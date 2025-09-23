Le président de la République centrafricaine remercie la FIFA pour son soutien

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rencontré Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, à New York

Les deux dirigeants ont discuté du rôle social du football et évoqué des solutions pour offrir davantage d’opportunités aux jeunes

Le programme Forward de la FIFA soutient un projet de construction d’un centre technique novateur pour le football féminin

Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, a salué le soutien de la FIFA en faveur du développement du football dans son pays lors d’une rencontre à New York (États-Unis) avec Gianni Infantino, le Président de l’instance, en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Grâce aux efforts combinés du gouvernement centrafricain, de la Fédération Centrafricaine de Football (FCF) – sous l’impulsion de son président, Célestin Yanindji – et de la FIFA, le football centrafricain a connu un réel essor ces dernières années.

Lors de la rencontre, le président Touadéra a notamment mis en avant le fait que la FIFA a tenu ses engagements en faveur du développement des jeunes, pris lors de précédents échanges. De son côté, Gianni Infantino a rendu hommage à Faustin-Archange Touadéra, avec qui il s’était déjà entretenu lors d’une visite en République centrafricaine en 2021 puis dans les bureaux de l’antenne parisienne de la FIFA en 2024, pour sa collaboration active dans le but de faire du football un vecteur de développement pour la jeunesse.

« J’ai eu l’immense plaisir de rencontrer le président de la République centrafricaine, Son Excellence Faustin-Archange Touadéra, à New York 🇺🇸. Nous avons discuté du rôle que joue le football dans la société et évoqué des solutions à apporter pour offrir davantage d’opportunités à la jeunesse de ce pays », a déclaré le Président de la FIFA. « Depuis notre précédente discussion à Paris l’année dernière, un projet a été lancé dans le cadre de notre programme Football for Schools, qui vise à accroître la participation au football dans les écoles ainsi qu’à renforcer les compétences des professeurs pour qu’ils puissent enseigner notre sport. En outre, le programme Forward de la FIFA soutient le développement des infrastructures dans le pays, notamment par le biais d’une initiative novatrice de construction d’un centre technique dédié au football féminin. Nous avons également eu l’occasion de parler du projet d’installation de mini-terrains FIFA Arena, ainsi que de notre coopération avec le gouvernement et les parties prenantes locales. J’ai ainsi pu souligner l’excellent travail réalisé par la Fédération Centrafricaine de Football, sous la direction de son président, Célestin Yanindji. » En janvier 2024, Faustin-Archange Touadéra s’était rendu en personne à Liton, dans la banlieue de Bangui, la capitale centrafricaine, pour poser la première pierre du centre technique pour le football féminin. Celui-ci vise à former de jeunes joueuses et à leur permettre de poursuivre leurs études dans un environnement propice à leur épanouissement social et professionnel.

Financé grâce au fonds Forward de la FIFA, il figure parmi les rares centres techniques au monde à être entièrement dédiés au football féminin et illustre l’engagement du pays en la matière. De plus, un projet de construction de dix mini-terrains de football à Bangui et sur l’ensemble du territoire est actuellement en cours, dans le cadre de l’initiative FIFA Arena. Celle-ci prévoit l’installation de plus d’un millier de mini-terrains à travers le monde, particulièrement dans les zones les moins favorisées.

Une autre initiative, menée sous l’égide du programme Football for Schools de la FIFA, vise à accroître la participation au football dans les écoles ainsi qu’à renforcer les compétences des professeurs pour qu’ils puissent sensibiliser les élèves au football. En partenariat avec le Niger, la République centrafricaine a été désignée pays pilote du projet, lancé en septembre 2025 conformément au protocole d’accord signé au bureau Afrique de la FIFA, à Rabat (Maroc), en juillet dernier.

La FIFA soutient également le gouvernement centrafricain et la FCF dans leur projet de rénovation du stade national, afin que la sélection puisse disputer des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ chez elle, devant ses supporters. En effet, les rencontres de l’équipe nationale comptant pour les éliminatoires de la zone Afrique se sont jusque-là tenues au Maroc.

En mars 2024, la République centrafricaine a participé, au Sri Lanka, à l’édition inaugurale des FIFA Series au cours desquelles elle a affronté la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Bhoutan. Enfin, la FCF a également reçu le soutien du programme Forward de la FIFA lors de la rénovation de son centre technique national, destinée à doter ses futures vedettes d’installations modernes.