La nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ réunira 32 des meilleures équipes du monde

« Cette qualification est le fruit d’un travail acharné à tous les étages du club », se félicite le défenseur Aaron Long

Pour Sergi Palencia, c’est « un rêve devenu réalité »

Les joueurs du Los Angeles Football Club ne cachaient pas leur joie après avoir arraché leur qualification pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Pour certains, rejoindre le plateau des 32 clubs les plus performants du monde est même un rêve devenu réalité. « Avoir la chance de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, c’est génial ! Nous sommes très heureux de pouvoir représenter le LAFC et la MLS, ainsi que tous ceux qui ont participé au développement du club », a déclaré le défenseur colombien Eddie Segura après la victoire 2-1 de son équipe contre le Club América lors du match de barrage tenu au BMO Stadium de Los Angeles.

« C’est une sensation unique. Nous avons tout donné pour remporter ce match et cette qualification est le fruit d’un travail acharné à tous les étages du club. Les propriétaires ont beaucoup investi pour faire progresser le LAFC et la marque, et pour représenter au mieux la MLS », a expliqué le défenseur américain Aaron Long. « C’est extraordinaire ! Nous avons affronté une excellente équipe, mais nous voulions vraiment cette victoire.

Le Los Angeles Football Club se réjouit de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ 02:40

Dans le Groupe D, les hommes de Steve Cherundolo seront opposés aux Anglais du Chelsea FC, aux Tunisiens de l’Espérance Sportive de Tunis et aux Brésiliens du CR Flamengo. Les matchs se disputeront respectivement à Atlanta (16 juin), Nashville (20 juin) et Orlando (24 juin). La compétition de clubs la plus inclusive jamais jouée débutera au Hard Rock Stadium de Miami le samedi 14 juin, avec la rencontre entre le géant égyptien Al Ahly FC et l’Inter Miami CF.

« Nous sommes très heureux de cette performance devant notre public. Cette qualification pour la Coupe du Monde des Clubs est un rêve devenu réalité », a déclaré le latéral espagnol Sergi Palencia.

La directrice du football de la FIFA, Jill Ellis, a été impressionnée par l’ambiance et a déclaré qu’elle espérait voir une vague de supporters du LAFC accompagner leur club face à des géants du football mondial.

« L’ambiance était extraordinaire, les deux équipes étaient poussées par des supporters venus en nombre. C’était très bruyant et le scénario incroyable du match y a beaucoup contribué », a-t-elle déclaré.

« C’est une occasion unique de remporter un titre. Pour les joueurs, pour l’entraîneur et bien sûr pour la ville de Los Angeles, c’est une grande récompense et c’est la plus belle des publicités pour cette nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ », a ajouté la double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

« Les supporters du LAFC ont l’habitude de se déplacer et je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils accompagneront leur équipe tout au long de cette compétition. »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ totalisera 63 matchs joués dans les villes suivantes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, D.C.