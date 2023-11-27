FIFA REWARDS
FIFA+
FIFA STORE
FIFA COLLECT
Language
Français
TOURNOIS ET ÉVÉNEMENTS
MATCH CENTRE
L'ACTU
CLASSEMENTS
BILLETS ET HOSPITALITÉ
JOUER
INSIDE FIFA
Plus
TOURNOIS ET ÉVÉNEMENTS
MATCH CENTRE
L'ACTU
CLASSEMENTS
BILLETS ET HOSPITALITÉ
JOUER
INSIDE FIFA
L'innovation
L'innovation
Programas
Pôle de ressources
Directives de la FIFA pour les stades de football
Documents sur les Innovations du Football
Données footballistiques
Football AI Pro
Technologies semi-automatisée et semi-automatisée avancée de détection du hors-jeu
Caméra portative pour arbitres
Reconstitutions en 3D
Technologie hors limites
Système d’information des commentateurs
Technologie de ballon connecté
Application Joueur
Écosystème des données footballistiques de la FIFA
Système de soutien vidéo
Technologie sur la ligne de but
Technologie de suivi optique des mouvements des joueurs et du ballon
Tablette pour les remplacements
Applications de visionnage des ralentis à des fins tactiques et médicales
Système d’assistance vidéo à l’arbitrage
Numérisation en 3D des joueurs
Technologie sur la ligne de but
^
paramétrage des cookies