Le rapport sur le cumul d’emplois donne des pistes pour faire avancer le football féminin de haut niveau

La FIFA a publié un rapport centré sur l’analyse du contexte dans lequel évoluent les footballeuses de haut niveau dans différents pays à travers le monde, amenées à jongler entre leur carrière sportive et d’autres emplois, des responsabilités familiales ou leurs études.

Si la professionnalisation du football féminin de haut niveau a connu une accélération notable ces vingt dernières années, elle comporte en revanche son lot de défis. En effet, le football à lui seul ne garantit pas toujours des revenus suffisants pour vivre et les joueuses doivent donc trouver d’autres sources de revenus. Le poids de ce facteur représente un indicateur de développement important.

Intitulé Cumul d’emplois dans le football féminin de haut niveau , le rapport a été commandité afin de mieux cerner la situation à l’échelle mondiale, conformément à la volonté de la FIFA d’accélérer la professionnalisation du football féminin en proposant un état des lieux précis de la réalité des joueuses évoluant au plus haut niveau. Il a été mené à bien en collaboration avec l’Université Edith Cowan (Australie) et la FIFPRO.

"Les fondations sur lesquelles s’appuie le football féminin sont plus bien solides qu’elles ne l’étaient il y a encore quelques années. Cela s’explique à la fois par le succès retentissant de la Coupe du Monde 2023 et le lancement, en 2018, de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin", a affirmé Sarai Bareman, directrice du Football féminin de la FIFA. "Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire. C’est important de produire ce genre de rapport afin de mettre en évidence le quotidien de nombreuses joueuses et d’aider toutes les personnes impliquées dans le développement du football féminin."