Deux FIFA Arenas ont été inaugurés sur l’île de la Réunion, ces 24 et 25 avril

Ces mini-terrains ont été construits dans deux villes sinistrées par le cyclone Garance, il y a un an

Le programme de réparation de la Fondation FIFA a contribué à la réparation de stades endommagés

Lancé officiellement lors du 75e Congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay, en mai 2025, le projet FIFA Arena vise la création de 1 000 nouveaux mini-terrains permanents à travers le monde d’ici 2031. Les Comores, les États-Unis, la Turquie, le Rwanda et la France sont les derniers pays à avoir ajouté leur nom à la liste déjà longue de pays dotés de FIFA Arena flambant neuves.

« Ce projet vise à construire des mini-terrains aussi bien dans des zones urbaines défavorisées, qu’à proximité d’écoles, ou même dans des lieux magnifiques. Notre objectif est de construire des FIFA Arenas partout, afin que les enfants puissent jouer au football en toute sécurité » avait expliqué le Président de la FIFA Gianni Infantino lors de l’inauguration du mini-terrain temporaire, à Paris, en mars dernier.

Ses mots ont pris une résonance toute particulière lors des inaugurations de deux mini-terrains FIFA qui ont eu lieu à La Réunion, ces 24 et 25 avril.

À La Réunion, des terrains pour reconstruire et rassembler Previous 01 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 02 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 03 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 04 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 05 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 06 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 07 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 08 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 09 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion Next

À Paris, la Place de la Concorde, mythique et préservée, avait été le lieu de construction du mini-terrain. À la Réunion, c’est à Saint Benoit et Saint Paul que les FIFA Arenas ont vu le jour : deux villes lourdement sinistrées par le passage du cyclone Garance, il y a un an, dont elles portent encore les séquelles aujourd’hui. Le Président de la Fédération Française de Football (FFF) était présent dans la capitale française il y a un mois, il a également fait le déplacement jusqu’à la Réunion, petite île située au sud de l'Afrique, dans l’océan Indien. « Il y a un an quasiment jour pour jour, j’étais à vos côtés, quelques semaines après le passage du cyclone Garance. J’avais alors découvert une île durement touchée. Des infrastructures abîmées, des clubs fragilisés, des familles éprouvées mais j’avais aussi décelé quelque chose de plus fort encore : une solidarité exemplaire, une détermination sans faille, une volonté de se relever ensemble », s’est-il remémoré lors de la cérémonie d’inauguration à Saint Paul.

Je souhaite que ces FIFA Arenas deviennent des lieux de rencontres, d’échanges et de partage. Philippe Diallo Président de la Fédération Française de Football

Et d’ajouter : « À cette occasion, j’avais pris un engagement : celui de mobiliser pleinement notre institution et d’aller chercher en parallèle, auprès de nos partenaires internationaux, les moyens d’un soutien concret et rapide ».

Cela tombe bien : la FIFA s’est, elle, engagée à accompagner ses associations membres, tant sur le plan humain que financier, dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures. Le projet FIFA Arena est ainsi apparu le cadre idéal pour soutenir la FFF à la Réunion. Dans le même temps, le programme de réparation de la Fondation FIFA a financé à hauteur de USD 100 000 $ la réparation de deux stades endommagés à Saint Benoît.