Forme royale, force de l'âge et puissance de frappe

La Pologne atteint sa meilleure position au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola

Le Real Madrid conserve la Supercoupe d'Europe

Corinthians réalise un parcours quasi parfait en championnat du Brésil

65

places ont été gagnées par la Pologneen moins de trois ans au Classement mondial FIFA/Coca-Cola, un bon qui la propulse au cinquième rang, soit la meilleure performance de son histoire. Les Polonais occupaient le 70ème échelon en septembre 2014, derrière le Guatemala, la Jordanie, la Finlande ou encore le Cap-Vert désormais respectivement 100ème, 108ème, 110ème et 114ème.

61

ans s'étaient écoulés depuis la dernière apparition en Ligue 1 d'un quadragénaire. Né en Suisse, Roger Courtois a disputé deux Coupes du Monde de la FIFA™ avec la France dans les années 30. Il a livré son dernier match parmi l'élite sous les couleurs de Troyes en 1956, quatre jours après son 44ème anniversaire. Benjamin Nivet, qui joue pour le même club, lui a succédé en débutant la rencontre contre Rennes à 40 ans et sept mois.

47

points figurent au compteur de Corinthiansà l'issue des matches aller du Campeonato Brasileiro, ce qui constitue un record sur une moitié d'exercice depuis le passage à 20 clubs, en 2006. Corinthians reste sur 34 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, et n'est plus qu'à trois unités de son record historique, établi en 1957 par Gilmar, Luisinho et Claudio.

47

minutes, c'est le temps qu'il a fallu à David Villapour inscrire trois fois plus de buts contre les New York Red Bulls qu'en dix heures et 23 minutes de derby de l'Hudson. L'ancien champion du monde de 35 ans a réalisé son premier triplé en MLS, offrant ainsi au New York City FC une deuxième victoire consécutive contre les Red Bulls (3:2), une première dans l'histoire du club. L'Espagnol reste en outre sur neuf buts en huit matches dans le championnat nord-américain.

30

matches de suite à domicile en Ligue 1, Lyona trouvé le chemin des filets. Cette série constitue un record. Sur leurs 13 dernières sorties au Parc OL, toutes compétitions confondues, les Gones ont inscrit 3,5 buts par match en moyenne.

27

ans ont passé depuis que l'AC Milan, alors emmené par Frank Rijkaard, Alberigo Evani et Ruud Gullit, était devenu la dernière équipe à conserver la Supercoupe de l’UEFA. Le Real Madrid lui a renouvelé l'exploit en battant Manchester United 2:1. Les Merengues ont remporté trois des quatre dernières Supercoupes en jeu. De plus, ils n'ont plus été éliminés par les Red Devils depuis que Bobby Charlton, George Best et leurs coéquipiers étaient venus à bout des Pirri, Francisco Gento et autres Amancio 4:3 sur l'ensemble des deux manches en demi-finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1967/68.

16

matches sans victoire, tel est le triste bilan d'Amkar Perm en Premier League de Russie. Les Krasno-chernye n'ont inscrit qu'un but sur les dernières 16 heures et demie passées sur le terrain en championnat.

3

secondes se sont écoulées entre l'exclusion de Pedropour Chelsea et l'égalisation de Sead Kolasinac pour Arsenal, qui a contraint les deux équipes à en passer par l'épreuve des tirs au but pour remporter le Community Shield. Dans cet exercice, les Gunners se sont révélés les plus habiles. Pour la quatrième année de suite, le tenant de la FA Cup a pris le meilleur sur le champion d'Angleterre en titre.

0