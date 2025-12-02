Parties prenantes

Cette section vise à informer les associations membres sur le programme Football for Schools (F4S).
Si les associations membres ont tendance à concentrer leur attention sur le soutien aux clubs et aux ligues, il est indéniable que les établissements scolaires offrent une opportunité intéressante d’impliquer les enfants dans le football en marge des structures plus traditionnelles. La transmission de compétences footballistiques et psychosociales de qualité aux enfants scolarisés s’inscrit en complément du travail des associations membres, car elle élargit le bassin de participants, jette des passerelles entre les structures scolaires et sportives, et offre un accès au football à des communautés dont les structures de clubs ne sont pas pleinement opérationnelles, si tant est qu’elles existent.
Selon l’UNESCO, plus de 700 millions d’élèves sont scolarisés dans le primaire. Or nombre d’enfants n’intègreront jamais un club de football, pour différentes raisons. En offrant la possibilité à un maximum d’enfants de jouer au football et en élargissant le bassin de participants, le programme F4S contribue à renforcer le football dans le monde entier. Il est prévu que l’accroissement du nombre de participants augmente la probabilité de voir davantage de jeunes garçons et filles s’adonner sérieusement au football et disputer des compétitions en club ou à plus haut niveau. Quant aux enfants souhaitant simplement s’amuser, ils se verront offrir l’occasion d’assimiler de précieuses compétences psychosociales au fil de leur pratique.
Remarque : le programme F4S est conçu pour compléter le travail des associations membres, et non pas pour lui faire concurrence. La scolarité est un passage capital dans lequel les enfants et adolescents peuvent s’engager avec bonheur par le biais du football.
Dans le cadre de F4S, les rôles et responsabilités des associations membres sont les suivants :
Chercher à coopérer avec les pouvoirs publics compétents afin de promouvoir le programme F4S sur leur territoire et obtenir une déclaration écrite des autorités compétentes (par ex. ministère de l’Éducation) autorisant les écoles participantes à intégrer le programme à leur cursus ou à leurs activités périscolaires
Veiller à ce que les écoles participantes se conforment en permanence aux exigences des présentes directives
Fournir une liste des écoles participantes à la FIFA
Veiller à ce que l’équipement footballistique soit bien mis à la disposition des écoles participantes par le biais d’une collaboration avec le Programme alimentaire mondial (le cas échéant) et les collectivités locales
Respecter toutes les lois applicables, y compris celles relatives à la protection des données et au respect de la vie privée
Désigner des représentants pour suivre des formations dans le cadre du programme F4S, afin qu’ils puissent préparer les instructeurs nationaux qui formeront ensuite les entraîneurs-éducateurs des écoles concernées
Contribuer à la planification et à la coordination de la formation nationale et/ou locale des instructeurs dans leur pays ou sur leur territoire, afin que les entraîneurs-éducateurs soient correctement formés à la mise en œuvre du programme – ce qui implique de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’offrir la formation en question
Désigner, au sein de leur administration, une personne en charge de la communication avec les écoles participantes, les pouvoirs publics compétents et la FIFA
Envoyer régulièrement des rapports de suivi et des mises à jour à la FIFA, en l’informant notamment de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du programme F4S
Indemniser et dégager la FIFA de toute responsabilité en cas de plainte, de réclamation ou de demande de dommages et intérêts liée à la mise en œuvre du programme F4S
Éviter toute situation pouvant générer un conflit d’intérêts
Le programme Football for Schools (F4S) aspire à promouvoir et faciliter la coopération entre les associations membres, les pouvoirs publics compétents et les écoles participantes en vue de mettre en place un partenariat efficace et de définir les différents rôles et responsabilités.
Celui-ci étant pensé pour être mis en place dans un cadre scolaire, il est indispensable d’impliquer le ministère de l’Éducation (ou équivalent). Les programmes dispensés en milieu scolaire qui ne sont pas conçus par le ministère doivent être approuvés par les pouvoirs publics afin de pouvoir être mis en place dans les écoles. Cela permettra, d’une part, de délivrer les autorisations nécessaires et de faciliter l’accès aux écoles, et d’autre part de garantir le respect des politiques et des codes de conduite ministériels (par ex. protection des enfants). Par ailleurs, le ministère aura un rôle essentiel à jouer en vue de trouver des liens utiles avec d’autres programmes, d’identifier des possibilités de formation et d’assurer la viabilité à long terme du programme.
Ce point est important car l’association membre n’est pas l’organe de tutelle des écoles et elle devra donc coopérer avec l’autorité compétente (qui ne sera pas toujours la même en fonction des pays). Si les concepteurs du programme souhaitent travailler avec des établissements qui ne font pas partie du système public, il pourra s’avérer nécessaire d’entrer en contact avec d’autres instances d’administration scolaire (par ex. groupes religieux ou établissements privés) afin d’obtenir les autorisations requises.
Si la gestion du programme F4S est susceptible de varier d’un pays à l’autre, il est important que les parties prenantes parviennent à un accord formel avant son déploiement, notamment pour ce qui est des procédures de formation, de sélection des écoles et des cibles, de mise en œuvre, de suivi-évaluation ainsi que d’assistance administrative. Il est recommandé de créer un comité de pilotage national F4S chargé de la gestion et de l’orientation du programme dans chaque pays.
Il conviendra de respecter un certain nombre de principes lors de la conception du programme au niveau national.
La consultation avec l’ensemble des parties prenantes est vitale pour garantir que tous les points de vue sont pris en compte, y compris celui des enfants/adolescents.
Le programme F4S est basé sur un partenariat entre l’association membre et l’État (ministère de l’Éducation, ministère des Sports, ministère de la Santé, etc.).
Il pourra être dirigé par l’association membre ou l’État – plusieurs cas de figure sont possibles – mais devra reposer sur un protocole d’accord entre les deux parties.
Il est essentiel de proposer un programme de qualité pour que les apprenants restent impliqués et pour permettre le développement du football à tous les niveaux. En ce sens, il convient d’apporter un soutien technique de grande qualité aux entraîneurs-éducateurs.
L’égalité en termes d’accès et d’opportunités n’est pas négociable. Le programme doit être inclusif et garantir la participation d’entraîneurs-éducateurs hommes et femmes, de garçons et de filles, d’enfants porteurs de handicap ainsi que d’enfants issus d’ethnies et de milieux culturels différents.
Le programme doit traiter des questions de responsabilité sociale, atteindre les jeunes des zones défavorisées, inclure un soutien psychosocial et proposer des passerelles aussi bien aux apprenants qu’aux entraîneurs-éducateurs.
Approche en plusieurs étapes
Le programme sera déployé en plusieurs étapes, avec un lancement échelonné dans les différentes régions. La livraison du programme au niveau national sera ainsi précédée par un processus de consultation, la mise en place de partenariats ainsi que par des sessions de formation dans les régions concernées. Un programme de suivi-évaluation doit être mis en œuvre en parallèle du déploiement. Ce dernier peut s’articuler en différentes étapes.
Distribution d’informations et de matériel promotionnel destinés aux activités de sensibilisation, à la mobilisation de partenaires et à la communication à l’échelle régionale et nationale à l’occasion du lancement du programme.
Mise en place de consultations régionales afin de présenter le programme F4S aux parties prenantes locales.
Création d’un comité de pilotage national et soumission des candidatures de la part des parties prenantes nationales intéressées.
Approbation ou rejet des candidatures par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO.
Désignation, par le comité de pilotage national, des principaux référents et/ou coordonnateurs nationaux de la formation, des principaux partenaires, des modalités de coopération ainsi que des priorités géographiques. Le comité s’occupera également de la sélection des écoles, de la distribution du matériel (notamment des ballons), des activités de communication et de sensibilisation, ainsi que des modalités d’établissement des rapports.
Organisation de séminaires régionaux pour les référents nationaux et/ou les coordonnateurs de la formation par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO.
À l’issue des séminaires régionaux, le coordonnateur de la formation sera en mesure de préparer les instructeurs nationaux.
Formation, par les instructeurs nationaux, des entraîneurs-éducateurs sélectionnés issus des écoles concernées.
Utilisation de l’application mobile F4S et mise en œuvre du programme par les entraîneurs-éducateurs formés
Suivi-évaluation assuré à chaque étape.