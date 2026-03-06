Le Président Gianni Infantino hisse le drapeau de la FIFA au bureau parisien

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, hisse le drapeau de la FIFA au-dessus de son bureau à Paris

Gianni Infantino : « (Ce drapeau est là) pour marquer notre présence et celle du monde. »

La division Associations membres de la FIFA et la Chambre de compensation de la FIFA sont toutes deux installées à Paris

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a hissé le drapeau de la FIFA au-dessus des bureaux parisiens de l’organisation lors d’une cérémonie unique qui marque la présence de l’instance du football mondial dans la ville qui l’a vue naître en 1904.

La FIFA possède un bureau à Paris depuis 2021, et son drapeau flotte désormais aux côtés de celui de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’instance mondiale des sports automobiles, sur l’immeuble qui abrite le bureau de la FIFA et surplombe l’emblématique Place de la Concorde, dans le cœur historique de la capitale.

« Nous allons hisser le drapeau de la FIFA au-dessus de cet immeuble pour marquer notre présence et celle du monde puisque, comme nous le disons souvent, le football unit le monde. Nous voulons l’unir ici-même où cette magnifique organisation a vu le jour, dans cet édifice emblématique et sur cette place somptueuse, » a déclaré le Président de la FIFA lors de la cérémonie, en compagnie de Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football (FFF), de deux FIFA Legends en la personne de Youri Djorkaeff et Houssine Kharja, ainsi que d’autres dignitaires et membres du personnel de la FIFA.

« Bien sûr, cette année est celle de la Coupe du Monde de la FIFA. Nous espérons que cette année nous offrira un moment de partage et d’unité, mais aussi une parenthèse de paix mondiale. C’est essentiel car le football est magique. Nous avons rappelé que la FIFA compte 211 pays membres. La division Associations membres de la FIFA se situe ici, à Paris, Celle-ci est au cœur de toutes les actions entreprises au sein des 211 pays en termes de développement du football et de son impact, aussi bien sur les jeunes, les femmes, les garçons et les filles. C’est ici que tout se joue. »

M. Infantino a également souligné que la Chambre de compensation de la FIFA (FCH) renforce les liens historiques de l’organisation avec la ville de Paris, après son lancement officiel en novembre 2022, et demeure essentielle à l’engagement de la FIFA à apporter des modifications dans le système de transferts dans le football, en garantissant aux clubs une compensation liée à la formation de jeunes talents.

« En plus de la division Associations membres, nous nous appuyons également sur une autre entité tout aussi essentielle, la Chambre de compensation de la FIFA. Une organisation importante, en particulier aujourd’hui, qui garantie le financement du développement des jeunes talents ainsi que des centres de formation à travers le monde, » a expliqué M. Infantino, après avoir remercié le Président français, Emmanuel Macron, pour son soutien dans l’implantation de la Chambre de compensation au sein de la capitale tricolore.

« La Chambre de compensation de la FIFA œuvre sans relâche pour l’avenir, non seulement de la FIFA mais du football mondial, pour que le développement des joueurs puisse se faire aux quatre coins de la planète. Et tout commence ici. La ville de Paris, qui était le siège de la FIFA à l’origine, joue désormais un rôle majeur dans certaines de nos activités les plus importantes à travers le monde. »