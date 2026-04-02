Le premier mini-terrain FIFA Arena aux États-Unis inauguré à Birmingham, en Alabama

Le premier mini-terrain FIFA Arena du pays a été installé en partenariat avec la Fédération de Football des États-Unis (USSF) et le Birmingham Legion FC

Dans le cadre du même programme, un deuxième mini-terrain a également été construit à Oakland, en Californie

« J’espère que cette initiative permettra d’inspirer les jeunes. J’aurais adoré que quelqu’un de Birmingham fasse ça pour nous quand j’étais petit », a déclaré Chris Richards, natif de Birmingham et désormais pensionnaire de Premier League anglaise

En amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la ville de Birmingham, en Alabama, a célébré l’inauguration officielle du premier mini-terrain FIFA Arena construit aux États-Unis.

À 72 jours du coup d’envoi de la compétition reine, cette installation représente un investissement majeur pour la population locale et témoigne des retombées positives que l’événement engendrera en matière d’héritage.

Le projet FIFA Arena s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’instance à construire au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde entier d’ici à 2031. L’objectif poursuivi est de fournir des infrastructures footballistiques durables, en particulier à l’intention des personnes vivant dans des zones rurales ou des quartiers défavorisés. En parallèle, un deuxième mini-terrain a également été installé à Oakland, en Californie, ce qui reflète l’engagement commun au niveau national à investir pour les populations locales grâce au football.

Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a affirmé que le projet FIFA Arena apportera aux jeunes un accès sûr et durable au sport tout en leur offrant davantage d’opportunités.

« Comme dans beaucoup de régions du monde, le football en Alabama repose essentiellement sur la participation des jeunes et sur un écosystème amateur important, organisé et florissant. Grâce au projet FIFA Arena, nos partenaires et nous leur donnons les moyens de s’épanouir », a-t-il déclaré.

Le premier mini-terrain FIFA Arena aux États-Unis inauguré à Birmingham, en Alabama Previous 01 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino addresses the audience during the opening ceremony of the first FIFA Arena facility in the United States in Birmingham, Alabama 03 / 08 United States national team and Premier League player Chris Richards and the Mayor of Birmingham, Randall Woodfin are seen during the ribbon-cutting ceremony of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 04 / 08 Kids are seeing playing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 05 / 08 United States national team and Premier League player Chris Richards is seeing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 06 / 08 Kids are seeing playing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 07 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama 08 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama Next

Les mini-terrains FIFA Arena sont des infrastructures de haute qualité, parfaites pour l’organisation de matches à effectifs réduits. Dans la droite ligne de la volonté de la FIFA de rendre le football véritablement mondial, l’initiative a déjà été déployée sur l’ensemble des six continents.

À Birmingham, le projet a été mené à bien grâce à un partenariat entre la FIFA, la Fédération de Football des États-Unis (USSF) – par le biais de son programme Soccer Forward –, la Soccer Forward Foundation, le club local du Birmingham Legion FC et l’organisation à but non lucratif KultureCity.

Après le traditionnel coupé de ruban, un match a été organisé entre les jeunes de la ville. Randall Woodfin, le maire de Birmingham, et Chris Richards, international états-unien et joueur de Premier League anglaise, faisaient partie des invités de marque présents pour l’événement.

« J’espère que cette initiative permettra d’inspirer les jeunes. J’aurais adoré que quelqu’un de Birmingham fasse ça pour nous quand j’étais petit », a confié le joueur de Crystal Palace, également natif de la ville. « Maintenant que je peux jouer ce rôle, j’espère que je pourrai donner envie à la nouvelle génération de se mettre au foot ou simplement faire du sport.

« C’est bien d’avoir construit ce terrain ici, en centre-ville. C’est un lieu chargé d’histoire, et je veux participer à l’avenir de notre ville. J’espère que ça incitera d’autres jeunes à suivre mes pas. »

Le Président Infantino a également insisté sur le fait qu’au-delà du sport, ces installations ont également une visée éducative et sociale.

« Nous promettons de construire au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde d’ici à 2031, afin de doter toutes les populations d’infrastructures footballistiques viables. Mais ces installations ne sont pas uniquement destinées à élargir l’accès au football », a-t-il précisé. « Elles ont vocation à offrir aux populations locales des environnements sûrs et durables qui permettront de favoriser la cohésion sociale. »