج الغربي وسوق واقف، إذ تمكّن الزوار من الوصول إليه بسهولة عبر محطات المترو (الكورنيش والبدع والقصر الأبيض) وسيراً على الأقدام على طول الكورنيش.

وبفضل دنو كل استادات البطولة من موقع مهرجان FIFA Fan Festival وسهولة الوصول إليه بفضل وسائل النقل العمومي، فقد جمع بين المشجعين الدوليين والمحليين، كما استقطب جل وسائل الإعلام للاحتفال بكأس العالم FIFA.

كما تم توفير وسائل نقل مخصصة بين استادات البطولة والمهرجان، ولم يُفوّت حاملو التذاكر فرصة الاستمتاع بالحدثين لسهولة وسرعة الانتقال بين موقع المهرجان والملاعب.

كما استقطب أفق الدوحة بخلفياته المدهشة الزوّار ومكّنتهم من التقاط صور خالدة.

تقع حديقة البدع التاريخية في قلب الدوحة، ويرجع تاريخ توثيقها لسنة 1681، حيث كانت تُعرف سابقًا باسم حديقة الرميلة، وتعتبر من أقدم وأشهر الوجهات في البلاد.

التواريخ: 21 نوفمبر/تشرين الثاني - 18 ديسمبر/كانون الأول

المكان: الدوحة، قطر

الموقع: حديقة البدع

لمزيد من المعلومات والتحديثات، يرجى زيارة موقع FIFA+.