Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus courantes à propos du programme Football for Schools. Vous pouvez vous y reporter afin de trouver des réponses à vos interrogations.
Football for Schools (F4S) est un programme ambitieux lancé par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO, qui vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’émancipation de près de 700 millions d’enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées. Ce programme a été conçu pour développer des aptitudes et des compétences psychosociales ciblées à travers la pratique du football, et contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) et d’autres priorités.
Le programme F4S tient compte des politiques mondiales en matière de sport, d’éducation et de santé, notamment du plan d’action de Kazan, de la Déclaration d’Incheon et du Cadre d’action Éducation 2030, ou encore du Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour promouvoir l’activité physique. Le programme F4S peut aider les états membres et les associations de football à atteindre les priorités nationales de développement qu’ils se sont fixées.
Ce programme inclut :
une application numérique gratuite (Football for Schools) accessible via Google Play et l’App Store ;
une plateforme d’apprentissage en ligne proposant du contenu pertinent aux parties prenantes du programme ;
la fourniture d’équipements – notamment de ballons adidas – qui seront distribués aux écoles ;
le versement unique d’un montant de 50 000 dollars (US) aux associations membres pour la gestion du programme.
Le programme F4S s’est fixé quatre objectifs principaux :
Transmettre des aptitudes et compétences psychosociales précieuses aux apprenants (filles et garçons).
Former les entraîneurs-éducateurs et leur donner les moyens de dispenser des activités en lien avec les compétences sportives et psychosociales.
Développer la capacité des parties prenantes (écoles, associations membres et autorités publiques) à transmettre des compétences psychosociales à travers le football.
Renforcer la coopération entre les gouvernements, les associations membres et les écoles participantes, en permettant la mise en place de partenariats, d’alliances et de collaborations intersectorielles.
Le programme F4S repose sur un cadre de gestion axée sur les résultats et sur une théorie du changement selon laquelle améliorer les compétences intrapersonnelles, personnelles et cognitives des élèves et leur permettre d’acquérir des connaissances et des attitudes positives les aidera à développer des aptitudes ou des compétences psychosociales. Mis en place dans un environnement adapté, inclusif et bienveillant qui favorise le développement et l’apprentissage individuels en combinant compétences footballistiques et valeurs de vie, ce programme peut entraîner des changements au niveau individuel et de la communauté, et ainsi contribuer à la réalisation des ODD visés.
Le déploiement du programme se fera en plusieurs étapes et débutera par des consultations régionales avec les parties prenantes nationales. Les parties intéressées formeront un comité de pilotage national chargé de la gouvernance du projet et de la soumission des candidatures, qui seront ensuite examinées par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO. Ce comité de pilotage désignera les référents ainsi que les coordonnateurs nationaux de la formation et les principaux partenaires à impliquer, définira les modalités de coopération et les priorités géographiques, et se chargera de la sélection des établissements scolaires, de la distribution des ballons et de l’équipement, de la communication, des activités de sensibilisation et des modalités d’établissement des rapports.
Des séminaires régionaux seront organisés afin de présenter le programme aux référents nationaux et de former les coordonnateurs de la formation. Le programme reposera sur un modèle de formation en cascade, de sorte que les coordonnateurs puissent à leur tour préparer les instructeurs nationaux, qui formeront les entraîneurs-éducateurs sélectionnés. Le programme sera ensuite dispensé via le recours à l’application mobile F4S dans les établissements scolaires sélectionnés, et fera l’objet d’un suivi-évaluation régulier.
Le comité de pilotage national est chargé de la gouvernance et de l’administration du programme F4S sur son territoire. Il lui revient donc d’adapter le programme et d’en assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation. Dans l’idéal, la constitution du comité de pilotage doit précéder avec autant de marge que possible le dépôt de candidature officielle pour rejoindre le programme F4S. Il est essentiel que le comité de pilotage national parvienne à un accord formel avant le déploiement du programme, notamment en ce qui concerne les différents niveaux de formation, la sélection des établissements scolaires, la définition des objectifs généraux du programme et leur mise en œuvre, ainsi que les modalités de suivi-évaluation et d’assistance administrative.
Le comité de pilotage doit inclure des représentants de l’association membre de la FIFA et du ministère ou de l’autorité publique compétent (dans la plupart des cas, il s’agira du ministère de l’Éducation). Il sera également chargé de désigner les référents F4S nationaux qui prendront part à un séminaire régional (idéalement, il faudra au moins un représentant de l’association membre et un représentant du ministère concerné). L’un des correspondants doit assurer la fonction de coordonnateur national de la formation, chargé de superviser le déploiement des activités nationales/locales de formation des instructeurs sur l’ensemble du territoire. D’autres référents pourront se partager des responsabilités en lien avec la gouvernance et l’administration du programme, et il pourra s’agir d’autres parties prenantes.
Le programme F4S et ses parties prenantes devront respecter les règlements et directives mondiaux, régionaux et nationaux relatifs au Covid-19. Une planification est prévue pour l’organisation de consultations, de séminaires et de formations en ligne. En revanche, l’exécution du programme en présentiel pourrait être repoussée jusqu’à ce que les conditions permettant de dispenser les activités en toute sécurité soient réunies, et que les autorités en donnent l’autorisation.
Vous utilisez la plateforme F4S en ce moment même ! Il s’agit d’une plateforme d’apprentissage en ligne qui fournit à tous les intervenants impliqués dans la mise en œuvre, l’administration et le soutien du programme F4S un accès ouvert à du contenu gratuit.
La plateforme fournit du contenu destiné à aider les entraîneurs-éducateurs dans la mise en place du programme. On y trouve également des informations à l’attention des parties prenantes, notamment des parents, des apprenants, des écoles, des associations membres et des gouvernements, entre autres. Cette plateforme fournit par ailleurs des informations générales sur le programme F4S, y compris des précisions concernant les plans et les politiques liés au football, le mouvement Football for Good et le développement des jeunes.
Il s’agit d’une application numérique mobile qui peut être téléchargée gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.
Elle propose des contenus et des orientations détaillés en vue de gérer et animer des activités F4S s’adressant à des enfants âgés de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans. On y trouve notamment une série de vidéos et d’instructions faciles à suivre, combinant compétences footballistiques et psychosociales. Le lancement de l’application nécessite un accès à Internet mais les séances peuvent être téléchargées pour une utilisation hors connexion.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder à l’application F4S depuis votre appareil mobile :
L’application mobile et la plateforme d’apprentissage se complètent mutuellement. L’application est destinée aux utilisateurs finaux, à savoir ceux qui seront amenés à gérer et à dispenser les activités F4S, tels que les entraîneurs-éducateurs. La plateforme d’apprentissage s’adresse à un public plus large d’utilisateurs et de parties prenantes clés, notamment les associations membres, les écoles, les gouvernements et d’autres groupes cibles. Elle apporte aussi davantage de contexte sur le projet F4S.
Le programme F4S, y compris la plateforme d’apprentissage et l’application mobile, est géré par la division Associations membres de la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO. Le programme a été développé conjointement par la FIFA et l’UNESCO, qui ont fait appel à différents experts et partenaires clés lors du développement.
Parmi eux adidas, qui fournira plusieurs millions de ballons dans le cadre du programme et de son partenariat avec la FIFA. Plusieurs autres parties prenantes ont également contribué au programme, et leur collaboration a été grandement appréciée.
Oui. Le programme F4S est ouvert à tous les établissements scolaires et à toutes les collectivités. Il est prévu que le comité de pilotage national de chaque pays se portant candidat pour rejoindre le programme sélectionne les écoles, en partenariat avec les autorités compétentes. Il est important que l’autorité compétente (par exemple le ministère de l’Éducation) délivre l’autorisation nécessaire concernant l’adoption du programme F4S et la permission d’accéder aux écoles.
Les autorités compétentes (par exemple le ministère de l’Éducation) seront chargées du repérage des écoles, qui devront ensuite soumettre un formulaire de candidature F4S au comité de pilotage national. Le ministère de l’Éducation pourra également envoyer une demande de candidature au comité de pilotage au nom de l’école intéressée. La procédure de candidature est décrite ci-dessous.
Soumission des candidatures par les écoles
Les établissements souhaitant devenir des écoles participantes doivent envoyer les documents et les informations suivants au comité de pilotage national (à moins que les informations soient fournies directement par le ministère de l’Éducation) :
Nom complet de l’école, adresse officielle et numéro d’enregistrement (le cas échéant).
Nombre total d’élèves et répartition par âge : 4-7 ans, 8-11 ans et 12-14 ans.
Nombre d’enseignants qualifiés pour dispenser des cours d’éducation physique.
Déclaration dans laquelle elles attestent de l’intégration de F4S à leur programme scolaire ou à leurs activités périscolaires ;
Nombre d’heures à consacrer par classe au programme F4S.
Analyse des candidatures des écoles par le comité de pilotage national
Le comité de pilotage doit analyser les documents et informations fournis par les écoles / le ministère de l’Éducation et leur fixer un délai en cas d’éléments manquants.
Seules les candidatures accompagnées de tous les documents et informations prévus par les présentes directives peuvent être traitées.
Soumission des documents et informations à la FIFA
Une fois que l’école / le ministère de l’Éducation a envoyé les informations, le comité de pilotage national doit fournir à la FIFA :
une lettre des autorités compétentes – par ex. le ministère de l’Éducation – autorisant les écoles participantes relevant du territoire de l’association membre concernée à intégrer F4S à leur cursus ou à leurs activités périscolaires ;
une liste des écoles participantes ;
une liste détaillée de l’équipement footballistique requis par chaque école participante.
Équipement footballistique
Les associations membres doivent garantir que la totalité de l’équipement footballistique qui leur est alloué dans le cadre du programme F4S est distribué aux écoles participantes. Elles sont aussi responsables de la conservation et du stockage de la totalité de cet équipement.
L’équipement footballistique distribué par la FIFA dans le cadre du programme F4S ne peut être utilisé que pour permettre aux écoles participantes de mettre en œuvre le programme. La FIFA peut, dans des cas exceptionnels, déroger à cette règle.
Non. Football for Schools est un programme mis gratuitement à la disposition des écoles participantes, enseignants et élèves compris. En outre, aucun frais n’est induit par la procédure de candidature des écoles et aucun autre frais ne sera facturé aux écoles pour quelque raison que ce soit.
Je travaille dans une école. Comment puis-je participer ?
Les écoles peuvent participer en contactant le ministère de l’Éducation ou le comité de pilotage national de leur région/pays afin de vérifier si le programme F4S est actif dans leur pays.
Les écoles souhaitant participer au programme doivent suivre la procédure détaillée au point 11 ci-avant.
Je représente une fédération de football. Comment puis-je participer ?
Les associations membres jouent un rôle essentiel dans ce projet. Elles sont le point de contact principal avec la FIFA, et doivent respecter les procédures détaillées ci-avant. Les associations membres doivent travailler avec les autorités compétentes afin de former un comité de pilotage national, et envoyer leur candidature pour rejoindre le programme F4S, tel que détaillé ci-avant. Les associations membres peuvent également postuler directement au programme, mais elles seront néanmoins tenues de collaborer avec les autorités locales.
Je représente un gouvernement ou une entité publique. Comment puis-je participer ?
La coopération avec différents organes étatiques (ministères de l’éducation, de la santé, des sports, de la jeunesse, etc.) est un ingrédient essentiel à la réussite de cette initiative. Les représentants des pouvoirs publics participeront à la formation d’un comité de pilotage national, à la soumission de la candidature et à la gestion du programme F4S.
Je suis une partie prenante clé et je ne fais pas partie des groupes mentionnés ci-avant. Comment puis-je participer ?
D’autres parties prenantes jouent également un rôle capital. Il s’agit d’acteurs de la société civile tels que les organisations à but non lucratif ou les ONG, du secteur privé (sponsors et initiatives liées à la responsabilité sociale des entreprises), des collectivités, du monde académique et, bien entendu, du monde du sport dans son ensemble. Les autres parties prenantes doivent entrer en contact avec les associations membres et les autorités de leur région afin de participer au programme.
Je fais partie du grand public. Comme puis-je participer ?
Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez accéder à l’application F4S et commencer à animer des activités F4S par vous-même ! L’application numérique est accessible sur la plupart des smartphones et téléchargeable à partir de l’App Store. Elle est gratuite et accessible à tous. Elle propose des contenus et des orientations détaillés en vue de gérer et animer des activités F4S s’adressant à des enfants âgés de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans, notamment une série de vidéos faciles suivre. Chaque séance est associée à une compétence psychosociale pertinente afin que la pratique du football soit accompagnée d’un apprentissage. Le lancement de l’application nécessite un accès à Internet mais les séances peuvent être téléchargées pour une utilisation hors connexion. L’utilisation de l’application n’est soumise à aucune restriction.Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder à l’application F4S depuis votre appareil mobile :
Comme cela est indiqué dans la section « Comment puis-je participer ? », les écoles peuvent intégrer le programme en contactant l’autorité gouvernementale compétente. Les particuliers et les organisations ne doivent pas contacter la FIFA directement.
Les questions concernant la mise en place du projet F4S dans certaines écoles ou collectivités doivent être adressées au comité de pilotage national ou à l’association membre compétente, et non pas à la FIFA directement. Le comité de pilotage et/ou l’association membre est responsable de la mise en place au sein du pays, y compris de la distribution des ballons et des ressources.
Les pouvoirs publics intéressés par le programme doivent dans un premier temps se rapprocher de leur association membre avant d’entrer en contact direct avec la FIFA.