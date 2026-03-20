Les barragistes de la Coupe du Monde portés par FIFA Forward et le Programme de développement des talents

Les six équipes participantes au Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont toutes bénéficié du soutien du programme FIFA Forward

L’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ a permis à davantage de sélections de considérer la qualification comme un objectif réaliste

Le Programme de développement des talents de la FIFA et les FIFA Series ont également servi de leviers

L’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes a fait de la qualification un objectif réaliste pour de nombreuses sélections nationales qui, par le passé, n’y voyaient qu’un rêve lointain. Le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan s’apprêtent ainsi à disputer leur première phase finale en 2026.

Le Tournoi de barrages, qui se tiendra au Mexique du 26 au 31 mars, offrira également une occasion de découvrir des visages moins familiers sur la scène mondiale.

Quoi qu’il en soit, le haut niveau ne peut s’atteindre qu’au prix d’efforts soutenus en matière de développement du football. Et le financement de la FIFA, via son programme FIFA Forward, permet d’accompagner ses associations membres dans cette démarche.

Au cours du prochain cycle, ces associations membres pourront d'ailleurs bénéficier d’investissements dans le développement du football huit fois supérieurs à ceux des programmes en vigueur avant 2016, puisque les fonds alloués au programme Forward de la FIFA atteindront USD 2,7 milliards, un record.

Les 211 associations membres peuvent compter sur le soutien du programme FIFA Forward. Les six participants au Tournoi de barrage en ont d’ailleurs profité, ayant reçu depuis 2016 les montants suivants : Nouvelle-Calédonie 20,5 millions de dollars US, Irak 18,6 millions, République démocratique du Congo 20 millions, Bolivie 19 millions, Jamaïque 20 millions et Suriname 20,6 millions de dollars US. Voici comment certains d'entre eux ont tiré parti des programmes de la FIFA :

🇳🇨 Nouvelle-Calédonie

Déterminée à élever le niveau global du football dans tout le pays, la Fédération Calédonienne de Football (FCF) s’est concentrée sur le renforcement des compétitions nationales et le soutien aux équipes nationales. Les fonds du programme FIFA Forward ont été utilisés pour renforcer les compétitions destinées aux jeunes comme aux adultes, ce qui a permis de mieux structurer le développement des joueurs et de renforcer l’environnement compétitif au niveau national.

La FCF a également construit son siège grâce aux fonds du programme FIFA Forward afin d’assurer une administration solide et un suivi efficace du développement du football. Il a été inauguré par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de sa visite en août 2023.

Leur Académie nationale, mise en service en 2022 avec le soutien de la FIFA et de la Confédération de football d’Océanie (OFC), et installée au siège de la FCF, a également été rénovée en 2025 grâce au programme FIFA Forward afin de garantir que les installations soient adaptées à l’entraînement, aux compétitions et au développement des joueurs et du personnel.

🇯🇲 Jamaïque

La Fédération Jamaïcaine de Football (JFF) a fait le choix stratégique de concentrer ses efforts sur le soutien de ses équipes nationales dans sept catégories d’âge, en mettant particulièrement l’accent sur la formation et l’accompagnement des entraîneurs locaux.

La JFF a utilisé 97 % du financement reçu dans le cadre du troisième cycle de FIFA Forward 3.0 pour soutenir les activités des sélections U-14 féminines, U-15 masculines, U-17 féminines, U-17 masculines, U-20 masculines, ainsi que des équipes seniors. Ce financement couvre les dépenses opérationnelles et logistiques essentielles, telles que les déplacements et l’hébergement, permettant aux joueurs d’acquérir dès le plus jeune âge l'expérience du haut niveau. Toutes ces équipes sont désormais dirigées par des coachs locaux, Rudolph Speid ayant pris en charge l’équipe senior masculine.

Cette approche a produit des résultats impressionnants, les sept équipes ayant atteint le dernier tour qualificatif de leurs tournois respectifs :

U-14 féminines : qualifiées pour la phase finale de la CFU U-14 Challenge Series Girls, disputée à Trinité-et-Tobago en août 2025.

U-15 masculins : vainqueurs de la Ligue B du Championnat U-15 de la Concacaf en août 2025, battant Porto Rico 2-0 en finale.

U-17 masculins : qualifiés pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, qui se tiendra au Qatar en novembre 2026.

U-17 féminines : qualifiées pour la phase finale des qualifications de la zone Concacaf pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™, après avoir terminé en tête du groupe D du premier tour.

U-20 masculins : qualifiés pour le Championnat CONCACAF U-20 2026, qui sert également de compétition qualificative pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™.

Équipe senior féminine : actuellement en tête de son groupe dans le Concacaf W championship, servant d'éliminatoires pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Équipe senior masculine : qualifiée pour le Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique, du 26 au 31 mars. Elle compte une participation à la Coupe du Monde de la FIFA (France 1998).

🇧🇴 Bolivie

La Bolivie a bénéficié à la fois du programme FIFA Forward et du Programme de développement des talents de la FIFA dans sa quête d’une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, 32 ans après avoir disputé l'épreuve reine aux États-Unis, en 1994.

Le parcours de Miguel Terceros, l’un des talents les plus remarquables de la génération actuelle en Bolivie, illustre le type de trajectoire que le Programme de développement des talents promeut à l’échelle mondiale, au regard des structures de formation consacrées aux jeunes qui y sont associées.

Le joueur de 21 ans a commencé sa formation en Bolivie à l’Académie Tahuichi Aguilera, à Santa Cruz, avant de partir au Brésil pour rejoindre le Santos FC, où il a gravi les échelons des équipes junior avant de signer son premier contrat professionnel. Il compte déjà 30 sélections avec la Bolivie depuis ses débuts en 2022.

La Verde a également acquis une expérience précieuse en affrontant des adversaires venus d’autres régions du monde lors des FIFA Series disputées en Algérie, à l'occasion desquelles elle a rencontré le pays hôte ainsi que l’Andorre.

Le programme FIFA Forward et la CONMEBOL co-financent actuellement la Casa de la Verde, en cours de construction à Achumani, en périphérie de La Paz. Le premier terrain a été inauguré par Gianni Infantino en octobre 2025 . Une fois le complexe achevé, celui-ci comprendra trois terrains de taille réglementaire, des hébergements pour 130 athlètes, une tribune de 600 places, sept vestiaires, une salle de musculation et une salle de conférence moderne. Ce centre est appelé à être LE site d’entraînement pour les équipes nationales masculines et féminines dans toutes les catégories d’âge.

Auparavant, le programme FIFA Forward avait soutenu la rénovation du stade de l’Association de football de Potosí, ainsi que celle du Centre technique de Cobija, une infrastructure régionale de développement.

🇸🇷 Suriname

Dans de nombreux pays, notamment ceux qui ne disposent pas d’une ligue professionnelle, les joueurs doivent tenter leur chance à l’étranger pour pouvoir poursuivre une carrière dans le football. Réussir à les retenir est un véritable défi.

La Fédartion Surinamienne de Football (SVB) l'a relevé en 2024 en créant la Suriname Major League (SML), premier championnat professionnel du pays. Dans le plan élaboré par la SVB et la FIFA , il était prévu un ensemble d’objectifs ambitieux, tels que le renforcement des capacités des clubs grâce à des programmes de formation, la planification stratégique pour assurer la pérennité financière, l’établissement de partenariats avec le secteur privé, le développement du football de base et la réorganisation du football au Suriname.

L’idée était que la professionnalisation du football d’élite renforcerait le développement du sport dans tout le pays, en commençant par l’équipe nationale.