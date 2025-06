Remontada et qualification historique du Los Angeles Football Club

Les Black and Gold se qualifient pour le Groupe D, où ils affronteront le Chelsea FC (Angleterre), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et le CR Flamengo (Brésil)

Dans un stade comble, à l’ambiance survoltée créée par 20 714 spectateurs, les Black and Gold se sont ainsi qualifiés pour représenter la Concacaf et les États-Unis dans le groupe D de la compétition, ajoutant un chapitre inoubliable à leur histoire en plein essor.

Le Los Angeles Football Club affrontera donc le Chelsea FC (Angleterre), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et le CR Flamengo (Brésil), dans le Groupe D de la nouvelle compétition à 32 équipes de la FIFA. L’évènement débutera au Hard Rock Stadium de Miami le samedi 14 juin, avec un match d’ouverture entre Al Ahly FC (Égypte) et l’Inter Miami CF.

L’équipe de Steve Cherundolo disputera ses matchs de groupe à Atlanta (16 juin), Nashville (20 juin) et Orlando (24 juin). Les billets pour ces rencontres et les autres matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 sont disponibles sur FIFA.com/tickets . Par ailleurs, tous les matchs du tournoi seront diffusés en direct et gratuitement sur DAZN.com .

“Félicitations au Los Angeles Football Club pour sa qualification à la toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025”, a déclaré M. Infantino. “Je vous souhaite le meilleur pour cette compétition mondiale et inclusive, qui couronnera les champions officiels des clubs de la FIFA. LAFC, bonne chance pour vos matchs de groupe, à Atlanta, Nashville et Orlando.” En se qualifiant pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, le Los Angeles Football Club s’est assuré une récompense financière considérable. Pour sa participation à la phase de groupes, le club percevra 9,55 millions de dollars, et pourra viser des récompenses supplémentaires dans le cadre d’un prize pool total de 1 milliard de dollars. Du 14 juin au 13 juillet 2025, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ totalisera 63 matchs joués dans les villes suivantes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, D.C.