Les Associations en action : juin 2025

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

La FIFA poursuit son engagement en faveur de l'arbitrage

Le nouveaux président de la Fédération zambienne de football (FAZ), Keith Mweemba, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de l'amélioration du niveau d'arbitrage, en mettant l'accent sur la formation et l'intégrité.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture du cours d'arbitrage d'élite des associations membres de la FIFA , qui s'est tenu à l'hôtel Prince Charles de Lusaka, M. Mweemba a déclaré que la Zambie souhaitait créer un cursus de qualité pour les jeunes arbitres pour les préparer au plus haut niveau.

« Nous accordons une grande importance aux questions d'arbitrage, car cela touche à l'intégrité du jeu », a déclaré Mweemba. « Organiser des formations pour les arbitres d'élite est une chose, mais notre souhait est de généraliser ce niveau de formation à tout le pays. »

Par ailleurs, des instructeurs de la FIFA se sont rendus mi-juin en Amérique du Sud pour participer à plusieurs sessions du Programme d'assistance aux arbitres de la FIFA. La Fédération équatorienne de football (FEF) a accueilli 35 arbitres locales, qui ont bénéficié d'une formation de trois jours dispensée par les instructrices de la FIFA Sabrina Lois et Ana Leite. L'objectif était de mettre à jour leurs connaissances des règles du jeu et d'améliorer le niveau de l'arbitrage féminin en Équateur.

Une semaine plus tôt, la Fédération vénézuélienne de football (FVF) a organisé une formation FIFA destinée aux instructeurs d'arbitres de futsal. Trente et un instructeurs de toutes les régions du pays ont suivi une formation au siège de la FVF à Caracas afin d'approfondir et de mettre à jour leurs connaissances.

Football for Schools en Ouganda

Grâce au programme Football for Schools de la FIFA, l'Ouganda a organisé des séances d'entraînement supplémentaires pour les écoles qui n'avaient pas pu participer aux sessions précédentes.

Des activités ont animé les districts de Masindi et de Hoima, avec la participation de plus de 200 enseignants et un total de 3 195 ballons distribués à diverses écoles.

Football for Schools (F4S) est un programme ambitieux géré par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO, qui vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de millions d’enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées.

Atelier de la FIFA sur la gouvernance au Kenya

La responsable du développement des associations membres de la FIFA, Abigail Lemma Hailemichael, et la responsable des services financiers, Meryem Atouk, ont dirigé un atelier de deux jours sur la gouvernance de la FIFA au Kenya dans le but de renforcer ce domaine au sein de la Fédération kenyane de football (FKF ) et d'améliorer la gestion professionnelle au sein de la fédération.

Ces sessions visaient à doter les dirigeants de la FKF des connaissances et des outils nécessaires pour aligner leurs opérations sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance. « Nous avons passé deux jours à discuter de la manière dont nous pouvons diriger avec transparence, professionnalisme et intégrité", a souligné le président de la FKF, Hussein Mohammed. « Je remercie Abigail Lemma Hailemichael et Meryem Atouk de la FIFA pour leur soutien et leurs conseils. Cela s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour bâtir un écosystème du football auquel les Kenyans peuvent adhérer. »

Le Programme de développement des talents poursuit son essort

Le programme de développement des talents de la FIFA (TDS) a aidé la Fédération de football du Malawi (FAM) à lancer sept écoles d'excellence dans le cadre du programme d'identification des talents de la FIFA pour découvrir et nourrir les jeunes talents à travers le pays.

L'événement de lancement a eu lieu au stade Kasungu, où des garçons et des filles âgés de 10 à 15 ans ont pu montrer leurs compétences balle au pied dans l'espoir d'être sélectionnés.

Thabo Senong, entraîneur du programme d'identification des talents de la FIFA, estime que cela contribuera à favoriser l'émergence de talents. « L'énergie, la discipline et la passion que j'ai vues chez ces jeunes sont très prometteuses », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu qu'avec un encadrement approprié, le Malawi produira des talents de haut niveau. »