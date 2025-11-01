Le Niger entre dans l’arène

Inauguration de deux mini-terrains FIFA Arena au Niger

Le pays est le 11 à rejoindre ce programme pilote

Le Niger mise sur sa jeunesse pour préparer l’avenir

C’était la fête du football, ce vendredi 31 octobre, à Niamey, capitale du Niger, avec l’inauguration de deux mini-terrains FIFA Arena. Cette initiative concrétise l’engagement pris par Gianni Infantino lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable, en juillet 2024.

Le Président de la FIFA avait alors annoncé l’objectif de construire des mini-terrains à travers le monde, avec l’ambition d’en atteindre un millier d’ici à 2031. Le Niger rejoint ainsi le groupe des pionniers qui participent à la phase pilote du programme FIFA Arena, lancé en janvier 2025. « Vous faites partie de notre Onze de départ, les 11 premiers pays à inaugurer officiellement leur propre mini-terrain FIFA Arena », s’est félicité le Président Infantino dans un message vidéo.

« Vous participez ainsi au lancement d’un projet capable de changer la vie de millions d’enfants. Chaque enfant, fille ou garçon, mérite une chance de jouer au football s’il le souhaite. Chaque enfant mérite un lieu sûr lui permettant d’apprendre, de jouer et de grandir. C’est là le cœur même du projet FIFA Arena, et c’est ce que vous avez apporté aux enfants du Niger. »

Du bonheur pour 10 000 jeunes

« Vous êtes parmi les premiers, mais beaucoup d’autres suivront votre exemple », a poursuivi le Président de la FIFA. « Notre objectif est de créer au moins 1 000 nouveaux mini-terrains à travers le monde, en accueillant de nouveaux membres dans la famille FIFA Arena. Cela donnera la chance à des générations d’enfants du monde entier – notamment ceux des zones urbaines et rurales les plus défavorisées – de pratiquer ce sport que nous aimons tant. »

Et l’amour du jeu était à l’honneur en ce jour d’inauguration avec l’organisation d’un match d’exhibition où garçons et filles ont partagé le même plaisir de jouer et fêté ensemble l’ouverture de ce nouveau terrain de jeu à proximité de chez eux. Par cette initiative, la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) a voulu souligner l’importance de l’égalité des genres et de l’inclusion.

Ces terrains feront le bonheur d’un total estimé de 10 000 jeunes, issus des établissements scolaires et des quartiers populaires environnants, qui pourront désormais s’amuser et évoluer dans des conditions optimales.

« Je suis ravi de voir la jeunesse nigérienne inaugurer aujourd’hui ces tout nouveaux mini-terrains FIFA Arena. Ces espaces offrent aux enfants de Niamey un environnement sûr et inspirant pour jouer et grandir grâce au football », s’est réjoui Elkhan Mammadov, Directeur des Associations membres de la FIFA.

La jeunesse comme moteur

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du pays de miser sur sa jeunesse. Le 26 juillet dernier, à l’occasion de l’ouverture officielle du bureau Afrique de la FIFA à Rabat, au Maroc, la FENIFOOT et la FIFA ont signé un protocole d’accord pour développer le football à l’école (Football for Schools), en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed Al Mahmood, et de la ministre de l’Éducation, Dr Elizabeth Shérif.

Le programme Football for Schools, est conçu pour permettre au système éducatif de s’appuyer sur les valeurs du sport roi afin de consolider les apprentissages tout en favorisant l’épanouissement individuel de manière ludique et joyeuse.

« Quand le football devient un outil d’éducation, c’est tout un pays qui prépare l’avenir de sa jeunesse », résume Issaka Adamou, Président de la FENIFOOT. « Le Niger s’engage pour une école inclusive, dynamique et citoyenne, grâce au pouvoir du sport. Intégrer le football dans les écoles pour renforcer l’éducation civique, l’inclusion sociale et l’épanouissement des jeunes à travers le sport, c’est permettre au Niger de franchir un cap avec la FIFA pour l’éducation et le football à la base. »

Ce soin apporté à l’éducation et au développement profite également au football d’élite du Niger, qui affiche actuellement une forme éclatante à travers son équipe nationale masculine. Le Mena a enregistré la meilleure progression en termes de places au dernier Classement mondial FIFA/Coca-Cola, grâce à un superbe parcours lors des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

C’est la troisième fois consécutive que le Mena enregistre une hausse dans la hiérarchie mondiale. Porté par une forte croissance démographique et riche d'un formidable vivier de talents, le Niger n'a pas fini de monter.

