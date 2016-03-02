Paris tombe enfin, Gignac marque encore

Une perle d'Angleterre, une relique à Rotterdam et les exploits d'un Français au Mexique figurent en bonne place dans notre revue statistique hebdomadaire, au même titre que la fin d'une longue séquence en Ligue 1 et la prolongation d'une autre en Colombie.

200

pour cent d'efficacité devant le but, tel est le bilan de Marcus Rashford, deux matches après ses grands débuts professionnels. Le jeune espoir a vécu son baptême du feu contre Midtjylland en UEFA Europa League, suite à la blessure d'Anthony Martial à l'échauffement. Auteur d'un doublé, Rashford a contribué au succès (6:3) de Manchester United, un temps mené 3:1 sur l'ensemble des deux manches. Le jeune homme s'est adjugé au passage le titre de plus jeune buteur des Red Devils en compétition européenne, détrônant un certain George Best. Non content d'avoir propulsé son club en huitièmes de finale, Rashford est devenu le quatrième plus jeune joueur à débuter un match de Premier League sous les couleurs de Manchester United, après Federico Macheda, Phil Neville et Rafael. Le héros de la semaine s'est offert un nouveau doublé, synonyme de victoire (3:2) sur Arsenal. Les hommes de Louis van Gaal n'avaient plus enchaîné deux succès en championnat depuis septembre. Par une curieuse coïncidence, Rashford avait exactement le même âge (18 ans et 120 jours) que Wayne Rooney lorsque ce dernier a inscrit le premier doublé de sa carrière. Après avoir fait chavirer 75 000 supporters à Old Trafford, Rashford s'est rendu dans le petit lycée d'Ashton-on-Mersey (1 476 élèves) pour préparer son baccalauréat !

56

ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir à nouveau un joueur de plus de 35 ans passer la barre des 15 réalisations en Eredivisie. Dirk Kuyta réalisé cet exploit. Faas Wilkes, auteur de 35 buts en 38 matches avec les Pays-Bas, et Abe Lenstra, qui affiche une moyenne de près d'un but par match en plus de 700 sorties tout au long de sa carrière, étaient les derniers à avoir franchi cette barre symbolique à 36 et 39 ans, durant la saison 1959/60. Kuyt a récemment confié que les déboires du Feyenoordlui faisaient traverser "la période la plus triste de sa vie". Le club de Rotterdam semblait bien parti pour augmenter sa série de matches sans victoire d'une unité quand le Français de 21 ans Sébastien Haller a donné l'avantage à Utrecht. Mais l'ancien attaquant de Liverpool et Fenerbahçe s'est chargé d'inscrire le but de la victoire face au club de ses débuts. Feyenoord en profite pour remonter sur la troisième marche du podium, tandis que son adversaire du jour rétrograde en cinquième position. Depuis que Dick Advocaat a gracieusement accepté de conseiller l'entraîneur Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord a pris quatre points sur six. Kuyt, qui avait inscrit au moins 20 buts lors de ses quatre dernières saisons parmi l'élite néerlandaise, n'a plus besoin que de cinq réalisations pour entrer dans le cercle fermé des joueurs ayant signé 20 buts ou plus sur cinq saisons d'Eredivisie.

41

ans et 352 jours, voilà l'âge du plus vieux buteur de la semaine. Le défenseur et capitaine Luis Vallenillaa trouvé le chemin des filets en début de match pour donner l'avantage à Mineros de Guayana face à Urena. Au cours d'une partie un peu folle remportée 4:3, les locaux ont mené au score à quatre reprises. En outre, sept joueurs différents ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage. Grâce à ce premier succès de la saison après huit journées, Mineros quitte la dernière place du classement de première division vénézuélienne.

36

matches sans défaite en Ligue 1 : la série du Paris Saint-Germain a pris fin au Parc Olympique Lyonnais. Le PSG n'avait plus perdu depuis son revers (3:2) à Bordeaux, il y a près d'un an. Les Parisiens avaient récemment battu le record d'invincibilité (32 matches) établi en 1994 par une équipe de Nantes qui comptait dans ses rangs Claude Makelele, Christian Karembeu, Patrice Loko et Nicolas Ouédec. Devant 56 661 spectateurs, nouveau record d'affluence à domicile pour l'OL, Maxwel Cornet et Sergi Darder ont donné les trois points à Lyon (2:1). De son côté, Zlatan Ibrahimovic est resté muet pour la première fois en sept matches de championnat. Les Gones sont les deuxièmes, après leFC Barcelone, à battre le PSG par trois fois depuis 2011, toutes compétitions confondues.

8

réalisations en sept sorties ont fait d'André-Pierre Gignac l'unique joueur du tournoi de clôture mexicain à compter plus de buts que de matches. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille s'est encore illustré lors de la récente victoire (4:1) de Tigressur América. Il totalise désormais sept buts en cinq matches. À noter que tous les buts du lauréat du tournoi d'ouverture ont été inscrits par des étrangers : outre Gignac, Damian Alvarez, Juninhoet Rafael Sobis ont fait mouche.

