La FIFA mettra en avant ses campagnes à visée sociale lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La campagne « Le football unit le monde » de la FIFA vise à promouvoir la paix et l’éducation

La campagne « No Racism » rappelle la politique de tolérance zéro de la FIFA à l’échelle mondiale

Dans le cadre des messages de la compétition, la FIFA appelle à s’unir pour la paix, à s’unir en faveur de l’éducation pour tous et à être actif

À un mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera donné le jeudi 11 juin, la FIFA s’active au-delà du terrain afin de mettre la portée mondiale de la compétition au service du bien commun et contribuer à unir le monde. Comme lors de chaque événement organisé par la FIFA, toute une série de campagnes à visée sociale sera mise en œuvre, créant ainsi des opportunités de générer des retombées positives durables sur la société.

Dans le cadre de cette édition, les campagnes à visée sociale de la FIFA viseront à promouvoir l’unité, lutter contre le racisme et encourager l’activité physique chez les jeunes, tout en accordant une place importante à la promotion de la paix et de l’éducation. Les messages des campagnes seront diffusés sur les écrans géants et les panneaux à DEL des 16 stades, tandis que du contenu et des ressources supplémentaires seront disponibles en ligne.

« Les campagnes à visée sociale de la FIFA s’appuieront sur la faculté de la Coupe du Monde de la FIFA à mettre en valeur l’unité, la diversité et une passion commune. À travers nos campagnes ‘Le football unit le monde’, ‘No Racism’ et ‘Be Active’, la FIFA entend mettre à profit le pouvoir unique du football de jeter des ponts et transmettre un message fort en faveur de la paix, de l’éducation, de la lutte contre le racisme et d’un mode de vie sain », a rappelé Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Nous invitons la communauté mondiale du football à se joindre à nous pour défendre ces causes fondamentales qui transcendent le football et la compétition. » « Le football unit le monde » reste la campagne phare de la FIFA. Elle célèbre le pouvoir du football en tant que facteur de cohésion sociale et les véritables rapports humains créés par l’expérience partagée. Depuis son lancement lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, ce message a touché et mobilisé des millions de personnes à travers le monde. À travers la voix de plusieurs joueurs participant à la Coupe du Monde 2026, la nouvelle édition de cette campagne montre comment l’amour du football fait de chacun un membre de la plus grande équipe du monde, tout en mettant en avant deux messages clés :

Unite for Peace (« S’unir pour la paix ») souligne le rôle du football dans la promotion du dialogue, du respect et de la cohésion sociale, en encourageant la communauté mondiale du football à s’unir et à agir en faveur de la paix. Pendant la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les joueurs des 48 équipes en lice et les arbitres arboreront l’insigne « Unite for Peace » sur la manche de leur maillot. La campagne soutiendra également d’autres initiatives, comme le programme de soutien aux réfugiés de la Fondation FIFA (mis en œuvre en partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés) ;

Unite for Education (« S’unir en faveur de l’éducation pour tous ») souligne la manière dont le football peut contribuer à l’autonomisation et encourage la communauté du football à soutenir les initiatives en matière d’éducation à l’échelle mondiale. La campagne sera mise en lumière lors des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales. Les joueurs arboreront l’insigne « Unite for Education » sur la manche de leur maillot. La campagne vise également à encourager la participation à des initiatives telles que le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation et le programme Football for Schools de la FIFA.

Par ailleurs, l’initiative No Racism (« Non au racisme ») viendra souligner l'intransigeance de la FIFA en matière de racisme, dans le football comme dans la société dans son ensemble. Le slogan de cette édition, « Écouter, se mobiliser, agir », encourage les supporters à écouter les témoignages des personnes victimes d’insultes racistes, à se mobiliser pour s’y opposer dès qu’ils en sont témoins et à continuer d’agir en tant qu’alliés dans la lutte contre le racisme. Conformément à la mobilisation mondiale contre le racisme de la FIFA, soutenue par l’ensemble de ses 211 associations membres, la campagne mettra également davantage l’accent sur l’éducation, avec une visibilité lors des 104 rencontres de la compétition et la mise à disposition d’outils pédagogiques pour les associations membres, les clubs de football de base et les écoles. De plus, le panel Voix des joueurs continuera à soutenir le travail plus large de la FIFA contre le racisme à travers des séances en présentiel et des activités interactives. Le Président de la FIFA a fait le point le mois dernier, à l’occasion du 76e Congrès de la FIFA à Vancouver (Canada), sur les progrès réalisés dans le cadre des cinq piliers de la mobilisation mondiale contre le racisme. Be Active est une campagne ludique qui vise à inciter tout le monde, en particulier les jeunes enfants, à bouger et à pratiquer davantage d’activité physique. Lancée lors de la Coupe du Monde 2022, cette initiative est présente, depuis, lors de toutes les compétitions de la FIFA. À ce jour, elle a touché un public mondial cumulé de plus de 2,6 milliards de personnes et interagi directement plus de deux millions d’amateurs de football grâce à des animations dans les stades, aux réseaux sociaux et à des événements spéciaux.

La FIFA mettra en avant ses campagnes à visée sociale lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ Previous 01 / 05 Football Unites the World 02 / 05 Unite for Peace 03 / 05 Unite for Education 04 / 05 No Racism 05 / 05 Be Active Next

Dans le cadre de cette édition, les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Maple™, Zayu™ et Clutch™, inviteront les spectateurs et les spectatrices à se joindre à elles pour participer aux séances Be Active, conçues pour être accessibles et agréables pour tous. De plus, des défis de danse seront lancés dans les stades pour encourager les spectateurs à bouger, tandis que des ateliers d’entraînement Be Active seront organisés dans des lieux différents. Cette campagne s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, qui rappelle que les enfants ont besoin d’au moins 60 minutes d’exercice au quotidien pour un esprit sain dans un corps sain.