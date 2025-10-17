Nouvelle-Calédonie : une qualification qui en appelle d’autres

Les Néo-Calédoniens ont disputé cette année leur toute première Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Cette qualification vient récompenser l’important travail de développement du football en cours dans l’archipel

« Nous avons franchi une étape supplémentaire dans le développement de notre sport », s’est félicité le sélectionneur Pierre Wajoka

La Nouvelle-Calédonie est sortie la tête haute et sous les applaudissements de sa toute première participation à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™.

« Même si nos adversaires nous ont obligés à faire le dos rond en défense, je pense que les spectateurs ont apprécié notre envie d’attaquer. Je crois qu’ils se sont reconnus dans cette volonté d’aller de l’avant malgré tout. Ces applaudissements ont joué un rôle important pour mes joueurs », souligne le sélectionneur Pierre Wajoka.

Déterminés à tout donner sur le terrain, les Néo-Calédoniens ont gagné le cœur de leurs compatriotes ainsi que du public présent à Rancagua et Talca malgré les trois défaites subies, face aux États-Unis, à l’Afrique du Sud et à la France.

« Les gens étaient heureux de voir l’équipe disputer une Coupe du Monde. Le simple fait de pouvoir y participer représentait une victoire pour nous tous. Le football est déjà très populaire, mais tout ce qui permet d’amener encore plus d’enfants à le pratiquer est bienvenu. Je pense que nous avons franchi une étape supplémentaire dans le développement de notre sport », se réjouit le technicien de 46 ans.

Les U-20 ont posé un nouveau jalon, témoin de la bonne santé du football dans l’archipel. Les U-17 néo-calédoniens ont en effet pris part à deux des quatre dernières éditions de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ (2017 et 2023), tandis que l’équipe A est d’ores et déjà assurée de disputer le Tournoi de barrage de la FIFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui permettra d’obtenir l’un des deux derniers billets en jeu pour la compétition.

Wajoka revient sur ces succès. « La fédération réalise un travail de détection exceptionnel, et l’Académie joue également un rôle déterminant. La Nouvelle-Calédonie se compose de nombreuses îles. Ce n’est donc ni facile, ni économique de faire le déplacement de l’une à l’autre. Mais le système mis en place porte ses fruits », se félicite-t-il.

L’Académie de la Fédération Calédonienne de Football (FCF) a vu le jour en 2022, avec le soutien de la FIFA et de l’OFC, qui ont étroitement collaboré sur ce projet. À la même période, la FCF rejoignait le Programme de développement des talents de la FIFA en vue de réunir les meilleurs joueurs de 13 ans et plus.

Et la stratégie s’est avérée payante puisque 80% environ des joueurs retenus pour la Coupe du Monde U-17 de 2023 étaient issus de l’Académie. De plus, six footballeurs présents lors de cette édition organisée en Indonésie ont également pris part à la Coupe du Monde U-20 cette année.

« Ces compétitions sont essentielles pour progresser. Je suis donc ravi que la Coupe du Monde U-17 se dispute désormais chaque année et qu’elle implique davantage d’équipes [48 contre 24 précédemment]. Cela nous permettra de suivre les joueurs de plus près. C’est très positif pour l’équipe U-20 et, à plus long terme, pour les A. Nous pourrons ainsi compter sur des joueurs mieux aguerris pour les compétitions de haut niveau », affirme Wajoka.

Et d’ajouter : « De plus, cela va nous obliger – nous, entraîneurs – à mieux nous former pour répondre aux exigences de ces événements. Au fond, tout cela contribue au développement du football. »

La FIFA a également apporté son soutien sur le plan des infrastructures : en août 2023, la FCF a ainsi inauguré son nouveau siège, construit avec le soutien du programme de développement Forward de la FIFA.

Les fonds FIFA Forward ont par ailleurs servi à améliorer les compétitions nationales de football et de futsal masculines, féminines et de jeunes. Enfin, une partie de ces sommes a été utilisée pour financer les activités des équipes nationales et leurs déplacements à l'étranger.

Après avoir obtenu son sésame pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ ainsi que pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™, le prochain grand défi de la Nouvelle-Calédonie consistera à décrocher une première qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA. Wajoka aura également un rôle à jouer en tant qu’adjoint de Johan Sidaner, le sélectionneur de l’équipe A.

« S’il y a bien une chose que l’on a retenue de cette Coupe du Monde U-20, c’est le niveau des autres équipes présentes », prévient Wajoka, qui avait signé le tout premier but de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA. C’était contre Tahiti, lors du parcours de qualification pour l’édition sud-africaine de 2010. « Je suis donc convaincu que les leçons tirées de l’aventure chilienne nous permettront de viser toujours plus haut. »