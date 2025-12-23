La FIFA célèbre la remise des diplômes de la première promotion de son programme de stages à l’intention des associations membres

La première édition de cette initiative s’est achevée avec des diplômés issus de 20 associations membres de la FIFA parmi les six confédérations

Les stagiaires ont suivi une formation de trois mois combinant formation pratique, séminaires de développement et partage des connaissances

Le programme contribue au renforcement des capacités en matière d’administration du football international

La première édition du programme de stages de la FIFA à l’intention des associations membres de la FIFA s’est officiellement achevée, marquant une étape importante dans l’engagement de l’instance en faveur du développement des talents et du renforcement de la gouvernance du football dans le monde entier. Sur une période de trois mois, un total de vingt stagiaires issus d’autant d’associations membres (Albanie, Anguilla, Brésil, Colombie, Danemark, Écosse, Équateur, Fidji, Japon, République kirghize, Laos, Madagascar, Russie, Rwanda, Suriname, Togo, Trinité-et-Tobago et Turquie) ont pu suivre un parcours intensif et structuré, dans les bureaux de la FIFA à Paris ainsi qu’au siège de l’instance à Zurich. Conçu exclusivement pour les employés des associations membres, le programme permet aux participantes et participants d’acquérir une expérience pratique dans huit divisions de la FIFA. Les stagiaires bénéficient d’un riche éventail de formations pratiques, d’opportunités de développement et d’activités auprès d’intervenants extérieurs, tout en apportant leur fraîcheur aux activités quotidiennes. Les travaux menés par cette promotion inaugurale ont permis d’améliorer la collaboration interdépartementale et de renforcer les échanges avec les associations membres du monde entier.

« Davantage qu’un simple programme, cette initiative témoigne de notre engagement à faire grandir le football partout dans le monde, à promouvoir un développement continu et un niveau de jeu plus équilibré au sein des 211 associations membres », a souligné Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA. Tout au long du programme, les stagiaires ont renforcé leurs capacités au niveau du leadership et des aspects opérationnels et stratégiques. De nouvelles compétences qui leur seront précieuses pour continuer à promouvoir le développement du football bien après leur retour au pays. En outre, l’influence des participants s’est clairement fait sentir au sein des équipes de la FIFA, ce qui souligne à quel point la diversité et la passion commune pour le football sont des vecteurs de progrès.

« Ce programme a été conçu pour vous aider à grandir – en matière de compétences, de confiance et de vision », a déclaré Kimberly Morris, directrice de la division Personnel, Technologie et Opérations de la FIFA. « Cela a été une expérience enrichissante pour vous, mais aussi pour nous, car nous avons appris beaucoup de choses sur vous et sur le travail considérable accompli par vos associations membres. Vous êtes arrivés en tant que stagiaires, vous voici désormais ambassadeurs de vos fédérations et dépositaires de l’avenir du football. » Avec la remise des diplômes à la première promotion, la FIFA rend hommage à un groupe de pionniers qui représentent l’avenir de l’administration du football. Par leurs accomplissements, ils ont jeté des bases solides en vue des prochaines éditions de ce programme novateur, et pour continuer à faire avancer le football mondial.