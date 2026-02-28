L’IFAB introduit de nouvelles mesures visant à améliorer la fluidité des matches et le comportement des joueurs

Ces mesures doivent permettre de réduire les interruptions

Les seconds cartons jaunes sont ajoutés à la liste des incidents pouvant faire l’objet d’une analyse par l’arbitre assistant vidéo

Des mesures plus strictes pour lutter contre les comportements discriminatoires seront mises en place en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Lors de sa 140e assemblée générale annuelle, l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé plusieurs mesures destinées à améliorer la fluidité des matches et réduire les pertes de temps.

La réunion s’est tenue à Hensol (pays de Galles) sous la direction de Mike Jones, président de la Fédération Galloise de Football, alors que cette dernière célèbre cette année son 150e anniversaire. Le contexte semble donc idéal pour prendre des décisions visant à façonner le football de demain.

Les amendements approuvés lors de cette réunion seront mis en œuvre lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, puis des compétitions suivantes. Ils répondent aux demandes formulées par des parties prenantes du football, notamment les groupes consultatifs de l’IFAB, formés d’experts du monde entier, qui réclamaient des outils pratiques pour préserver la durée du temps de jeu effectif.

140e assemblée générale annuelle de l’IFAB - Interview du Président de la FIFA Gianni Infantino 01:22

Rentrées de touche et coups de pied de but À la suite des retours positifs concernant l’introduction des dispositions apportées l’an dernier aux Lois du Jeu et visant à empêcher les gardiens de but de conserver le ballon à la main trop longtemps[BA1] , le principe d’un décompte a été étendu aux rentrées de touche et aux coups de pied de but.

Ainsi, si l’arbitre estime qu’une équipe prend trop de temps pour effectuer une rentrée de touche ou un coup de pied de but, voire en retarde délibérément l’exécution, il pourra lancer un décompte visuel de cinq secondes. Si le ballon n’est pas en jeu à la fin du décompte, la rentrée de touche sera accordée à l’équipe adverse, tandis que le coup de pied de but laissera place à un corner pour l’équipe adverse.

Limite de temps en cas de remplacement Afin de fluidifier davantage le déroulement des matches, tout joueur remplacé devra quitter le terrain dans les dix secondes après que le panneau aura été montré ou, en l’absence de panneau, après que l’arbitre aura effectué le signal du remplacement. Si le joueur n’est pas sorti dans les dix secondes, il doit tout de même quitter le terrain, mais son remplaçant doit attendre qu’une minute (temps continu) se soit écoulée après la reprise du jeu, puis la première interruption de jeu afin de pouvoir pénétrer sur le terrain.

Évaluation des blessures et soins Si un joueur reçoit une évaluation médicale sur le terrain ou si sa blessure entraîne un arrêt de jeu, il devra quitter le terrain et attendre qu’une minute (temps continu) se soit écoulée après la reprise du jeu afin de pouvoir y pénétrer à nouveau.

140e assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB) 04:18

Ajouts au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage Trois amendements ont été approuvés concernant le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage. En cas d’erreur manifeste, il sera ainsi désormais possible de recourir à l’assistance vidéo à l’arbitrage pour :

un carton rouge découlant d’un deuxième carton jaune manifestement infligé à tort ;

un cas d’identité erronée si une équipe est pénalisée pour une infraction entraînant un carton rouge ou jaune, lequel a été infligé au mauvais joueur ;

corner manifestement accordé à tort, sous réserve que l’analyse puisse être effectuée de façon immédiate et que cela ne retarde pas la reprise du jeu (à la discrétion des compétitions).

L’IFAB a également convenu que des essais soient menés afin d’évaluer plus en détail les blessures prises comme excuse par les gardiens de but en vue de retarder la reprise du jeu, et de proposer des solutions destinées à dissuader ce type de comportement. Lois du Jeu 2026/27 En outre, la prochaine édition des Lois du Jeu, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2026 (avec la possibilité pour les compétitions débutant avant cette date d’adopter les modifications de manière anticipée), comportera les amendements suivants :

Loi 3 – Joueurs : Le nombre de remplaçants pouvant être utilisés dans le cadre de matches amicaux entre équipes nationales « A » passe à huit. Les deux équipes peuvent également convenir d’utiliser jusqu’à onze remplaçants.

Loi 4 – Équipement des joueurs : Les objets ne présentant pas de danger sont autorisés sous réserve qu’ils soient couverts de manière sûre et sécurisée.

Loi 5 – Arbitre : Les compétitions peuvent autoriser les arbitres à utiliser des caméras portatives (fixées au niveau de la tête ou de la poitrine), sous réserve qu’elles fournissent les caméras et détiennent le contrôle sur l’utilisation des images.

Loi 8 – Coup d’envoi et reprise du jeu : Clarification du fait que la balle à terre est donnée à l’équipe qui aurait conservé ou récupéré la possession si le jeu n’avait pas été arrêté.

Loi 10 – Issue d’un match et Loi 14 – Penalty : Ajout de texte afin de confirmer la clarification annoncée dans la circulaire n°31 de juin 2025[MB2] concernant les doubles contacts accidentels de la part du tireur.

Loi 12 – Fautes et incorrections : Lorsque l’arbitre applique la règle de l’avantage pour une infraction qui aurait été considérée comme une tentative d’empêcher de marquer un but ou d’annihiler une occasion de but manifeste et qu’un but est marqué, le joueur fautif n’est pas averti, car l’infraction n’a pas empêché le but.

L’IFAB a également convenu d’organiser des consultations afin d’élaborer des mesures dans les cas suivants :

Des joueurs décident unilatéralement de quitter le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre ou y sont poussés par des officiels d’équipe.

Des joueurs se couvrent la bouche alors qu’ils prennent à partie un adversaire durant un match.

Il a en outre été convenu de poursuivre les tests concernant le hors-jeu. La réunion a également permis de faire le point sur les dernières avancées concernant la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et les tests en cours menés par la FIFA concernant le soutien vidéo.