La FIFA et l’AFC permettent aux Afghanes de représenter leur pays en match officiel grâce à une réforme de gouvernance historique

Un amendement au Règlement de Gouvernance de la FIFA permet au Conseil de la FIFA d’inscrire ou d’approuver l’inscription d’une équipe nationale ou représentatives dans des circonstances exceptionnelles

Grâce à cette évolution, les footballeuses afghanes vont pouvoir représenter leur pays lors de compétitions de la FIFA, avec l’accord de l’AFC

La FIFA mènera l’application de cette disposition et apportera un soutien opérationnel, humain et financier complet afin de garantir l’accès au football international

Le Conseil de la FIFA a annoncé aujourd’hui un amendement significatif au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Celui-ci va notamment permettre aux footballeuses afghanes – y compris aux joueuses d’Afghan Women United, l’équipe soutenue et financée par la FIFA, de représenter leur pays et de disputer des rencontres internationales officielles dans le cadre de compétitions de la FIFA.

Cette décision historique donne au Conseil de la FIFA le pouvoir, en consultation avec la confédération concernée, de procéder à l’inscription et/ou d’approuver l’inscription d’une équipe nationale ou d’une équipe représentative dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’association membre concernée n’est pas en mesure de le faire. Le but consiste avant tout à ce que les joueuses ne se retrouvent pas exclues du football international lorsqu’elles sont soumises à des circonstances sur lesquelles elles n’ont aucun contrôle. Ainsi, l’universalité, l’inclusion et la non-discrimination inscrites dans les principes statutaires de la FIFA sont préservées.

« Il s’agit d’une avancée majeure et inédite dans le monde du sport. Dans le cadre de son engagement à protéger le droit de chaque jeune fille et femme à jouer au football et à s’affirmer pleinement, la FIFA a écouté et entendu les joueuses. En permettant aux Afghanes de représenter leur pays lors de matches officiels, nous transformons les paroles en actes. La FIFA est fière de mener cette initiative historique et de se tenir, tant sur le terrain qu’en dehors, aux côtés de ces joueuses courageuses », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Cette réforme s’inscrit dans la droite ligne du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin en Afghanistan, approuvé en mai dernier par le Conseil de la FIFA, et de la création d’Afghan Women United, une équipe soutenue par la FIFA grâce à laquelle des footballeuses afghanes vivant à l’étranger ont des opportunités structurées de jouer. Pour la première fois, des joueuses afghanes vont désormais pouvoir représenter leur nation lors de rencontres officielles et bénéficier d’une pleine reconnaissance sportive.

Les membres du groupe consultatif indépendant chargé du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan ont salué l’initiative, qui constitue selon eux un tournant décisif.

« Par cette décision, les footballeuses afghanes ne sont pas considérées comme des victimes des circonstances, mais comme des joueuses de haut niveau ayant le droit de disputer des compétitions, d’être vues et d’être respectées », a expliqué Nadia Nadim, qui est née en Afghanistan et compte plus de 100 sélections en équipe du Danemark. « Cela montre ce que le sport peut générer lorsqu’il est guidé par des valeurs et un véritable leadership. »

L’ancienne capitaine de l’équipe d’Afghanistan, Khalida Popal, a ajouté : « Pour ces joueuses, représenter l’Afghanistan est une question d’identité, de dignité et d’espoir. La FIFA a su écouter cette revendication et proposer une solution jamais vue dans le monde du sport. Cela démontre aussi qu’en faisant preuve d’unité, nous pouvons accomplir bien plus de choses. »

Pour Andrea Florence, directrice générale de la Sports & Rights Alliance, « cette réforme constitue une mesure inédite à l’échelle mondiale. Elle démontre que les instances dirigeantes peuvent adapter leurs règles pour protéger les droits humains lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent ».

Bien que cet amendement prenne effet immédiatement, la FIFA va désormais entamer les démarches administratives et préparatoires nécessaires pour ce projet, notamment l’inscription de l’équipe et la mise en place d’une structure opérationnelle et sportive. L’instance dirigeante du football mondial mettra à disposition toutes les ressources nécessaires – humaines, techniques et financières – afin de garantir un parcours sûr, professionnel et durable vers la compétition officielle.

Tout au long de la phase de transition, qui pourra durer jusqu’à deux ans, les joueuses d’Afghan Women United continueront de bénéficier d’un soutien, ce qui permettra à la nouvelle structure d’être mise en place sereinement tout en maintenant les plus hauts standards de prévention, de performance et de bien-être.