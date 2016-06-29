Compteur inauguré, défense trompée et centenaire portugais

Efficacité, fins de séries et une interminable traversée du désert figurent à l'affiche de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, au même titre qu'une pluie de buts à Philadelphie et un transfert record à Liverpool.

63

sélections auront été nécessaires à Jérôme Boateng pour inscrire son premier but sous les couleurs de l'Allemagne. Le défenseur a toutefois dû patienter encore plus longtemps avant de trouver le chemin des filets en première division : après sept saisons chez les professionnels, il a inscrit pour la première fois son nom au tableau d'affichage en 2013, à l'occasion d'un match entre le Bayern Munich et le Fortuna Düsseldorf. En marquant d'une superbe volée contre la Slovaquie dès la huitième minute, Boateng a en outre réussi le but allemand le plus rapide de l'EURO. De son côté, Mesut Özil est devenu le premier joueur allemand à rater un penalty - hors séances de tirs au but - dans cette compétition. Son manque d'efficacité n'a pas empêché les champions du monde en titre d'égaler leur plus large victoire sur la scène européenne.

56

tirs de plus que ses adversaires - 82 contre 26 -, c'est le bilan de l'Angleterre dans l'UEFA EURO 2016. Pourtant, les Three Lions ont marqué autant de buts qu'ils en ont encaissés. Le taux de conversion anglais s'établit à moins de 5%. À titre de comparaison, l'Islande, son adversaire en huitième de finale, présente la meilleure moyenne du tournoi avec 24 %. L'Angleterre n'a plus gagné un match à élimination directe depuis dix ans. À l'époque, un coup franc de David Beckham l'avait propulsée en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA™.

11

heures et 19 minutes s'étaient écoulées depuis le dernier but encaissé par l'Espagne dans un match à élimination directe de l'EURO. L'Italien Giorgio Chiellini a mis fin à cette série en catapultant le ballon au fond des filets espagnols. Il faut remonter aux quarts de finale de l'édition 2000 pour trouver trace d'un événement similaire : un tir de Youri Djorkaeffhors de portée de Santiago Canizares. Graziano Pellè est ensuite devenu le premier joueur depuis Zinedine Zidane en 2004 à marquer à deux reprises dans le temps additionnel au cours d'un même EURO. Enfin, l'Espagne ne s'était plus inclinée par deux buts d'écart depuis son échec face à la RFAen 1988, scellé par un doublé de Rudi Völler.

10

matches sans défaite à domicile en MLS, tel est le record établi par Philadelphia Union suite à son succès (4:3) sur Chicago Fire. Trois jours plus tard, les pensionnaires de la Conférence Est ont mordu la poussière au Talen Energy Stadium pour la première fois depuis neuf fois. Malgré le septième but de Roland Alberg en quatre matches toutes compétitions confondues, sur la 50ème passe décisive de Sébastien Le Touxdepuis son arrivée au club, les U n'ont pu empêcher les Vancouver Whitecaps de s'imposer 3:2. Les cinq derniers matches de Philadelphia ont produit 5,4 buts en moyenne.

5

heures et trois minutes sans marquer en finale de la Copa America, c'est le bilan de l'Argentine. En 2004,Cesar Delgado avait ouvert le score à la 87ème minute, mais l'égalisation d'Adriano dans les derniers instants et la victoire du Brésil aux tirs au but ont marqué le début d'une longue traversée du désert. Trois ans plus tard, la Seleção a dominé l'Albiceleste 3:0. Depuis, les deux dernières finales se sont achevées sur des nuls vierges après 120 minutes de jeu et, à chaque fois, le Chilis'est imposé aux tirs au but. La Roja, qui a dû attendre 99 ans avant de soulever le trophée, est devenue la première sélection à remporter le titre continental deux fois de suite depuis l'Argentine en 1947.

En bref 100 - sélections figurent au tableau de chasse de Nanidepuis le match contre la Croatie. L'ailier de Fenerbahçe est devenu le quatrième joueur portugais à franchir ce cap symbolique après Fernando Couto, Luis Figo et Cristiano Ronaldo**.

41 millions d'Euros (34 millions de Livres) ont été déboursés par Liverpool pour faire de Sadio Mané le joueur africain le plus cher de l'histoire. Le montant de son transfert dépasse les sommes versées par Chelsea pour Didier Drogbaet par Manchester City pour s'attacher les services de Wilfried Bony ou de Yaya Touré.