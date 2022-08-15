Les meilleurs à l'œuvre
Suivre maintenant
Suivre maintenant
Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Promotion du football
Promotion du football
Pour les associations membres
Pour les ligues et les clubs
Pour les joueurs
Pour les entraîneurs
Initiatives autour du développement du football féminin
Initiatives en matière de formation et de sensibilisation
Guides et bases de données
Rapports
Programme FIFA Forward
Programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA
Octroi de licences aux clubs
FIFA Connect
Football for Schools
FIFA Players Executive Programme
Conférence de la FIFA sur le football professionnel
Football for Schools
FIFA Players Executive Programme
Diplôme de la FIFA en gestion des clubs
Conférence de la FIFA sur le football professionnel
Football for Schools
Foire aux questions
Apprendre grâce au football
Comment s’impliquer et qui contacter
Toutes les actualités, les récits et plus encore
Foire aux questions
Apprendre grâce au football
Comment s’impliquer et qui contacter
Toutes les actualités, les récits et plus encore
Foire aux questions
Apprendre grâce au football
Comment s’impliquer et qui contacter
Toutes les actualités, les récits et plus encore
Football for schools
Comment s’impliquer et qui contacter
^
paramétrage des cookies