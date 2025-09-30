Le Liberia déploie le projet FIFA Arena et modernise un de ses stades grâce à FIFA Forward

Des mini-terrains ont été inaugurés dans deux écoles de Paynesville, au Liberia, l’un des premiers pays à mettre en œuvre le projet FIFA Arena

Cette initiative bénéficiera à plus de 3 000 enfants

Le stade Gompa peut quant à lui compter sur une nouvelle pelouse et des installations rénovées

Le projet FIFA Arena et le programme FIFA Forward ont largement contribué au développement des infrastructures footballistiques au Liberia. Le premier a en effet permis l’installation de deux mini-terrains dans des écoles, tandis que le second a servi à financer la modernisation d’un stade.

Lancée en début d’année, l’initiative FIFA Arena sert à concrétiser l’engagement pris par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du sommet international intitulé « Le sport pour un développement durable » et tenu à Paris en juillet 2024. Déployé à l’échelle planétaire, ce projet vise ainsi à aménager pas moins de 1 000 nouveaux mini-terrains d’ici au Congrès de la FIFA de 2031.

Gianni Infantino a rappelé que la Fédération Libérienne de Football (LFA) figure parmi le premières associations membres de la FIFA à le mettre en œuvre.

« Vous faites partie de notre 11 de départ, constitué des 11 premiers pays à avoir inauguré officiellement un mini-terrain FIFA Arena. Ce faisant, vous contribuez au lancement d’un projet qui changera la vie de millions d’enfants », s’est félicité le Président de la FIFA dans une allocution vidéo diffusée lors de la cérémonie d’inauguration organisée à Paynesville. Plus de 3 000 enfants pourront ainsi profiter des nouvelles installations aménagées dans cette ville.

« Chaque enfant, garçon ou fille, qui souhaite jouer au football doit avoir la possibilité d’évoluer dans un espace sûr qui leur permet d’apprendre, de s’amuser et de progresser. C’est tout l’objectif de FIFA Arena, et c’est ce que vous avez permis aux enfants du Liberia.

« Vous êtes l’une des premières fédérations, mais beaucoup d’autres suivront. Ce n’est qu’un début puisque nous nous sommes fixé pour objectif d’aménager au moins 1 000 nouveaux mini-terrains partout dans le monde. Nous souhaitons étoffer l’équipe FIFA Arena afin de permettre à plusieurs générations d’enfants du monde entier de pratiquer le football, notamment dans les zones défavorisées, qu’elles se situent en ville ou à la campagne. »

Ainsi, l’école Bible Way Mission School, dans le comté de Montserrado, et l’école EBK Barracks, dans le comté de Margibi, comptent chacune un mini-terrain en gazon artificiel, installé grâce à la coopération entre la FIFA et la LFA et dont profiteront aussi bien les écoles que les communautés locales.

« Je suis ravi de voir ces enfants libériens inaugurer les mini-terrains FIFA Arena aujourd’hui », s’est réjoui Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres. Ce dernier était présent aux côtés d’El Hadji Diop, responsable du développement de la FIFA, lors du traditionnel coupé de ruban. « Ces espaces flambant neufs et conçus pour durer permettront aux jeunes filles et garçons des comtés de Margibi et de Montserrado de jouer et de s’épanouir en pratiquant le football dans des environnements sûrs.

« Le Liberia est un nom qui résonne chez tous les amateurs de football grâce au légendaire George Weah, qui a notamment remporté le Ballon d’Or. Je suis convaincu que certains des enfants présents aujourd’hui suivront ses traces. »

« Ces terrains représentent bien plus qu’une simple aire de jeu : ils sont le théâtre de nombreux rêves qui ne demandent qu’à se concrétiser. Je souhaite, au nom de la FIFA, le meilleur à chaque enfant du Liberia, sur le terrain et en dehors. C’est une fierté d’accompagner la Fédération Libérienne de Football pour l’aider à proposer encore plus d’opportunités de pratiquer le football. »

Ce jour-là, un troisième terrain, de taille standard, a été officiellement inauguré : celui du stade Gompa, doté d’une surface de jeu artificielle approuvée par la FIFA et financée grâce aux fonds mis à disposition dans le cadre du troisième cycle du programme de développement FIFA Forward.

Les travaux, qui ont débuté le 4 novembre dernier, ont en outre permis de moderniser considérablement l’enceinte, avec l’installation de projecteurs, d’un système d’arrosage souterrain, d’une nouvelle clôture et d’une toiture pour les tribunes.

Situé dans le comté de Nimba, le deuxième du pays en termes de nombre d’habitants, ce stade accueillera diverses compétitions de la LFA, y compris dans le football de base, alors que la fédération s’est fixé pour objectif d’élargir son offre en matière d’infrastructures.

« Nous tenons avant tout à remercier chaleureusement Monsieur Gianni Infantino, grâce à qui le football franchit un nouveau cap en matière d’innovation », a déclaré le président de la LFA, Mustapha Raji lors de la cérémonie. Ce dernier était accompagné du ministre libérien de la Jeunesse et des Sports, M. Jeror Cole Bangalu, de la ministre de la Défense nationale, la générale de brigade Geraldine Janet George, et du chef d’état-major des forces armées du Liberia, le général de brigade Davidson Fayiah Forleh.

« Notre but est de miser sur la coopération et de travailler main dans la main avec le Président de la FIFA, car le football nous unit et unit le monde. Le football doit permettre d’unir les Libériens. Nous devons profiter de la capacité de ce sport à fédérer pour nous rassembler, pour amener la paix et promouvoir le développement au sein de notre pays. Pour offrir la possibilité à chaque garçon et chaque fille qui souhaite pratiquer le football de profiter d’installations de haut niveau. »