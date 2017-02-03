Grosses dépenses et solide défense

Une série bavaroise, les soldes en Angleterre, un Néerlandais casanier, l'invincibilité égyptienne et une interminable traversée du désert s'invitent cette semaine au menu de la revue statistique de FIFA.com.

25128

minutes se sont écoulées sans qu'Arnold Kruiswijk ne marque le moindre but en Eredivisie néerlandaise. L'arrière gauche néerlandais de 32 ans s'est adjugé ce record peu enviable aux dépens de John Veldman, membre de la sélection oranje durant l'UEFA EURO 1996, à une minute près. Après avoir porté les couleurs de Groningue, Roda JC et Heerenveen, Kruiswijk a disputé son 302ème match parmi l'élite. À défaut de marquer, il a participé à la courte victoire (2:1) de Vitesse sur l'AZ Alkmaar. De son côté, Pascal Bosschaart détient le record du nombre de matches sans marquer (327), mais son compteur affiche 505 minutes de moins que celui de Kruiswijk.

257

millions d'euros ont été dépensés par les clubs de Premier League en janvier. L'élite anglaise a réalisé les plus gros investissements au cours de cette période, devant la Super League chinoise (219 millions d'euros) et la Ligue 1 française (151 millions d'euros). Les Chinois ont pourtant enregistré le plus gros transfert de leur histoire - Oscar -, tandis que les Français ont réalisé trois de leurs cinq plus importantes transactions : Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Dmitri Payet. La Bundesliga allemande (99 millions) et la Serie A italienne (96 millions) figurent aux quatrième et cinquième places, tandis que la deuxième division anglaise finit sixième avec 49 millions d'euros. À noter également, la septième place de la Liga MX mexicaine.

33

matches sans partager les points, telle est la série record établie par la Juventus. Au début des années 50, Côme avait disputé 32 rencontres sans concéder le moindre nul. Pour trouver trace de la dernière égalité au terme du temps réglementaire, il faut remonter au déplacement la Juve à Bologne (0:0), en février 2016. Ce week-end, les Bianconeri se sont imposés 2:0 à Sassuolo grâce à un nouveau but de Gonzalo Higuain. L'international argentin de 29 ans est le premier joueur de la Juventus à marquer lors de six journées successives depuis David Trezegueten 2005. Quelques jours plus tard, les Turinois ont cependant dû abandonner quelques records. Vainqueur (2:1) à Pescara, la Fiorentina a repris à sa rivale le meilleur taux de passes réussies (93 %) et la meilleure possession de balle (77 %) sur un match.

24

matches sans défaite en Coupe d'Afrique des Nations figurent au compteur de l'Égypte au moment d'aborder la finale. En 2004, les Pharaons s'étaient inclinés 2:1 devant l'Algérie, un résultat synonyme d'élimination au premier tour. Depuis, ils ont remporté trois éditions consécutives, avant d'échouer à se qualifier trois fois de suite. En demi-finale, Mohamed Salah a donné l'avantage aux hommes d'Hector Cuper, mais Aristide Bancé a mis fin à l'invincibilité défensive égyptienne après 11 heures et 16 minutes. Grâce à cet exploit, le Burkina Faso a pu arracher la prolongation. Hervé Koffia repoussé le premier tir au but égyptien, permettant ainsi aux Étalons de faire la course en tête. Malheureusement, le gardien de 20 ans a ensuite vu sa propre frappe repoussée parEssam El-Hadary qui, à 44 ans, reste plus que jamais le doyen de la CAN. Koffi n'était pas encore né quand le portier égyptien a fait ses débuts internationaux. Vainqueurs 4:3, les Pharaons retrouveront le Cameroun en finale.

13

victoires de rang sur le Werder Brême, c'est le bilan du Bayern Munich en Bundesliga. Aucune autre équipe de l'élite allemande ne peut se targuer d'une telle série. Pour la première fois depuis deux ans, Arjen Robben a marqué sur une passe de Franck Ribéry pour l'ouverture du score. Le Français a offert sa 15ème passe décisive au Néerlandais en championnat, confortant ainsi son statut de premier fournisseur de l'ailier néerlandais. David Alaba a doublé la mise, avant que Max Kruse ne mette un terme à la longue série du Werder : dix heures et 47 minutes sans but face au Bayern, toutes compétitions confondues. Malgré cette réaction d'orgueil, les Bavarois l'ont finalement emporté 2:1.

En bref 100 pour cent des 14 buts de Georginio Wijnaldum en Premier League, dont le dernier synonyme de nul contre Chelsea, ont été inscrits à domicile. Le Néerlandais de 26 ans avait marqué lors de ses trois derniers déplacements en Eredivisie néerlandaise avant de rejoindre Newcastle, puis Liverpool.

100 buts en Premier League, c'est ce qu'affiche le compteur de Peter Crouch. L'attaquant de Stoke est le 26ème joueur à franchir cette barre symbolique, mais aussi le plus vieux, à 36 ans et deux jours.

27 ans après, leFC Colognea de nouveau fait mouche à six reprises dans un match de Bundesliga. Le premier carton avait été réalisé face à Waldhof Mannheim sous l'impulsion de Pierre Littbarski, Falko Götz et Ralf Sturm. Les Geißböcke ont réédité l'exploit sur le terrain de Darmstadt.