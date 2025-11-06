Le Maroc prépare le terrain pour l’avenir

Inauguration d’un mini-terrain FIFA Arena au Maroc

Quatrième pays africain à rejoindre ce programme pilote

Le Maroc a fait le pari de la jeunesse en matière de football

Le Maroc a fait le pari de la jeunesse. Comme un symbole, la sélection U-20 masculine a été sacrée championne du monde en octobre. Chez les filles, plus récemment, les Lionnes de l’Atlas sont parvenues à s’extraire de la phase de groupes de 'leur’ Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA — une première dans leur histoire. Clairement, le pays a choisi de construire l’avenir de son football.

Qui dit « construction » dit « infrastructures ». Pour accompagner l’émergence de futurs talents, il faut effectivement disposer des installations adéquates. Or, le 5 novembre, à Meknès, a eu lieu l’inauguration d’un mini-terrain FIFA Arena — un événement chargé de sens.

« Je tiens à remercier la Fédération marocaine de Football de nous donner l’opportunité de bâtir ensemble cette FIFA arena, ici à Meknès, une terre de grands talents, et de donner des opportunités à des jeunes filles et jeunes garçons de pouvoir s’exprimer à travers le football », résume Gelson Fernandes, Directeur régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique.

« À travers le football et le sport, ce sont des valeurs importantes qui sont véhiculées. Et nous sommes heureux d’accompagner la FRMF dans ce développement », ajoute-il.

Qui sait ? Peut-être que de futures légendes du football marocain émergeront à leur tour de ce mini-terrain et finiront par briller sur la scène internationale Elkhan Mammadov Directeur des Associations Membres de la FIFA

La construction de ce terrain s’inscrit dans la phase pilote d’un programme FIFA lancé en janvier 2025, conçu pour promouvoir l’inclusion à travers le football. L’objectif : créer des mini-terrains partout dans le monde, en priorité pour les enfants et les jeunes vivant dans des zones rurales ou des quartiers défavorisés. L’ambition est d’en construire un millier d’ici 2031, et permettre ainsi à des milliers de futures pépites du football de s’épanouir.

« Les enfants — filles et garçons — de la ville de Meknès pourront désormais profiter de cette installation : jouer au football, rester actifs et adopter un mode de vie sain », explique Elkhan Mammadov, Directeur des Associations Membres de la FIFA. Le Maroc est le quatrième pays africain à bénéficier de ce projet après le Niger, le Liberia et l’Algérie. Le douzième dans le monde.

Social responsibility day

Réunis à Rabat à l’occasion du MAD Annual Gathering, tous les membres de la Division des Associations Membres ont assisté à l’inauguration. Dans le cadre du Social Responsibility Day, ils ont partagé un moment convivial avec les élèves en distribuant des ballons, des livres liés à la santé et des chasubles FIFA. Cette initiative illustre l’engagement constant de la FIFA en faveur du développement social et éducatif à travers le football.

« Des représentants de la Fédération Royale Marocaine de Football, du Ministère de l’Éducation, ont répondu présent à cette inauguration, mais aussi des légendes du football marocain », poursuit-il. « Qui sait ? Peut-être que de futures légendes du football marocain émergeront à leur tour de ce mini-terrain et finiront par briller sur la scène internationale. »

Moderne et durable, cette installation bénéficiera à près de 2 000 élèves répartis sur quatre établissements scolaires de la capitale ismaïlienne. Des écoliers marocains décidément à la fête en matière de football, sachant que le programme Football for Schools a été déployé dans le pays un peu plus tôt dans l’année. 2025 promet décidément le meilleur pour l’avenir du football marocain.