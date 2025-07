Gianni Infantino célèbre « un jour spécial» lors de l’ouverture officielle du bureau Afrique de la FIFA

Lors de l’ouverture officielle du bureau Afrique de la FIFA à Rabat (Maroc), le Président de la FIFA a déclaré « D’ici, on aura un impact international sur le football ».

Il doit permettre d’établir des liens encore plus étroits avec les 54 Associations africaines membres de la FIFA et faciliter le développement du football sur le continent

Mr Infantino rend hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc pour l’«élan qu’il crée » autour du développement du football

Lors de la cérémonie organisée pour l’ouverture officielle du bureau Afrique de la FIFA à Rabat, capitale du Maroc, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré que le bureau Afrique de la FIFA « Aura un impact international sur le football »

Il rejoint les autres bureaux situés à Paris (France), Miami (États-Unis) et Jakarta (Indonésie), qui soutiennent l’objectif de la FIFA visant à établir des liens encore plus étroits et solides au niveau local avec ses 211 Associations membres (AM) dans le monde entier, afin de faciliter le développement du football au niveau international.

La création du site, situé sur le complexe de football Mohammed VI, a été annoncé en décembre 2024, lorsque Mr Infantino, Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement marocain, et Fouzi Lekjaa, Président de la Royal Moroccan Football Federation (FRMF) et membre du Conseil de la FIFA, ont signé l’accord permettant de lui donner naissance.

Il donnera à la FIFA et aux 54 AM africaines un espace où discuter des projets de développement actuels et futurs, mais aussi créer des liens plus étroits entre les instances dirigeantes du football et ceux qui mettent tout en œuvre pour soutenir le football dans leur pays et sur tout le continent.

« C’est un jour merveilleux, un jour spécial, un jour glorieux, un jour joyeux. On va écrire l’histoire extraordinaire de la FIFA, du football en Afrique, du football au Maroc, du football dans le Monde » a dit le Président de la FIFA, accompagné de Patrice Motsepe, Vice-Président de la FIFA et Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de Mr Lekjaa lors de la coupure du ruban officialisant l’ouverture du bureau. « D’ici, on aura un impact international sur le football. Pas seulement au Maroc mon cher Fouzi (Lekjaa), pas seulement en Afrique mon cher Patrice (Motsepe), mais dans le monde entier, en commençant par ici. »

Mr Infantino a également remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc pour son soutien, qui a favorisé la croissance et la réussite formidable du football dans le pays d’Afrique du Nord au cours des dernières années.

« On est à quelques jours de la Fête du Trône, qui célébrera les 26 ans de Sa Majesté et l’élan qu’il crée, avec le peuple marocain et, bien sûr, la fédération, dirigée par mon frère Fouzi Lekjaa, ici au Maroc, pour développer le football et ce complexe unique, » a-t-il déclaré.

« Ce centre sportif est bien plus qu’un simple centre sportif, bien plus qu’une académie. C’est le centre nerveux du football marocain et africain, mais aussi, depuis aujourd’hui, du football mondial. Il est le témoin d’un pays tourné vers l’avenir, d’un continent tourné vers l’avenir, et du travail qu’on accomplit tous ici pour ce sport incroyable. »

Mr Infantino était accompagné par Mattias Grafström, Secrétaire général de la FIFA, et par des représentants de la Division des associations membres de la FIFA. De nombreux représentants de l’AM Afrique ont également assisté à la cérémonie.

« C’est un jour très spécial et historique, mais c’est aussi un jour spécial pour la FIFA. L’Afrique, c’est la FIFA. Le reste du monde, c’est la FIFA. Et on n’aurait pas pu trouver de meilleur endroit pour le siège de la FIFA » a déclaré Mr Motsepe.»

Et Mr Lekjaa d’ajouter : « On salue chaleureusement cette collaboration, qui vise à renforcer le développement du continent africain et ses divers catégories d’âge. Cette collaboration vise également à développer le football international dans de nombreux pays. »

L’extension de la présence de la FIFA au Maroc paraît logique, tant le football a connu une croissance importante et réussie dans le pays au cours des dernières années.

L'équipe nationale masculine est devenue la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2022 et à décrocher la médaille de bronze au Tournoi Olympique de Football masculin, Paris 2024. L’équipe nationale féminine a participé pour la première fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ lors de l’édition 2023 en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, où elles se sont hissées en huitièmes de finale, et après avoir été finaliste en 2022, elles ont affronté le Nigeria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, à peine quelques heures après la cérémonie.

C’est la seconde fois que le Maroc accueille cette compétition après 2022 et le pays organisera cinq éditions successives de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ à commencer par cette année. Le pays sera également l’hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2025, dont le coup d’envoi sera donné en décembre. Plus tard, le Maroc deviendra seulement le second pays africain à accueillir une Coupe du Monde de la FIFA, alors qu’il coorganisera l’édition centenaire de l’épreuve de football internationale masculine avec le Portugal et l’Espagne en 2030.

« Ici, au Maroc, on unit le monde » a conclu Mr Infantino. « La Coupe du monde de la FIFA, celle du centenaire, qui se déroulera en 2030 sera une fête exceptionnelle. Et ici, tout est prêt pour que cette fête soit la plus belle jamais organisée. Mais on a du travail pour y parvenir. On doit travailler tous ensemble et je sais que vous faites partie de notre équipe.