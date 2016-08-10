Records, pont d'or et Excelsior

Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Feyenoord Rotterdam font les gros titres de la dernière revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, au même titre qu'un spécialiste des grandes occasions et deux inusables vétérans au Japon et aux États-Unis.

9

finales ont été remportées par le Paris Saint-Germain. Depuis son échec en finale de la Coupe de France en 2011 face à Lille qui comptait dans ses rangs Adil Rami, Yohan Cabaye, Eden Hazard et Gervinho, le PSG a remporté cette compétition à deux reprises. Il totalise également trois succès en Coupe de la Ligue. En dominant Lyon 4:1 en Autriche, le club de la capitale s'est en outre adjugé son quatrième Trophée des Champions. Auteur de sa dixième passe décisive en neuf sorties, Angel Di Maria a permis à Hatem Ben Arfa de convertir sa première frappe sous ses nouvelles couleurs.

5

records mondiaux avaient été battus consécutivement par le Real Madrid sur le marché des transferts, jusqu'à ce Manchester United vienne interrompre cette belle série en déboursant 105 millions d'euros pour recruterPaul Pogba à la Juventus. Par le passé, les Merengues avaient tour à tour fait de Luis Figo,Zinedine Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldoet Gareth Bale les joueurs les plus chers du monde. Les clubs britanniques sont cependant à l'origine de 15 des 16 premiers transferts les plus onéreux. Le passage de Bernabe Ferreyra de Tigre à River Plate constitue la seule exception à la règle. Sur les 65 dernières années, ils ne s'étaient pourtant illustrés qu'à une seule reprise, lors du transfert d'Alan Shearer à Newcastle. À 23 ans, Pogba est aussi le plus jeune joueur à recevoir ce titre officieux depuis Denilson, qui n'avait que 20 ans lors de son passage au Betis Séville en 1998.

5

buts, c'est l'ampleur de la défaite concédée par Groningueà domicile. Les Verts et Blancs n'ont connu pareille défaite parmi l'élite néerlandaise qu'à trois reprises dans leur histoire. En 1985, Eric Gerets, Ruud Gullit, Willy van de Kerkhof et Rob McDonald, auteur d'un quadruplé, avaient lancé lePSV Eindhoven sur la voie d'un succès 6:1 à l'Oosterpark. Lors de la dernière journée de la saison 1992/93, Regi Blinker et Gaston Taument avaient fait le spectacle à l'occasion du carton réalisé par le Feyenoord(5:0). Le club de Rotterdam a récidivé, cette fois dès la première journée.Eljero Eliaa été l'architecte de ce triomphe, en signant le premier triplé de sa carrière. Pour sa treizième saison, l'international néerlandais est aussi devenu le premier joueur à débuter l'exercice par un triplé depuis Klaas-Jan Huntelaar avec l'Ajax Amsterdam en 2007. Groningue reste sur neuf matches sans victoire face au Feyenoord, qui affiche pour sa part 12 sorties sans défaite en Eredivisie. Les hommes de Giovanni van Bronckhorst avaient entamé cette série après avoir enchaîné sept revers de rang.

3

Community Shields d'affilée se sont soldés par la victoire du lauréat de la FA Cup sur le champion en titre, ce qui ne s'était jamais produit dans la longue histoire de cette compétition. Arsenalavait initié la tendance en surprenant Manchester City et Chelsea en 2014 et 2015. Lors de la dernière édition, Manchester United a dominé Leicester 2:1. Les Foxes faisaient à cette occasion leur retour à Wembley, une pelouse qu'ils n'avaient plus foulée depuis leur succès en finale de la Coupe de la Ligue en 2000. Au cours de cette période, les Red Devils se sont rendus dans ce stade mythique à 16 reprises. Jesse Lingard a ouvert le score, devenant le premier joueur depuis Eric Cantona à marquer en finale de la FA Cup et dans le Community Shield suivant. Pour ses grands débuts avec son nouveau club, Zlatan Ibrahimovic a offert la victoire aux siens. Depuis dix ans, les clubs de Manchester et de Londres se partagent le trophée.

3

finales consécutives ont vu Sergio Ramos trouver le chemin des filets pour le compte du Real Madrid. Le défenseur central avait débloqué la situation lors de la victoire (2:0) des Merengues sur San Lorenzo en décembre 2014, dans le match décisif de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. L'international espagnol a récidivé en mai, en finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Il était encore là pour égaliser et arracher la prolongation en Supercoupe de l'UEFA, avant que Dani Carvajal ne donne la victoire aux hommes de Zindedine Zidane. le FC Séville a perdu les trois dernières éditions de cette compétition. En outre, les dix dernières confrontations entre les deux équipes hors d'Andalousie se sont achevées par autant de victoires du Real Madrid.

En bref 49 ans et 163 jours, c'est l'âge auquel Kazu Miura a battu son propre record, celui du plus vieux buteur de l'histoire du football professionnel japonais. Aidé par sa volée victorieuse, le Yokohama FC s'est imposé 3:2 sur le terrain de Cerezo Osaka après avoir été mené 2:0 à la 75ème minute.

35 ans après son dernier succès en ouverture de l'Eredivisie, l'Excelsior** a renoué avec la victoire en prenant les trois points à Twente (2:1).

17 matches sans défaite à domicile, c'est ce qu'affichait le compteur d'Orlando City avant d'accueillir Seattle Sounders. Le triplé de Clint Dempseya interrompu cette séquence, qui s'arrête donc à une longueur de la sixième plus longue série d'invincibilité à domicile de l'histoire de la MLS.