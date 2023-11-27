La FIFA et la FIFPRO concluent un accord historique instaurant une nouvelle ère de la gouvernance du football mondial en matière de coopération et de représentation des joueuses et des joueurs

Le protocole d’accord marque un tournant dans la gouvernance du football professionnel, grâce à l’établissement d’une nouvelle Plateforme mondiale de dialogue social présidée par la FIFA et permettant l’adoption conjointe des normes en matière de transferts et de bien-être des joueuses et des joueurs

Toutes les procédures juridiques intentées par la FIFPRO, ses divisions continentales et ses syndicats membres à l’encontre de la FIFA ainsi que tout soutien à de telles actions sont retirés

La FIFPRO est le principal partenaire social représentant les footballeuses et footballeurs professionnels en tant qu’employés à l’échelle mondiale

À la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA et la FIFPRO ont signé un accord sans précédent qui ouvre un nouveau chapitre de la coopération entre les deux organisations et de la gouvernance du football de manière générale. Cet accord, effectif immédiatement et ce jusqu’au 31 décembre 2031, établit un nouveau cadre de gouvernance basé sur le dialogue social, renforce la représentation de la FIFPRO au sein des structures institutionnelles de la FIFA et pose les jalons d’une collaboration étroite sur toute une série de questions d’intérêt commun.

En vertu de ce document, la FIFPRO et ses divisions continentales s’engagent à retirer toutes les procédures judiciaires à l’encontre de la FIFA ainsi qu’à cesser tout soutien apporté à de telles procédures. De même, l’organisation s’engage à l’avenir de ne pas intenter ni soutenir aucune action en justice en dehors du cadre réglementaire du football. La FIFPRO garantit également que ses syndicats membres ne se constitueront plus partie dans aucune procédure judiciaire intentée contre la FIFA et cesseront tout soutien à de telles actions.

La mesure centrale du protocole d’accord concerne l’établissement d’une Plateforme mondiale de dialogue social pour le football professionnel, qui sera présidée et administrée par la FIFA et organisera la relation entre les employeurs (clubs et ligues) et les employés (joueuses et joueurs), avec le concours des confédérations. La FIFPRO est le principal partenaire social à l’échelle mondiale en ce qui concerne la représentation des joueuses et des joueurs en tant qu’employés. L’organisation entretient un dialogue permanent avec la World Leagues Association (WLA) et l’European Football Clubs (EFC), les deux principaux partenaires sociaux représentant les employeurs (respectivement les ligues et les clubs).

La nouvelle plateforme sera administrée dans le respect de règles de procédures conjointement adoptées et fonctionnera grâce à des groupes de travail spécifiques chargés des questions suivantes : (i) le système des transferts et les questions réglementaires, (ii) le système national de transferts et l’accompagnement du dialogue social, et (iii) le bien-être des joueuses et des joueurs ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité au travail.

En particulier, tout futur amendement au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) sera soumis à l’approbation conjointe des différents partenaires sociaux. La même approche sera observée en ce qui concerne le bien-être des joueuses et des joueurs ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les questions liées au repos et à la récupération des joueuses et joueurs telles que les vacances, les périodes de repos obligatoires et les périodes de reconversion. Avec la coordination de l’ensemble des parties prenantes, des normes communément adoptées seront mises en place dans le cadre des compétitions de football professionnel à l’échelle mondiale.

La représentation des joueuses et des joueurs dans les structures décisionnelles de la FIFA connaîtra également une progression inédite. Des représentantes et représentants désignés par la FIFPRO siègeront au Tribunal du Football, dans les organes juridictionnels de la FIFA, dans plusieurs commissions permanentes, ainsi qu’à la Sous-commission des Droits humains et du Développement durable de la FIFA. Cette mesure reflète un engagement commun à faire en sorte que la voix des joueuses et des joueurs soit davantage entendue et mieux intégrée aux processus décisionnels de l’instance. Pour la première fois dans le cadre des questions liés aux joueuses et aux joueurs, la FIFPRO jouira d’une représentation au Conseil de la FIFA, à des fins d’observation avec le droit de prendre la parole.

Qui plus est, les décisions affectant la charge de travail des footballeuses et des footballeurs ainsi que les conditions de jeu lors des compétitions de la FIFA seront prises sur la base d’un processus structuré de collaboration entre la FIFA et la FIFPRO. Les deux parties se sont notamment engagées à travailler main dans la main pour favoriser un équilibre sain entre les compétitions aux échelles mondiale, continentale et nationale. Le document comporte également un engagement renouvelé de la FIFPRO à respecter le calendrier international des matches ainsi qu’à préserver l’éligibilité et les droits des joueuses et des joueurs en ce qui concerne la représentation de leur équipe nationale.

D’autres domaines clés de collaboration sont définis par le protocole d’accord, notamment :

le Fonds de la FIFA pour les joueuses et joueurs professionnels, qui apporte un soutien financier aux footballeuses et footballeurs n’étant pas en mesure de percevoir leurs arriérés de salaires de la part de leur club. Une allocation d’un montant total de USD 20 millions a été débloquée pour le cycle 2026-2029 ;

le renforcement des relations professionnelles entre les parties prenantes du football au niveau national, notamment en ce qui concerne la réglementation des transferts nationaux, les contrats-types des joueuses et joueurs, les conventions collectives et les chambres nationales de résolution des litiges ;

l’élaboration d’un cadre mondial de normes minimales pour les équipes nationales féminines ;

l’allocation d’une part juste et appropriée de la dotation des compétitions seniors de la FIFA aux joueuses et joueurs qui y participent ;

la collaboration sur des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des joueuses et joueurs, avec une importance particulière accordée aux équipes nationales de jeunes ;

la direction de recherches conjointes dans les domaines technique et médical.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : « Ce protocole d’accord marque le début d’une ère nouvelle dans la relation entre la FIFA et la FIFPRO. Ce sont les joueuses et les joueurs qui façonnent ce sport que nous aimons tant, et il est de notre devoir d’assurer leur protection et leur bien-être. C’est pourquoi nous avons œuvré ensemble à l’élaboration d’un parcours viable permettant de faire en sorte que les décisions qui les affectent directement soient prises sur la base d’un processus collectif ancré dans le dialogue social. C’est à cela que doit ressembler la gouvernance moderne, et nous sommes fiers de montrer l’exemple. »

Sergio Marchi, le président de la FIFPRO, a pour sa part commenté : « Cet accord constitue un grand pas en avant pour le football. Garantir que la voix des joueuses et des joueurs ainsi que de leurs représentantes et représentants dispose d’un véritable poids dans les décisions qui affectent leur carrière ne profite pas uniquement aux footballeuses et aux footballeurs, mais bien à notre sport tout entier. En tant qu’organisation mondiale, nous sommes bien conscients que tous les athlètes à travers le monde connaissent des situations très différentes, ce qui implique de renforcer l’aide et la protection que nous leur apportons. Nous sommes impatients de poursuivre cette coopération pour le bien des joueuses, des joueurs et du football de manière générale. »

Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’annoncer cet accord conclu avec la FIFPRO à la veille de la Coupe du Monde 2026. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux et nous nous engageons pleinement à mettre en œuvre ces mesures adoptées conjointement avec nos partenaires de la FIFPRO. Ce nouveau partenariat montre qu’il est possible de faire bouger les lignes lorsque l’on partage l’envie de trouver des compromis satisfaisants pour toutes les parties impliquées. En particulier, la création de la Plateforme mondiale de dialogue social est un accomplissement remarquable, et nous avons hâte de la lancer le plus tôt possible en coordination avec la FIFPRO et les partenaires sociaux. »