Les Fidji se dotent d'un mini-terrain FIFA Arena, une première en Océanie

Un mini-terrain de la FIFA Arena a été inauguré dans la province de Ba, aux Fidji

Le projet est désormais lancé dans les six confédérations

Le mini-terrain représente une nouvelle étape dans le développement des infrastructures de football amateur aux Fidji

Les Fidji sont devenus le premier pays d'Océanie à inaugurer un mini-terrain FIFA Arena, ce qui signifie que ce projet, qui vise à bénéficier aux enfants des zones urbaines et rurales défavorisées du monde entier, est désormais actif dans les six confédérations.

La nouvelle installation, inaugurée le 14 mars, est un mini-terrain de football en gazon artificiel situé au sein du collège AD Patel dans la province de Ba et marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures de football amateur dans le pays.

Le terrain a été inauguré par Aliki Bia, ministre adjoint fidjien de la Jeunesse et des Sports, aux côtés de Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la FIFA pour l'Asie et l'Océanie, tandis que des élèves, des parents, des enseignants, des responsables du football et des membres de la communauté ont également assisté à la cérémonie d'ouverture.

Ce centre devrait bénéficier à environ 3 600 jeunes garçons et filles issus de 14 écoles de la communauté environnante, en leur offrant un espace sûr et accessible pour apprendre et apprécier le jeu..

Le directeur général de la Fédération fidjienne de football (FFA), Mohammed Yusuf, a déclaré que ce nouveau complexe contribuerait à renforcer le développement du football et du futsal auprès des jeunes joueurs. « Ce mini-terrain représente un investissement important dans le football amateur. Des installations comme celle-ci offrent aux jeunes joueurs un environnement sûr et moderne pour apprendre et prendre plaisir à jouer, tout en nous aidant à développer la pratique du futsal et du football dans les écoles et les communautés », a-t-il affirmé.

L'initiative FIFA Arena concrétise l'engagement pris par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du Sommet Sport pour le développement durable qui s'est tenu à Paris en juillet 2024, lorsqu'il a annoncé l'objectif de la FIFA de construire des mini-terrains de football dans le monde entier, avec pour objectif d'en atteindre 1 000 d'ici 2031.

Les Fidji, un archipel de plus de 300 îles, sont principalement connues comme un pays où l'on pratique le rugby, mais la FFA déploie des efforts considérables pour développer le football, avec le soutien de divers programmes de la FIFA.

Le programme FIFA Forward a permis la construction d'un gymnase et d'un terrain de futsal au siège de la FFA, tandis que le programme Football for Schools, lancé aux Fidji en août 2023, a intégré le football au système éducatif. Parallèlement, le programme de développement des talents de la FIFA aide davantage de jeunes joueurs à réaliser leur potentiel en améliorant le repérage et l'encadrement des jeunes talents.