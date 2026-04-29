L’équipe des réfugiées afghanes pourra désormais participer aux compétitions de la FIFA

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé la nouvelle à l’équipe lors d’un entretien vidéo privé

L’ancienne capitaine, Khalida Popal, affirme que cette avancée donne une voix à toutes les jeunes filles et femmes d’Afghanistan

Les joueuses afghanes disent avoir retrouvé leur identité grâce à la décision du Conseil de la FIFA de les autoriser à représenter leur pays lors des rencontres internationales officielles. La nouvelle leur a été annoncée par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, au cours d’un échange téléphonique particulièrement émouvant, plusieurs membres de l’équipe des réfugiées afghanes lui confiant qu’il s’agissait là du moment dont elles rêvaient toutes.

La décision du Conseil de la FIFA a permis aux footballeuses afghanes de « retrouver [leur] identité » 03:12

« Perdre son identité est une épreuve douloureuse. On a le sentiment de n’être chez soi nulle part », a déclaré Khalida Popal, l’ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine d’Afghanistan, qui s’est démenée pour que ses coéquipières puissent enfin représenter leur pays dans les compétitions de la FIFA. « Retrouver notre identité est quelque chose d’immense, car nous ne pensons pas seulement à nous : nous le faisons pour toutes celles qui ont rêvé et qui continuent de rêver. Cette reconnaissance nous offre une tribune et la force de porter la parole de nos sœurs, qui sont privées de leurs droits et réduites au silence. Nous voulons faire passer ce message aux jeunes filles et femmes d’Afghanistan : ne baissez jamais les bras. Nous savons à quel point la situation est difficile. Nous connaissons ce sentiment de désespoir insurmontable, mais nous voulons leur dire que nous sommes là pour elles. Nous les entendons, et nous serons leur voix. »

En mai 2025, le Conseil de la FIFA a approuvé la création de l’équipe des réfugiées afghanes afin d’offrir des opportunités de jeu structurées aux footballeuses afghanes vivant à l’étranger. La FIFA soutient cette initiative en leur fournissant des ressources financières, des stages de préparation et l’expertise d’entraîneurs.

En octobre 2025, l’équipe a connu un moment historique en faisant ses débuts lors des FIFA Unites Women’s Series 2025™ au Maroc. Elles y ont affronté le Tchad, la Libye et la Tunisie, sous les yeux du Président de la FIFA. Désormais, grâce à une modification du Règlement de Gouvernance de la FIFA, elles peuvent franchir une étape supplémentaire et disputer des rencontres internationales officielles.

« Cela représente énormément pour l’équipe féminine d’Afghanistan ; notre combat dure depuis si longtemps », a confié Khalida Popal. « Ce que traversent les femmes afghanes est bouleversant, il est impossible de rester insensible à une telle situation. Ce parcours n’a jamais été simple pour nous. C’est notre moment. À nous de jouer. »

En annonçant la décision lors de cet appel en ligne, Gianni Infantino a déclaré aux joueuses : « Je vous remercie, car vous me donnez la force et l’énergie de croire en cette aventure, en ce projet, et de mettre de côté tous les obstacles, potentiels ou à venir. Ensemble, nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. Ensemble, nous pouvons atteindre tous nos objectifs. C’est historique, c’est magnifique, c’est fantastique pour vous toutes, et je suis tellement fier de vous. » Khalida Popal assistait à l’appel de M. Infantino depuis Vancouver, au Canada, juste après la réunion du Conseil de la FIFA lors de laquelle la décision a été prise. « Être présente dans cette salle et entendre l’annonce directement du Président de la FIFA, en présence de nos joueuses, restera l’un des moments les plus forts que j’ai vécus. Voir les instances du football s’engager concrètement, faire preuve de leadership et, enfin, reconnaître et respecter la voix et le combat de nos joueuses, m’a profondément touchée », a-t-elle confié.

La capitaine actuelle, Fatima Haidari, participait également à l’appel vidéo. « Nous avons la conviction profonde que ce projet va s’inscrire dans la durée et qu’il adressera un message fort au monde entier. Il ne s’agit pas seulement des filles d’Afghanistan, ni de notre propre sort, ni même de ce moment historique : c’est un message qui résonne pour toutes les femmes partout dans le monde », a-t-elle déclaré. En évoquant la compétition au Maroc, elle a confié au Président Infantino : « Lorsque vous m’avez remis le fanion officiel de l’équipe des réfugiées afghanes, j’ai senti le poids de l’histoire entre mes mains. » La FIFA va désormais entamer les démarches administratives et préparatoires nécessaires pour ce projet, notamment l’inscription de l’équipe et la mise en place d’une structure opérationnelle et sportive. L’instance dirigeante du football mondial mettra à disposition toutes les ressources nécessaires – humaines, techniques et financières – afin de garantir un parcours sûr, professionnel et durable vers la compétition officielle.

« Malgré la douleur de l’exil et celle d’être séparées de nos familles, nous continuons à jouer au football pour préserver cette flamme en nous. Comme je le dis toujours, nous avons toujours été les ambassadrices des femmes d’Afghanistan », a déclaré Mursal Sadat, l’une des vice-capitaines de l’équipe. « Aujourd’hui, vous ravivez cet espoir en nous, prouvant que la FIFA accueille à bras ouverts tous les joueurs et joueuses de la planète, telle une véritable famille. »

Le prochain rassemblement de l’équipe est prévu du 1er au 9 juin en Nouvelle-Zélande. L’équipe y disputera notamment un match contre les Îles Cook.

Fatima Yousufi, gardienne de but et vice-capitaine, a qualifié ce moment d’incroyable. « Je suis très heureuse, car notre lutte touche enfin à sa fin. C’est comme si nous avions franchi la ligne d’arrivée, marquant le début d’un nouveau chapitre pour l’équipe », a-t-elle confié. « Notre formation peut devenir un symbole d’espoir pour les jeunes filles, en particulier dans notre pays, l’Afghanistan, où elles aspirent encore, au bas mot, à pouvoir accéder à l’éducation. »