Le projet FIFA Arena poursuit son déploiement : Gianni Infantino inaugure le premier mini-terrain temporaire de Paris

Le Président de la FIFA participe à un match aux côtés de FIFA Legends pour marquer le coup d’envoi officiel de cet événement de trois jours sur l’emblématique place de la Concorde à Paris, en France

« Les mini-terrains temporaires et les FIFA Arenas permanentes offriront aux jeunes filles et garçons un espace où jouer au football en toute sécurité », a déclaré M. Infantino

Lancé en mai 2025, le projet FIFA Arena a pour objectif de construire 1 000 mini-terrains de football à travers le monde d’ici 2031

À l’occasion de l’inauguration du premier mini-terrain temporaire à Paris, en France, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré que d’autres infrastructures de ce type verraient le jour aux quatre coins du monde, le projet entrant désormais dans une phase itinérante. Implanté au cœur de la capitale française, sur la célèbre Place de la Concorde, ce mini-terrain a été inauguré par un match de gala auquel ont participé le Président de la FIFA, des FIFA Legends, ainsi que d’autres invités, marquant ainsi le coup d’envoi de trois journées visant à mettre en lumière la nécessité de doter le monde d’infrastructures footballistiques. Créé à la suite d’un engagement pris par le Président Infantino à l’occasion du Sommet « Le sport pour le développement durable », qui s’est tenu à Paris en juillet 2024, le projet FIFA Arena contribue à répondre à ce besoin en visant la création de 1 000 nouveaux mini-terrains permanents à travers le monde d’ici 2031. M. Infantino a indiqué que le projet allait désormais prendre une nouvelle ampleur.

Le projet FIFA Arena devient mobile : Gianni Infantino inaugure le premier mini-terrain temporaire à Paris 02:07

« Aujourd’hui, on lance une nouvelle initiative : une FIFA Arena mobile. Il existe déjà des FIFA Arenas similaires à celle-ci. Notre objectif est d’en construire des milliers à travers le monde. Des dizaines sont déjà installées sur tous les continents, et des milliers d’autres vont voir le jour. « On pourrait aussi envisager l’installation de FIFA Arenas temporaires afin de promouvoir le football et d’offrir aux jeunes filles et garçons un espace où jouer au football en toute sécurité, dans de bonnes conditions », a ajouté le Président de la FIFA, qui a officiellement lancé le projet FIFA Arena lors du 75e Congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay, en mai 2025.

« La semaine dernière, il y a moins de sept jours, une FIFA Arena a été construite aux Fidji, ce qui signifie qu’aujourd’hui, chaque continent en compte une. D’autres vont voir le jour, mais celle-ci, sur la Place de la Concorde à Paris, où la FIFA a été fondée il y a 122 ans, incarne ce projet qui vise à construire des mini-terrains aussi bien dans des zones urbaines défavorisées, qu’à proximité d’écoles, ou même dans des lieux magnifiques comme celui-ci. Notre objectif est de construire des FIFA Arenas partout, afin que les enfants puissent jouer au football en toute sécurité. »

En collaboration avec Impulstar, qui organise chaque année depuis 2010 des tournois de football à 5 dans la banlieue parisienne afin de favoriser le rapprochement entre les communautés, la FIFA a entièrement financé l’installation du mini-terrain, mis en place pendant trois jours.

« Je voudrais commencer par féliciter la FIFA et son Président pour ce projet qui incarne les valeurs fondamentales du football en rendant le sport accessible à tous. C’est à travers des initiatives comme celle-ci qu’on montre que tout le monde peut pratiquer ce sport », a déclaré Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), qui a mis en avant la collaboration entre la FIFA et la FFF pour installer des FIFA Arenas à La Réunion et à Mayotte, après que des cyclones y ont dévasté les infrastructures. « Tout le monde devrait pouvoir jouer près de chez soi, où que ce soit, indépendamment de sa classe sociale. Ce projet mené en collaboration avec la FIFA nous réjouit tout particulièrement, car il a un impact concret à travers cette FIFA Arena. » Le bureau parisien de la FIFA surplombe le mini-terrain de la Place de la Concorde et se trouve dans le bâtiment où l’équipe de France masculine a célébré sa victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 devant des centaines de milliers de Françaises et Français en liesse. « On a, nous aussi, commencé dans la rue avant de devenir champions du monde en 1998. Ça commence toujours par un rêve » a déclaré Youri Djorkaeff, membre de cette équipe de France 98 qui fait désormais partie des FIFA Legends et occupe le poste de conseiller football auprès de la FIFA. « Ce que la FIFA, son Président et Impulstar nous offrent, c’est l’occasion de commencer à réaliser ce rêve dès aujourd’hui. »

« Comme Youri l’a très justement souligné, on a tous commencé dans la rue, et je pense qu’Emmanuel Adebayor et Khaliou Fadiga, deux autres FIFA Legends présentes ici, peuvent confirmer qu’on jouait avec des chaussettes roulées en boule, des bouteilles ou encore des canettes en guise de ballon. « On jouait sur ce genre de mini-terrains, ceux que la FIFA s’apprête désormais à installer de partout », a déclaré El Hadji Diouf, FIFA Legend et ancien international sénégalais, devant un parterre de spectateurs, parmi lesquels se trouvaient de nombreux enfants issus d’équipes de la banlieue parisienne. « Je pense que c’est une très bonne chose, pour l’Afrique et pour le monde entier. »

Cet événement à Paris aura un impact mondial, car des centaines de milliers d’habitants et de touristes passent devant le site chaque jour. Les visiteurs de l’installation à Paris pourront s’informer sur le projet FIFA Arena et sur Impulstar, tandis que plusieurs événements seront organisés tout au long de ces trois jours. Au programme : une séance d’entraînement avec les FIFA Legends et un match de gala entre créateurs de contenus, tandis qu’un tournoi réservé aux jeunes talents âgés de 14 à 16 ans clôturera l’événement le mardi 24 mars. « Je tiens simplement à féliciter Impulstar. Ces deux jeunes hommes ont accompli un travail exceptionnel », a déclaré le Président Infantino, en référence aux cofondateurs Meïssa N’diaye et Bernard Messi, qui ont transposé leur concept de la banlieue parisienne vers l’Amérique du Sud et l’Afrique, et bientôt vers l’Asie aussi. « C’est un plaisir et une fierté pour nous de pouvoir travailler ensemble afin de permettre à tous ces enfants de jouer au foot. Sans oublier les adultes ! »

Inauguration de la FIFA Arena à Paris Previous 01 / 09 Situated on the world-famous Place de la Concorde in the heart of the French capital, the mini-pitch was opened with a celebratory match. 02 / 09 The match featured the FIFA President, FIFA Legends and guests. 03 / 09 "Today we're launching a new initiative – a mobile FIFA Arena. We already have FIFA Arenas, which are just like this one. We want to build thousands of them around the world," said Mr Infantino. 04 / 09 "I’d like to start by congratulating FIFA and the President for these initiatives, because they go to the heart of football’s values. They allow people all around the world to play football," said French Football Federation President Philippe Diallo. 05 / 09 "We started on the street, like everyone else. And later, we became world champions here, in ‘98. So, it always starts with a dream," said Youri Djorkaeff. 06 / 09 The event in Paris will raise awareness globally as hundreds of thousands of local residents and tourists pass the site daily. 07 / 09 FIFA President took part in match with FIFA Legends to officially open three-day event. 08 / 09 "What FIFA, and the president of FIFA, and Impulstar are giving us, is an opportunity to start the dream today," said Youri Djorkaeff. 09 / 09 The FIFA President concluded by calling for support to increase the impressive momentum behind FIFA Arena still further. Next