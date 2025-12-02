Foire aux questions

Je travaille dans une école. Comment puis-je participer ?

Les écoles peuvent participer en contactant le ministère de l’Éducation ou le comité de pilotage national de leur région/pays afin de vérifier si le programme F4S est actif dans leur pays.

Les écoles souhaitant participer au programme doivent suivre la procédure détaillée au point 11 ci-avant.

Je représente une fédération de football. Comment puis-je participer ?

Les associations membres jouent un rôle essentiel dans ce projet. Elles sont le point de contact principal avec la FIFA, et doivent respecter les procédures détaillées ci-avant. Les associations membres doivent travailler avec les autorités compétentes afin de former un comité de pilotage national, et envoyer leur candidature pour rejoindre le programme F4S, tel que détaillé ci-avant. Les associations membres peuvent également postuler directement au programme, mais elles seront néanmoins tenues de collaborer avec les autorités locales.

Je représente un gouvernement ou une entité publique. Comment puis-je participer ?

La coopération avec différents organes étatiques (ministères de l’éducation, de la santé, des sports, de la jeunesse, etc.) est un ingrédient essentiel à la réussite de cette initiative. Les représentants des pouvoirs publics participeront à la formation d’un comité de pilotage national, à la soumission de la candidature et à la gestion du programme F4S.

Je suis une partie prenante clé et je ne fais pas partie des groupes mentionnés ci-avant. Comment puis-je participer ?

D’autres parties prenantes jouent également un rôle capital. Il s’agit d’acteurs de la société civile tels que les organisations à but non lucratif ou les ONG, du secteur privé (sponsors et initiatives liées à la responsabilité sociale des entreprises), des collectivités, du monde académique et, bien entendu, du monde du sport dans son ensemble. Les autres parties prenantes doivent entrer en contact avec les associations membres et les autorités de leur région afin de participer au programme.

Je fais partie du grand public. Comme puis-je participer ?

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez accéder à l’application F4S et commencer à animer des activités F4S par vous-même ! L’application numérique est accessible sur la plupart des smartphones et téléchargeable à partir de l’App Store. Elle est gratuite et accessible à tous. Elle propose des contenus et des orientations détaillés en vue de gérer et animer des activités F4S s’adressant à des enfants âgés de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans, notamment une série de vidéos faciles suivre. Chaque séance est associée à une compétence psychosociale pertinente afin que la pratique du football soit accompagnée d’un apprentissage. Le lancement de l’application nécessite un accès à Internet mais les séances peuvent être téléchargées pour une utilisation hors connexion. L’utilisation de l’application n’est soumise à aucune restriction.Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder à l’application F4S depuis votre appareil mobile :