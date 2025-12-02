Apprendre grâce au football

De quoi s’agit-il ?

L’application officielle du programme Football for Schools de la FIFA vise à aider les enseignants du monde entier à initier les enfants au football, dans un contexte scolaire. En nous appuyant sur la philosophie consistant à « laisser le jeu guider », nous avons préparé 360 courtes vidéos adaptées aux différentes catégories d’âge et conçues pour susciter l’intérêt et le plaisir des enfants, quelles que soient leurs capacités. En leur permettant de découvrir le « beau jeu » et toutes ses facettes, l’application se veut une première étape vers le développement complet des écoliers.

Football for Schools, le jeu libre avant l’exercice formaté !

Comment ça marche ?

Pour l’enseignement du football dans les écoles, nous favorisons un concept ludique avec la mise en place de jeux simples à chaque séance. Ces jeux peuvent inclure certaines répétitions afin d’améliorer le développement technico-tactique, mais ils doivent surtout offrir aux enfants un cadre divertissant et convivial, propice aux interactions sociales et laissant une grande part de liberté et de découverte.

À qui cela s’adresse-t-il ?

Vous N’AVEZ PAS BESOIN D’ÊTRE UN ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL DIPLÔMÉ pour utiliser l’application. Elle peut servir à tout professeur d’éducation physique ou adulte occupant une fonction similaire.

L’idée est qu’après avoir reproduit les séances et exercices proposés dans l’application, les enseignants ou éducateurs puissent les adapter et créer leurs propres jeux à mesure qu’ils se familiarisent avec l’organisation et le concept du programme.

L’application met à la disposition des enseignants une gamme d’outils en ligne qui regorgent de solutions prêtes à l’emploi. Cette offre « clés en main » propose plusieurs heures et semaines d’activités liées au football, adaptables aux cours d’éducation physique dispensés dans le cadre des programmes scolaires.

En évidence

360 vidéos courtes et adaptées aux différentes étapes du développement de l’enfant : 4-7 ans, 8-11 ans et 12-14 ans.

40 séances d’éducation physique composées d’un échauffement ludique, de jeux favorisant l’acquisition de compétences et d’une mise en application finale regroupant différentes formes de football.

Chaque vidéo dure de 60 à 90 secondes et précise la répartition des joueurs ainsi que le matériel nécessaire (ballons, etc.).

L’application comprend également des illustrations montrant comment un exercice ou un jeu peut être adapté en fonction des besoins de l’école / la classe, de la taille du terrain, de l’équipement à disposition ou du nombre d’élèves.

Chaque jeu s’appuie sur une organisation simple ainsi que sur l’implication, l’inclusion et la participation de tous les enfants, offrant à ces derniers la possibilité de répéter leurs gammes ou de passer à un niveau de difficulté supérieur.

Chaque enseignant peut sélectionner une séance/leçon individuelle ou un programme plus complet conforme à la place accordée au football dans le cadre du cursus scolaire.

Quatre thèmes autour des compétences et valeurs de vie

Compréhension personnelle

La compréhension personnelle (compétences intrapersonnelles et cognitives) inclut le développement de la confiance en soi, de l’estime de soi, de la conscience de soi, de la maîtrise de soi, de l’autonomie, de la pensée critique, de la prise de décision et de la volonté de développement.

Relations

Les relations (compétences relationnelles) incluent le développement de l’affirmation de soi, de l’empathie, de la communication, du soutien entre pairs et des aptitudes relationnelles.

Vivre dans le grand monde

La capacité à vivre dans le grand monde (compétences de citoyenneté active) inclut le respect de la différence, les connaissances en matière de développement durable, les valeurs de l’égalité, du vivre ensemble et les compétences en leadership.

Santé et bien-être

L’attention à la santé et au bien-être (modes de vie sain) inclut l’activité physique, la promotion de la santé mentale, la prise de décisions saines, l’évaluation des risques, la nutrition, l’hygiène et la sécurité personnelle.