Le Protocole standardisé spécifique au football pour l’évaluation des commotions cérébrales sur le terrain (FOCUS) est un outil pratique conçu pour aider les professionnels de santé à repérer les joueurs qui, à la suite d’un choc à la tête lors d’un match de football, doivent être sortis du jeu afin de subir une évaluation formelle visant à détecter une éventuelle commotion cérébrale. Tout joueur chez qui une commotion cérébrale est suspectée doit immédiatement être sorti du jeu. Les données scientifiques montrent en effet que les footballeurs qui continuent à jouer sont davantage susceptibles de présenter une convalescence prolongée, une baisse de leurs performances et un risque accru de subir une nouvelle blessure. Le protocole FOCUS a été élaboré à partir d’une analyse approfondie des données scientifiques, menée en collaboration avec un groupe international de cliniciens et de chercheurs spécialisés dans le dépistage et l’évaluation des commotions cérébrales chez les footballeurs.