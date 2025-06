Davantage de pays représentés sur la scène internationale grâce à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

« C’est énorme, j’espère que beaucoup d’autres Namibiens pourront m’imiter, parce que c’est possible », explique l’attaquant du Mamelodi Sundowns FC, qui a participé à deux Coupes d’Afrique des Nations de la CAF. Il portait même le brassard de capitaine lors du succès 1-0 contre la Tunisie en 2024, le tout premier de l’histoire de son pays dans la compétition. « Si j’y suis parvenu, ça veut dire que tout est possible. Il faut y croire et tout faire pour réussir. »

« C’était un moment magique, certainement le plus beau but de ma carrière en termes d’émotions. Quand j’ai vu le ballon passer la ligne, j’en ai eu des frissons », explique l’attaquant né en France, qui a joué pour Lorient, Nîmes et Saint-Étienne en Ligue 1 avant de rejoindre le LAFC en 2022. « Voir le stade exploser de joie, voir ma famille heureuse aussi, c’est fort. On ne s’est pas désunis, on a égalisé et puis j’ai pu marquer ce but de la qualification. C’est vraiment unique et inoubliable pour moi. »