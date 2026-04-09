Les noms des arbitres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dévoilés

Au total, 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo issus des six confédérations et de 50 associations membres officieront lors de la compétition reine

Ces officiels ont été sélectionnés pour leur qualité constante au plus haut niveau

La « Team One » de la FIFA s’annonce à la hauteur de cette Coupe du Monde historique, qui comptera 104 matches répartis sur trois pays

À l’issue d’un processus de sélection rigoureux étalé sur plus de trois ans, la FIFA vient de publier la liste des arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Au total, 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo issus des six confédérations et de 50 associations membres ont été retenus, soit le plus grand contingent d’officiels de l’histoire de la compétition. Ensemble, ils forment la « Team One » de la FIFA. Les candidats ont été sélectionnés pour la qualité, mais aussi la régularité de leur prestation ces dernières années, que ce soit dans des compétitions de la FIFA ou à l’échelle nationale ou internationale.

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a déclaré : « Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années. Ils ont participé à des séminaires et officié lors de compétitions de la FIFA. Qui plus est, leur prestation dans des matches nationaux et internationaux a été régulièrement évaluée. Les arbitres retenus ont bénéficié et continueront de bénéficier d’un soutien complet de nos préparateurs physiques et professionnels de santé, notamment des kinésithérapeutes et préparateurs mentaux. Notre objectif est de faire en sorte qu’ils soient dans une condition physique et psychologique optimale à leur arrivée à Miami, le 31 mai. »

« Cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA sera la plus grande de l’histoire, avec un tableau à 48 équipes et 104 matches répartis sur une étendue géographique inédite », a-t-il poursuivi. « Cette "Team One" sera également la plus fournie de tous les temps, avec 41 arbitres de plus qu’à Qatar 2022. Chacun d’entre eux doit être prêt à être appelé pour officier et à apporter sa pierre au succès global de l’arbitrage lors de cette Coupe du Monde. Le fait que six femmes aient été sélectionnées confirme une tendance qui avait pris forme il y a quatre ans au Qatar. Nous allons continuer à promouvoir les femmes à ce rôle. »

Durant la compétition, les arbitres s’entraîneront quotidiennement avec des joueurs locaux. M. Collina a ajouté : « Comme dans les compétitions de la FIFA précédentes, nos analystes de match fourniront aux arbitres toutes les informations dont ils auront besoin pour se préparer. Rien ne sera laissé au hasard dans la préparation de nos officiels de match. Nous sommes convaincus que la "Team One" saura répondre aux attentes de cette compétition historique. »

« De même qu’au cours des dernières édition de la Coupe du Monde, les arbitres pourront compter sur l’aide de la technologie dans leur prise de décision. La technologie sur la ligne de but, une version avancée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et la technologie du ballon connecté seront disponibles. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, les supporters pourront également voir le match du point de vue de l’arbitre. », a-t-il conclu.

Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, a pour sa part déclaré : « À peine Qatar 2022 s’était-il achevé que nous avons commencé à préparer la Coupe du Monde 2026, avec un programme structuré de séminaires et d’ateliers et un suivi continu. Ces dernières années, chaque candidat a été évalué minutieusement par des instructeurs de la FIFA, des préparateurs physiques, des médecins et des kinésithérapeutes, qui lui ont fourni un soutien complet pour garantir une performance optimale lors de la compétition. »

À partir du 31 mai, les membres de la « Team One » participeront à un stage de préparation de dix jours à Miami. Ensuite, les arbitres vidéo s’installeront à Dallas, ville qui abritera le Centre international de diffusion, tandis que les arbitres centraux et assistants ainsi que le personnel auxiliaire resteront à Miami.

La FIFA se réjouit de voir ces hommes et ces femmes, sélectionnés parmi les meilleurs de la planète, officier avec brio lors de cette Coupe du Monde pas comme les autres.

Les mesures destinées à améliorer la fluidité des matches et réduire les pertes de temps, approuvées en février lors de la 140e assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB), seront appliquées, de même que les trois ajustements approuvés au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage.