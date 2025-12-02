Parties prenantes

Le programme Football for Schools (F4S) aspire à promouvoir et faciliter la coopération entre les associations membres, les pouvoirs publics compétents et les écoles participantes en vue de mettre en place un partenariat efficace et de définir les différents rôles et responsabilités.

Celui-ci étant pensé pour être mis en place dans un cadre scolaire, il est indispensable d’impliquer le ministère de l’Éducation (ou équivalent). Les programmes dispensés en milieu scolaire qui ne sont pas conçus par le ministère doivent être approuvés par les pouvoirs publics afin de pouvoir être mis en place dans les écoles. Cela permettra, d’une part, de délivrer les autorisations nécessaires et de faciliter l’accès aux écoles, et d’autre part de garantir le respect des politiques et des codes de conduite ministériels (par ex. protection des enfants). Par ailleurs, le ministère aura un rôle essentiel à jouer en vue de trouver des liens utiles avec d’autres programmes, d’identifier des possibilités de formation et d’assurer la viabilité à long terme du programme.

Ce point est important car l’association membre n’est pas l’organe de tutelle des écoles et elle devra donc coopérer avec l’autorité compétente (qui ne sera pas toujours la même en fonction des pays). Si les concepteurs du programme souhaitent travailler avec des établissements qui ne font pas partie du système public, il pourra s’avérer nécessaire d’entrer en contact avec d’autres instances d’administration scolaire (par ex. groupes religieux ou établissements privés) afin d’obtenir les autorisations requises.