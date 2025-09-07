Football for Schools gagne du terrain en Afrique

Un projet pilote réunit le Niger et la République centrafricaine dans le cadre du Programme Football for Schools de la FIFA

Dans ce contexte, des protocoles d’accord visant à améliorer les standards nationaux en matière d’éducation physique ont été signés il y a quelques semaines

Divers départements de la FIFA - Développement du Football Mondial, Football Féminin, et Associations Membres, parmi d’autres - ont collaboré à ce projet

Le Niger et la République centrafricaine présentent de nombreuses similarités. Etats africains tous deux francophones, enclavés, et classés parmi les Pays les Moins Avancés (PMA) par l’ONU, ils se caractérisent par une population majoritairement jeune et en forte croissance démographique. De fait, l’éducation apparaît comme un levier essentiel de leur développement.

Les deux pays partagent également de nombreux points communs en matière de football. Toujours en quête d’une première participation à la Coupe du Monde de la FIFA, le Mena comme les Fauves peuvent compter sur un vivier de talents évident - qui ne demande qu’à être exploité - ainsi que sur la passion de leur peuple pour le sport roi.

Or, Football for Schools a bâti un pont entre éducation et ballon rond. Le programme vise à enseigner à des millions d’enfants à travers le monde des compétences scolaires et des valeurs de vie à travers le football. Un projet pilote réunit justement le Niger et la République centrafricaine. L’objectif à terme : rehausser les standards de l’éducation physique à l’échelle mondiale, afin que l’apprentissage du football se fasse dans les meilleures conditions au sein de chaque système scolaire national.

Des protocoles d’accord ont ainsi été solennellement signés entre la FIFA, les gouvernements nigériens et centrafricains, et les Fédérations de Football des deux pays (FENIFOOT et FCF respectivement), à l’issue de réunions organisées à Rabat, avec les différentes délégations. Ces rencontres avaient eu lieu en marge de l’inauguration du Bureau Afrique de la FIFA, dans la capitale marocaine, le 31 juillet 2025.

« L’éducation est une priorité pour la FIFA. Le fait que deux gouvernements, à travers leurs ministères de l’Éducation et des Sports, s’engagent à intégrer le football dans le programme scolaire constitue une étape importante pour nous dans le cadre de ces projets pilotes » détaille Gelson Fernandes, Directeur régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique.

« C’est l’expression de notre volonté d’accompagner le développement du football à la base. Nous savons qu’historiquement, les écoles ont toujours été un vivier de talents. Avec ce projet, nous voulons non seulement former des joueuses et des joueurs, mais aussi contribuer à l’épanouissement des femmes et des hommes de demain », précise-t-il.

Il s’agit d’initier les enfants à la pratique du football dans les écoles. C’est un sport qui est favorable au développement psychique, mental et physique des enfants. Le but est de les aider dans leur cursus scolaire Issaka Amadou Président de la FENIFOOT

Animé par Antonio Buenaño Sánchez, responsable de Football for Schools, un premier atelier s’est tenu à Niamey, au Niger, du 4 au 7 août. Une centaine de professeurs d’éducation physique, dont 34 femmes, ont ainsi pris part à des sessions à la fois théoriques et pratiques. Tous étaient venus des quatre coins du pays. Ce rendez-vous studieux de quatre jours s’était achevé par un tournoi F4S festif réunissant près de 200 jeunes. Une réussite de bout en bout.

Le directeur de la division du Développement du football mondial, Steven Martens, était d’ailleurs présent pour l’occasion : « C’est un projet dit ‘pilote’, mais son impact sera assurément fort dans ces pays, dans la mesure où tout est mis en œuvre dans les écoles, avec le concours des autorités et le soutien des instructeurs de Football for Schools, afin d’assurer une véritable continuité dans la formation », explique-t-il. « Les écoles sont de véritables réservoirs de talents, mais il faut des outils adaptés et des formateurs aguerris pour les faire éclore. Ce projet offre précisément ce cadre.»

Un rendez-vous similaire figurait à l’agenda de quatre-vingt-cinq enseignant(e)s centrafricain(e)s en ce début de mois de septembre. Intitulé « Atelier sur le développement du football dans les écoles », ce stage de quatre jours s’est conclu le 5 septembre par des matches amicaux et conviviaux auxquels ont participé des écoliers ravis d’apprendre et de s’exprimer balle au pied.

Le 3 septembre, le Premier ministre de la République centrafricaine, Félix Moloua, le président de la Fédération centrafricaine de football, Célestin Yanindji, ainsi que Gelson Fernandes, se sont retrouvés à Bangui pour préciser les contours de ce projet ambitieux et prometteur. « Derrière cette initiative, il y a un travail considérable, porté par la volonté de faire du football un véritable instrument de développement pour nos enfants », explique Célestin Yanindji. « Beaucoup d’entre eux ont le potentiel pour devenir de grands athlètes ».