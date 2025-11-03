La collaboration est la clé de la réussite d’un projet. En travaillant main dans la main, les organisations peuvent partager des connaissances et compétences différentes, ce qui profite aux objectifs visés. C’est pourquoi nous avons demandé à d’autres entités de nous soutenir dans ce programme.

UNESCO

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) cherche à construire la paix à travers une coopération internationale dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture. Ses programmes s’inscrivent dans le cadre des objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030, adopté en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’UNESCO est l’institution des Nations Unies chargée des questions en lien avec l’éducation physique et le sport. Elle déploie des initiatives basées sur des données factuelles afin d’agir dans trois domaines prioritaires : le développement durable, l’éducation de qualité et l’émancipation des jeunes. Elle propose un accompagnement et des services de conseil aux États membres souhaitant mettre en œuvre ou renforcer des politiques en faveur du sport.

L’UNESCO a également lancé un nouveau programme sportif phare : « En forme pour la vie ».

Cette initiative vise à répondre aux problèmes liés à la sédentarité, à la santé mentale et aux inégalités à travers des investissements judicieux dans le domaine du sport. Elle prévoit l’organisation d’activités réunissant des acteurs nationaux et internationaux destinées à accélérer la reprise à la suite de la pandémie de Covid-19 et à améliorer le bien-être de chacun, à commencer par les plus jeunes. À l’aide de données factuelles tenant compte des réflexions, du savoir et des actions menées dans les domaines du sport, de l’éducation, de la santé et de l’égalité, il est possible d’accentuer les effets des politiques et des pratiques afin d’œuvrer plus efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable.

« En forme pour la vie », l’initiative phare de l’UNESCO, s’inscrit également dans le cadre de programmes mondiaux tels que le Plan d’action de Kazan et le Cadre d’action Éducation 2030 (UNESCO), le Plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique (OMS) et la campagne « Génération égalité » (ONU Femmes).

Qatar Foundation – Generation Amazing

Qatar Foundation et Generation Amazing s’associent à la FIFA pour fournir du contenu en lien avec la développement durable et l’inclusion à publier sur l’application Football for Schools de la FIFA. Le Qatar est également l’un des premiers pays à avoir introduit l’application dans ses écoles, formant notamment les professeurs et éducateurs début 2022.

Qatar Foundation – Exploiter le potentiel humain

La Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF – Fondation pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar) est une organisation à but non lucratif qui vise à rendre l’économie du Qatar aussi diversifiée et durable que possible. QF sert la population du Qatar et d’ailleurs en proposant des programmes spécifiques au cœur de son écosystème novateur regroupant l’éducation, la recherche et le développement, dont le développement communautaire.

QF a été fondée en 1995 par Son Altesse le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, alors émir du Qatar, et Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, qui souhaitaient que le Qatar bénéficie d’une éducation de qualité. Aujourd’hui, l’excellent système éducatif de QF offre des possibilités d’apprentissage pour les membres de la communauté, quel que soit leur âge – de six mois jusqu’au niveau doctorat. Les bénéficiaires peuvent ainsi s’épanouir dans un environnement international et contribuer au développement du pays.

QF a également créé un centre d’innovation multidisciplinaire au Qatar, au sein duquel des chercheurs locaux travaillent pour relever des défis locaux comme mondiaux. En promouvant une culture de l’apprentissage tout au long de la vie et en encourageant l’engagement social par le biais de programmes incarnant la culture qatarienne, QF entend contribuer à l’émancipation de la communauté locale et à bâtir un monde meilleur pour chacun.

Pour consulter la liste complète des initiatives et projets de QF, rendez-vous sur www.qf.org.qa

À propos de Generation Amazing

Generation Amazing (GA) est le programme d’héritage humain et social lancé en 2010 lors de la candidature du Qatar à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Alors que nous entamons la onzième année du programme, nous avons continué à le développer et à en renforcer la portée en mettant l’accent sur des thèmes tels que l’éducation et l’émancipation des jeunes des communautés défavorisées. Nous avons en outre utilisé le pouvoir du football pour en faire véritables leaders.

Dans la droite ligne des objectifs de développement durable des Nations Unies et de la Vision nationale du Qatar pour 2030, nous considérons le sport en général – et le football en particulier – comme un outil de transformation ainsi qu’un instrument essentiel pour l’obtention de meilleurs résultats en termes socio-économiques et de développement. Nous agissons surtout auprès des communautés de réfugiés et des jeunes issus de milieux défavorisés dans le monde entier, en utilisant notamment le sport pour lutter contre l’extrémisme violent et pour protéger l’éducation.

À ce jour, notre programme de développement s’appuyant sur le football a touché – directement et indirectement – pas moins de 725 000 bénéficiaires. Nous souhaitons désormais étendre cette portée à un million de jeunes d’ici à la fin 2022. Le programme permettra à de nouvelles générations de jeunes leaders au Qatar, dans la région et dans le monde entier de transformer leurs communautés grâce au football, en créant des programmes durables qui généreront de formidables opportunités de développement social bien après le coup de sifflet final de la Coupe du Monde 2022.

Agence mondiale antidopage

Créée en 1999, l’Agence mondiale antidopage (AMA) est une organisation internationale indépendante composée et financée par des organisations sportives ainsi que des gouvernements du monde entier. Organisme de contrôle international, l’AMA a pour mission première de développer, harmoniser et coordonner les règles et politiques de lutte contre le dopage pour toutes les disciplines sportives et dans tous les pays. Pour ce faire, elle mène plusieurs activités clés : superviser le respect du Code mondial antidopage et des standards internationaux y afférents, favoriser la recherche, la formation, les connaissances et les études scientifiques et sociologiques, ainsi que collaborer avec les organisations antidopage partout dans le monde pour renforcer la lutte contre le dopage.

L’AMA a pour but de garantir l’équité sportive en veillant à ce que les sportifs soient « propres ». Elle met en œuvre diverses initiatives pédagogiques visant à permettre à la communauté de lutte contre le dopage et à celle du sport en général de sensibiliser toute personne active ou impliquée dans le domaine du sport (athlète, proche, enseignant, entraîneur, etc.) à cette problématique. La promotion d’un environnement propre guide l’ensemble de ces initiatives, avec pour but que les sportifs soient aussi propres pendant leur carrière qu’au moment où elle a commencé et que toutes les parties prenantes soient conscientes du rôle qu’elles ont à jouer à cet égard.

ONUDC

L’ONUDC, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, s’est donné pour mission de rendre le monde plus sûr face à la drogue, au crime, à la corruption et au terrorisme. En traitant ces problématiques, il entend garantir la santé, la sécurité et la justice pour tous, ainsi que promouvoir la paix et le bien-être. Il soutient par ailleurs l’ensemble de ses États membres dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de développement durable s’y rapportant.

Dans le cadre des règles et normes des Nations Unies en matière de lutte contre le crime et la consommation de drogues, l’ONUDC travaille main dans la main avec les États membres pour aider les principaux acteurs de la lutte contre le crime à agir plus efficacement et dans le respect des droits humains lorsqu’ils interviennent pour protéger des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, contre toute forme d’abus. L’organisation propose également des mesures de prévention holistiques et basées sur des données factuelles qui permettent de s’attaquer aux causes profondes de la violence, de la criminalité et de la consommation de substances illicites.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 définit le sport comme étant « un élément important du développement durable », reconnaissant sa contribution croissante aux objectifs de développement durable et notamment l’objectif 16 qui vise à lutter contre la violence et le crime.

Dans le cadre de son initiative de prévention du crimechez les jeunes par le sport, l’ONUDC conseille et assiste les États membres dans l’utilisation du sport pour traiter des problématiques qui mènent bien souvent à la violence, au crime et à la consommation de drogues. Cette approche, qui s’inscrit dans une stratégie holistique de lutte contre le crime, permet de renforcer la résilience des jeunes et des communautés. Consolider les compétences et valeurs de vie des jeunes est essentiel pour minimiser les risques et maximiser les outils de lutte contre le crime et la violence, notamment l’extrémisme violent et la consommation de drogue. L’initiative « Line Up, Live Up », qui liste les compétences et valeurs de vie essentielles pour les jeunes sur la base de données scientifiques, permet de renforcer des aptitudes psychosociales importantes, d’accroître les connaissances vis-à-vis des risques liés aux crimes violents et la consommation de drogue, met à mal les stéréotypes néfastes et combat les idées reçues sur la violence et le crime, notamment la violence fondée sur le sexe, et, enfin, promeut l’égalité, le respect et les changements comportementaux positifs.

L’initiative de prévention du crime chez les jeunes par le sport de l’ONUDC s’inscrit dans la lignée des programmes généraux ainsi que des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime, du Plan d’action de Kazan de l’UNESCO, la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l’état de droit, ainsi que les résolutions A/RES/74/170 et A/RES/76/183de l’Assemblée générale des Nations Unies portant sur l’utilisation du sport dans la prévention du crime chez les jeunes et les stratégies de justice pénale.

FIA

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) est l’instance dirigeante du sport automobile mondial, qui regroupe notamment les principales organisations de mobilité automobile du monde. Fondée en 1904, la FIA est une organisation à but non lucratif. Disposant de bureaux à Paris et Genève, elle compte 244 organisations membres issues de 146 pays sur cinq continents. Ses membres représentent plus de 80 millions d’automobilistes et leur famille. La FIA s’évertue à favoriser la liberté de déplacement au moyen d’une automobile sûre et propre, ainsi qu’à défendre les droits des automobilistes partout dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur www.fia.com.

Plan d’action de la FIA pour la sécurité routière

Environ 1,35 million de personnes meurent chaque année sur les routes du monde entier, tandis que le nombre de blessés s’élève à 50 millions. Cela représente plus de 3 500 décès par jour, dont 500 enfants. Ces chiffres sont inacceptables d’un point de vue humain, économique et social.

Souhaitant montrer à quel point les objectifs de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière, lancée en mai 2011, lui tenait à cœur, la FIA a décidé d’élaborer son propre Plan d’action pour la sécurité routière.

Cette initiative s’articule autour de quatre grands axes :