Sponsors encombrants et champions inquiétants

La découverte de la constance par Thomas Tuchel à Dortmund, les nombreux sponsors d'un club argentin et la victoire du Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF figurent au sommaire de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, au même titre que les malheurs de Leicester, champion d'Angleterre.

559

jours après ses débuts sur le banc du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a, pour la première fois, reconduit la même équipe deux matches d'affilée. Le BVB s'est imposé 1:0 face au RB Leipzig. Ce faisant, il a porté sa série d'invincibilité à domicile en Bundesliga à 30 unités et conservé ses cages inviolées pour la première fois en dix sorties. Pour trouver trace d'une telle performance parmi l'élite allemande, il faut remonter à 2003 et aux exploits du Bayern Munichd'Oliver Kahn, Bixente Lizarazu, Michael Ballack, Claudio Pizarro et Elber. Tuchel a aligné le même onze de départ pour le match de Coupe d'Allemagne entre Dortmund et le Hertha Berlin. Quatre joueurs différents ont porté le brassard de capitaine, ce qui n'a pas empêché le club de la Ruhr de conserver sa réussite maximale aux tirs au but dans cette compétition. En trois tours, les participants à la Coupe d'Allemagne 2016/17 ont dû avoir recours aux penalties pour se départager à 14 reprises, ce qui constitue un nouveau record.

50

sponsors différents figurent sur le nouveau maillot de Centenario de Neuquen. Le pensionnaire du Torneo Argentino C, cinquième échelon national, en arborait auparavant 32. Les dirigeants ont été encore plus loin dans l'espoir d'intégrer le Livre Guinness des records. La majorité des parrains de Centenario de Neuquen sont des commerçants locaux, mais certains ont choisi de soutenir le club en nature. L'un d'entre eux a ainsi fourni un quad… que les employés du club utilisent lors de leurs déplacements pour vendre des billets de tombola !

31

ans se sont écoulés depuis qu'une équipe de l'élite anglaise est restée muette sur ses cinq premières sorties de l'année calendaire. Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles, Chris Waddle et Clive Allen n'avaient pu empêcher Tottenham de tirer à blanc contre Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City, Everton et Coventry au début de l'année 1986. Leicestertraverse actuellement une mauvaise passe similaire, ses attaquants n'ayant pas réussi à trouver la faille face à Middlesbrough, Chelsea, Southampton, Burnley et Manchester United. Quatre-vingt-huit secondes après l'ouverture du score signée Henrikh Mkhitaryan au King Power Stadium, Zlatan Ibrahimovic a doublé la mise, devenant ainsi le plus vieux joueur - à 35 ans et 125 jours - à totaliser 15 buts dans une saison de Premier League. Les Foxes ont bouclé leur 2 000ème sortie parmi l'élite sur un score sans appel (0:3) et affichent désormais 21 points en 24 journées. Il s'agit là du plus mauvais bilan d'un champion en titre à ce stade de la compétition (avec la victoire à trois points, Ipswichaurait totalisé 24 points en 1962/63). De leur côté, les Red Devils restent sur 15 matches sans défaite en Premier League, soit la meilleure série en cours dans les cinq grands championnats européens.

13

ans après, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF a enfin produit plus d'un but. Avant la victoire (2:1) du Camerounsur l'Égypte, il fallait remonter au succès de la Tunisieface au Maroc sur le même score en 2004. Entretemps, les finalistes se sont contentés de trois réalisations en six éditions. Mohamed Elneny a donné l'avantage aux Pharaons, mais deux réalisations signées Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar ont permis aux Lions Indomptables d'inverser la tendance. Les Camerounais sont les premiers à soulever le trophée continental après avoir été menés au score depuis la victoire (2:1) du Nigeriasur la Zambie en 1994, marquée par un doublé d'Emmanuel Amunike. Ce cinquième sacre continental permet au Cameroun de dépasser le Ghana au classement historique de la compétition et de revenir à deux longueurs de l'Égypte.

8,5

contre onze, telle est la situation dans laquelle se trouvait l'AC Milan de Vicenzo Montella au moment d'inscrire l'unique but du match à Bologne.Gabriel Paletta etJuraj Kucka ont vu rouge aux 36ème et 59ème minutes, respectivement. Les Rossoneri totalisent désormais sept exclusions cette saison, 31 sur les trois derniers exercices et demi. Andrea Polia ensuite été victime d'une blessure au genou mais, Montella ayant déjà effectué tous ses remplacements, le milieu de terrain a tenu sa place. Alors que les Milanais se préparaient à subir leur cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues (une première en 117 ans d'histoire), Gerard Deulofeu s'est fendu d'un exploit personnel dans les derniers instants du match pour servir Mario Pasalic et laisser au Croate le soin de conclure. L'AC Milan reste invaincu au stade Dall'Ara depuis mars 2002. À l'époque, deux buts de Salvatore Fresi et Julio Cruz avaient donné la victoire aux Rossoblu (2:0).

En bref 20 ans se sont écoulés depuis la dernière victoire Colo Colodans un match de qualification pour la Copa Libertadores. Éliminés par Botafogo, les Chiliens restent sur sept échecs consécutifs.