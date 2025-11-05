Les Associations en action : octobre 2025

Journée historique pour la Fédération bolivienne de football et Distinction pour le Président de la FIFA

Programme FIFA Arena en Lettonie et promotion du football féminin en Autriche

Nouvelle page d'histoire au Zimbabwe

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

🇧🇴 La Bolivie célèbre le football et distingue le Président de la FIFA

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé à l’inauguration du premier terrain de la Casa de la Verde, à Achumani, en périphérie de La Paz, dans le cadre des célébrations du centenaire de la Fédération bolivienne de football (FBF). Ce terrain a été financé grâce aux fonds des programmes FIFA Forward et CONMEBOL Evolución.

La construction du premier terrain, rendue possible grâce au soutien de la CONMEBOL, marque le lancement de la première phase du nouveau centre national d’entraînement.

Dans le même temps, le Président de la FIFA a reçu la médaille d'or du mérite, la plus haute distinction décernée par la Fédération bolivienne de football (FBF). Celle-ci lui a été remise lors d’une réunion du Comité exécutif de la FBF, dans le cadre des célébrations du centenaire de la fédération.

« En cette journée historique pour le pays, je suis très heureux de célébrer le centenaire de la Fédération Bolivienne de Football », a déclaré le Président Infantino. « À la FIFA, nous disons toujours que le football unit le monde, qu’il unit les pays, qu’il unit toutes celles et ceux qui veulent rêver, qui ont une passion et qui souhaitent vivre des émotions intenses. Dans ce pays, le 12 septembre 1925, une poignée de visionnaires ont fondé la Fédération Bolivienne de Football.

🇱🇻 Inauguration de deux nouveaux terrains de football à Riga

Deux nouveaux terrains de football ont été inaugurés à Riga dans le cadre du programme FIFA Arena. Elkhan Mammadov, directeur du département Associations Membres de la FIFA, et Vadims Ļašenko, président de la Fédération lettone de football (LFF), figuraient parmi les participants à la cérémonie d’ouverture.

« Chaque terrain de football transforme son environnement. Il crée un espace où les enfants peuvent se développer, être actifs et apprendre à travailler ensemble. Cela nous rapproche un peu plus de notre objectif : rendre le football accessible à chaque enfant, où qu’il vive. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude au Président de la FIFA, Gianni Infantino, pour cette initiative qui rendra le football encore plus accessible », a déclaré Ļašenko lors de l’inauguration.

🇦🇹 Promotion du football féminin en Autriche

Avec le projet « Football for Girls – TWOgether: School and Club », la Fédération autrichienne de football (ÖFB) et le ministère des Sports franchissent une étape importante dans le développement du football féminin local. Via cette initiative, qui se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2028 et s’adresse aux écoles ainsi qu’aux clubs, l’objectif est de susciter l’intérêt d’un plus grand nombre de jeunes filles pour cette discipline.

« Nos coordinatrices et coordinateurs de projet travaillent main dans la main avec les écoles et les clubs afin de faciliter l’accès des filles au football et de leur offrir un environnement sûr et inspirant. Il s’agit d’une étape historique, car nous ne faisons pas seulement venir de nouvelles joueuses : nous créons également des structures durables. Au-delà de cela, nous souhaitons aussi voir davantage de femmes dans toutes les sphères du football — non seulement comme joueuses, mais aussi comme arbitres et dirigeantes », a déclaré Josef Pröll, président du conseil de surveillance de l’ÖFB.

🇬🇳 Session de formation pour les arbitres guinéens

Sous la houlette d'un duo d'instructeurs FIFA chevronné - Mohamed Guezzaz (Maroc) et Madame Jeanne Ayemou (Côte d’Ivoire) -, une session de formation de quatre jours destinée aux arbitres a eu lieu en Guinée. Vingt-huit officiels de match dont 6 femmes ont participé à ce workshop. L'objectif de cet atelier était de familiariser les arbitres avec les dernières évolutions des Lois du Jeu, et d'améliorer ainsi les standards de l'arbitrage. Des test physiques étaient également au menu de cette session.

« Il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup à faire dans le domaine de l’arbitrage guinéen. Il faut absolument redoubler d’efforts », a souligné Ibrahima Blasco Barry, Secrétaire Général Fédération guinéenne de Football (FGF). « Ce stage MA des arbitres est un stage annuel organisé à l’intention des arbitres d’élite du pays. Nous souhaitons qu’après cette formation, les connaissances que nos arbitres auront acquises soient effectivement mises en pratique dans les compétitions africaines et internationales. »

🇮🇹 Le Centro Tecnico Federale accueille les participants au Diplôme de leadership technique de la FIFA

Pendant une semaine – du dimanche 28 septembre au vendredi 3 octobre – le Centro Tecnico Federale a accueilli les participants au Diplôme FIFA de leadership technique de la FIFA. L'évènement a été organisé par la FIFA en collaboration avec la Fédération italienne de football (FIGC). Ce diplôme certifié par la FIFA est une qualification professionnelle qui constitue une référence dans le secteur pour le recrutement et la fidélisation de professionnels qualifiés.

« Coverciano est plus qu’un centre technique : c’est le symbole de la quête d’excellence de l’Italie dans le football », a souligné Jamie Houchen, Directeur du Leadership technique de la FIFA. « L’approche de la FIGC en matière de continuité et d’innovation représente un modèle solide pour les directeurs techniques à travers le monde ».

🇿🇼 Le football zimbabwéen franchit une nouvelle étape

Très attendue, la formation FIFA en gestion de club (deuxième édition en Afrique) s’est tenue en octobre au Cresta Sango, à Harare. Ce rendez-vous marque le début d’un nouveau chapitre dans la professionnalisation du football zimbabwéen. L’accent a été mis sur la gestion moderne du football, notamment la planification stratégique, le marketing, la communication, le développement économique, et le système de licences des clubs.

Organisé par la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), en collaboration avec la FIFA, ce séminaire de deux jours a réuni plusieurs des personnalités les plus influentes du football, au Zimbabwe comme à l’international, afin de partager leurs connaissances, leurs stratégies et leurs méthodologies. L’objectif est de renforcer le leadership, la gestion et le développement du football dans le pays.

Dans son discours d’ouverture, Nqobile Magwizi, président de la ZIFA, a présenté cet atelier comme un tournant pour le football zimbabwéen : « Cet évènement marque le début d’une nouvelle ère », a-t-il déclaré. « En tant que fédération, nous avons fait de la professionnalisation de notre sport une priorité essentielle. »

« Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous dotons nos responsables du football et nos dirigeants de clubs des connaissances, compétences et outils nécessaires pour évoluer dans un écosystème footballistique moderne. Notre objectif n’est pas seulement de renforcer nos championnats d’élite, mais aussi de veiller à ce que tous les niveaux de notre football – de la base jusqu’au plus haut niveau – bénéficient d’un développement structuré et durable. »

🇧🇧 La Barbade s'engage à long terme

La Fédération barbadienne de football (BFA) a réaffirmé son engagement envers le développement à long terme du football sur l’île, en mettant en avant la réussite de trois de ses entraîneurs ayant suivi avec succès le programme de développement des formateurs d’entraîneurs.

Ce programme vise à améliorer la qualité de la formation des entraîneurs dans le monde entier en dotant les formateurs des outils et des connaissances nécessaires pour encadrer efficacement les techniciens locaux.

« Le fait que trois de nos entraîneurs aient terminé avec succès ce parcours de formation renforcera encore notre structure locale de formation, qui constitue un pilier essentiel pour consolider le football à la Barbade pour les générations futures. La BFA continuera d’investir dans, et de donner la priorité à, une formation d’entraîneurs de haute qualité, car nous cherchons à professionnaliser tous les aspects du sport et à devenir un modèle pour le développement progressif du football dans les Caraïbes. »

🌏 Océanie : ateliers régionaux sur les mesures de protection

Des représentants de la Confédération de football d’Océanie (OFC) ont rejoint plus de 80 participants venus de toute la région Pacifique pour le troisième atelier régional sur la protection. Cet événement de trois jours a été axé sur le renforcement des capacités en matière de protection, le partage de connaissances et l’autonomisation des participants, afin qu’ils puissent mettre en pratique ce qu’ils ont appris au sein de leurs propres organisations

Les responsables de la protection et les gestionnaires de la responsabilité sociale de sept associations membres de l’OFC – dont la Fédération de football des Îles Salomon (SIFF), Football Samoa (SA), la Fédération de football des Fidji (FFA), l’Association de football de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNGFA), la Fédération de football du Vanuatu (VFF) et l’Association de football des Tonga (TFA) – ont rejoint les comités nationaux olympiques, les ONG, les fédérations sportives et les prestataires de services régionaux.

⚽ Football Unites the World

L’Angleterre réaffirme son engagement contre la démence. À l'occasion du match amical contre le Pays de Galles, le 9 octobre dernier, Declan Rice et ses coéquipiers ont porté, en deuxième mi-temps, un maillot sans nom, un geste fort pour rappeler que la perte de mémoire est l'un des principaux symptômes de cette maladie.