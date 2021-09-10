Programme qualité de la FIFA pour l'assistance vidéo à l'arbitrage

Avec l’application réussie de la procédure de certification, un organisateur de compétitions doit désormais, à partir de la saison 2022/23, faire certifier la solution d’assistance vidéo à l’arbitrage à laquelle il entend recourir. Cette certification est validée par la FIFA dans le cadre du Programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage (IAAP).

Illustration: Procédure de certification de systèmes d’assistance vidéo à l’arbitrage en vue d’une utilisation en compétition

Protocole de test et certification

L’intégration du système d’assistance vidéo à l’arbitrage à l’infrastructure de retransmission consiste à transmettre le signal du diffuseur hôte à la salle de visionnage (accueillant les arbitres assistants vidéo). Dans un tel dispositif, le protocole de test du Programme Qualité de la FIFA porte sur trois aspects techniques qui influent directement sur la sortie vidéo après intégration de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Ces aspects sont les suivants :

Synchronisme

Latence

Qualité vidéo

À l’heure actuelle, les solutions d’assistance vidéo à l’arbitrage peuvent être certifiées selon la norme FIFA Quality ou FIFA Basic. Elles le sont jusqu’à la fin du cycle de certification au cours duquel elles ont été certifiées. Le cycle actuel s’achève le 31 décembre 2027. Pour prolonger le certificat de leur solution, les fournisseurs doivent la soumettre à une évaluation officielle dans les 12 mois précédant la fin du cycle.

Les fournisseurs souhaitant faire certifier leur solution d’assistance vidéo à l’arbitrage doivent suivre la procédure de candidature applicable et soumettre leur solution à des tests de la FIFA.

Actuellement, la FIFA propose deux types de certification pour l’assistance vidéo à l’arbitrage : FIFA Quality, qui aide les fournisseurs de technologie à promouvoir leurs solutions, et FIFA Basic, qui octroie une certification pour une utilisation à des fins non commerciales. Les deux types de certification sont attribués à l’issue de procédures de test indépendantes qui visent à évaluer si les solutions satisfont aux exigences minimales pour une utilisation dans le cadre de matches de football. Pour obtenir une de ces certifications, les fournisseurs de technologie* sont invitées à consulter le manuel « Comment obtenir une certification pour sa solution d’assistance vidéo à l’arbitrage » et à transmettre les documents pertinents à l’équipe en charge du Programme Qualité de la FIFA.