Les Associations en action : juillet 2025

Ouverture du bureau Afrique de la FIFA à Rabat, au Maroc

Football for Schools se renforce au Zimbabwe et au Népal

Cours d'arbitrage d'élite en Ouganda et au Ghana

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Ouverture du bureau Afrique de la FIFA à Rabat

« C’est un jour merveilleux, un jour spécial, un jour glorieux, un jour joyeux. On va écrire l’histoire extraordinaire de la FIFA, du football en Afrique, du football au Maroc, du football dans le monde » a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en découpant le ruban officialisant l’ouverture du bureau Afrique de la FIFA à Rabat, au Maroc.

Le Complexe Mohammed VI, nommé en l’honneur du Roi du Maroc, est dôté d'équipements ultra-modernes et bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires pour en faire le centre névralgique du développement du football en Afrique.

Il donnera à la FIFA et aux 54 associations membres africaines un espace pour travailler ensemble sur des projets de développement du football sur le continent de manière plus efficace et conviviale. Ce lieu est aussi un lieu essentiel pour le Maroc, qui accueillera la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF dans quelques mois et organisera les cinq prochaines éditions de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA ainsi que la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

« Ce centre sportif est bien plus qu’un simple centre sportif, bien plus qu’une académie. C’est le centre nerveux du football marocain et africain, mais aussi, depuis aujourd’hui, du football mondial. Il est le témoin d’un pays tourné vers l’avenir, d’un continent tourné vers l’avenir, et du travail qu’on accomplit tous ici pour ce sport incroyable », a souligné le Président Infantino.

Ouverture officielle du bureau Afrique de la FIFA Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Council members Ahmed Yahya and Waberi Souleiman Hassan 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe and FIFA Council Member and Royal Moroccan Football Federation President Fouzi Lekjaa 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino during the official opening of the FIFA Africa Office in Rabat 06 / 10 Inauguration of the FIFA Office in Rabat 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino with (L-R) FIFA Council Member and Royal Moroccan Football Federation President Fouzi Lekjaa, FIFA Council Member Hany Abo Rida and FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe 08 / 10 General view of the FIFA Africa Office in Rabat 09 / 10 Group photo at the official opening of the FIFA Africa Office in Rabat 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo at the official opening of the FIFA Africa Office in Rabat Next

Football for Schools se renforce au Zimbabwe et au Népal

La Fédération zimbabwéenne de football a déployé le programme Football fo Schools de la FIFA dans la province des Midlands ce mois-ci où des écoles ont reçu une livraison de ballons dans le cadre de ce programme qui vise à rendre le ballon ond plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités footballistiques au système éducatif.

Cette distribution a pour objectif d'accroître l'accès au football au niveau local, à encourager les jeunes talents et à promouvoir l'inclusion sociale par le sport. Football fo Schools s'inscrit dans une vision plus large de la ZIFA, qui vise à étendre le développement du football à l'ensemble du pays, en particulier dans les zones mal desservies et difficiles d'accès. En dotant les écoles d'équipements de base, la Fédération continue de poser les bases d'un écosystème footballistique plus inclusif et dynamique.

Football fo Schools a été lancé ce mois-ci au Népal, avec la livraison de 32 640 ballons adidas. En tout, 270 écoles issues de sept provinces du pays ont participé à la phase pilote. D'autres établissements devraient rejoindre le programme à mesure de son développement. La formation des entraîneurs F4S s'est déroulée à Katmandou.

« Le football peut être utilisé comme un outil éducatif, non seulement pour offrir davantage d'opportunités en matière d'éducation physique, mais aussi pour former des entraîneurs formateurs afin qu'ils transmettent des compétences importantes aux enfants. », a déclaré Sanjeevan Balasingam, directeur régional des associations membres de la FIFA pour l'Asie et l'Océanie.

Cours d'arbitrage d'élite en Ouganda et au Ghana

L'engagement de l'Ouganda à créer une filière pour les arbitres d'élite a été réaffirmé par un cours de cinq jours pour arbitres de la FIFA, organisé par la Fédération d'Ouganda de football (FUFA).

Les 30 arbitres ont suivi cette formation intensive, qui comprenait un test de condition physique, des séances théoriques et pratiques. Ces exercices visaient à améliorer les connaissances, la condition physique, la régularité et la performance globale des arbitres d'élite, en alignant leurs compétences sur les standards internationaux et en les préparant à la compétition de haut niveau. M. Abdel Fatah Essam, instructeur technique de la FIFA, a remercié la FUFA pour son engagement en faveur du développement des arbitres ougandais, ainsi que la Commission des arbitres pour sa contribution essentielle au succès de la formation.

« Vous êtes ici en tant qu’arbitres pour défendre l’intégrité du jeu, pour respecter les lois du jeu et pour vous conduire de manière intègre et professionnelle », a déclaré M. Essam.

Au Ghana, le secrétaire général de la Fédération ghanéenne de football (GFA), Prosper Harrison Addo, a ouvert le cours de jeunes arbitres masculins de la FIFA 2025 au Centre d'excellence du football ghanéen à Prampram.

Ce programme de renforcement des capacités, soutenu par la FIFA, a réuni 40 jeunes arbitres prometteurs sélectionnés dans le cadre de cette l'initiative phare de la GFA. Cette formation devrait améliorer considérablement les capacités techniques et physiques de la prochaine génération d'arbitres ghanéens et rehausser la qualité globale de l'arbitrage dans le pays.

Les arbitres de Gibraltar dans la cour des grands

La semaine dernière a été un moment de fierté pour la communauté du football de Gibraltar, puisque l'arbitre international de la FIFA Seth Galia a fait ses débuts en compétition européenne de clubs. Le jeudi 10 juillet 2025 , lui et son équipe d'arbitrage ont pris en charge le choc du premier tour de qualification de l'UEFA Conference League entre le Racing Union (Luxembourg) et Dila Gori (Géorgie) au Luxembourg.

Il s'agit de la première nomination de Seth Galia parl'UEFA depuis qu'il a été nommé arbitre de la FIFA plus tôt cette année. Il était accompagné des arbitres assistants Mike Macias, Fausti Guerrero, qui a également fait ses débuts sur la scène européenne lors de ce match, et du quatrième arbitre Timothy Reoch.

Programme de développement du football féminin au Rwanda

Le stade Umuganda de Rubavu a accueilli 96 filles des catégories U15 et U13, issues de quatre académies de football participant à la Campagne de promotion football féminin de la FIFA.

Le stage a servi à la fois de campagne de motivation et d'opportunité de développement des compétences. L'entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine de football, Cassa Mbungo André, était parmi les intervenants, ainsi que des représentants de la FIFA et des membres de la Commission de développement du football féminin de la Fédération rwandaise de football association (FERWAFA).

« La participation a été massive », a déclaré Thubaelihle Sibanda, experte technique du football féminin à la FIFA. « Nous utilisons ce stage pour faire passer un message, pour briser les barrières et les perceptions des communautés concernant la pratique du football féminin. Pour nous, cela encourage la participation massive des filles en leur offrant un espace sécurisé. »

« Il y a beaucoup de talent ici. Le défi pour nous est de commencer à impliquer nos équipes nationales également au niveau des jeunes. On voit jusqu'où on peut aller. Par exemple, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA se déroule désormais au Maroc chaque année pendant les cinq prochaines années. C'est l'occasion pour le Rwanda de sélectionner les joueuses U-13 et U-15 pour les deux prochaines années et nous pouvons espérer nous qualifier pour ce genre de tournoi. »