Le Président Infantino reçoit la médaille d’or du mérite de la Fédération Bolivienne de Football

Gianni Infantino a assisté aux festivités du centenaire de la Fédération Bolivienne de Football (FBF)

Le comité exécutif de la FBF lui a remis à cette occasion la médaille d’or du mérite

Le Président Infantino a également assisté à l’inauguration du premier terrain du nouveau centre technique national

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est vu remettre la médaille d’or du mérite, la plus haute distinction décernée par la Fédération Bolivienne de Football (FBF), à l’occasion de la séance du comité exécutif de la FBF tenue en marge des festivités du centenaire de la fédération.

Accompagné du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, Gianni Infantino a également participé à un dîner de gala aux côtés du président de la FBF, Fernando Costa ; du président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ainsi que de plusieurs grands noms du football bolivien.

« En cette journée historique pour le pays, je suis très heureux de célébrer le centenaire de la Fédération Bolivienne de Football », a déclaré le Président Infantino. « À la FIFA, nous disons toujours que le football unit le monde, qu’il unit les pays, qu’il unit toutes celles et ceux qui veulent rêver, qui ont une passion et qui souhaitent vivre des émotions intenses. Dans ce pays, le 12 septembre 1925, une poignée de visionnaires ont fondé la Fédération Bolivienne de Football.

Grâce à eux et à tous ceux qui ont pris leur relève, avec plus ou moins de succès, mais aussi avec l’apport de chaque citoyen bolivien, nous avons créé un rêve. Et ce rêve, nous voulons le poursuivre. Continuons de rêver et de rendre les gens heureux autour de nous. »

Un peu plus tôt dans la journée, le Président de la FIFA avait assisté à l’inauguration du premier terrain de la Casa de la Verde, le nouveau centre technique national en cours de construction dans la ville d’Achumani, en périphérie de La Paz. Ce projet a été financé par le programme FIFA Forward et le programme Evolución de la CONMEBOL. La livraison de ce terrain marque la fin de la première phase du projet.

Une fois achevé, le complexe – appelé à devenir le pôle d’entraînement des équipes nationales masculines et féminines dans toutes les catégories d’âge – comprendra trois terrains de dimensions standard, des hébergements pour 130 sportifs, une tribune de 600 places, sept vestiaires, une salle de sport ainsi qu’une salle de conférence ultramoderne.

« Cent ans après la création de la Fédération Bolivienne de Football, les équipes nationales du pays ont enfin leur port d’attache », a déclaré le Président Infantino. « La FIFA est fière d’accompagner le football bolivien, que ce soit dans le développement de ses infrastructures ou la participation aux compétitions organisées par notre instance. »

« J’ai pu constater l’avancée de la Casa de la Verde, un formidable projet conduit par la Bolivie, la CONMEBOL et la FIFA qui aidera des générations de jeunes footballeurs et footballeuses à poursuivre leur rêve. Ensemble, nous investissons dans le renouveau du football bolivien, en mettant l’accent sur le développement à long terme des équipes nationales féminines et masculines, y compris dans les catégories jeunes. »

Fondée le 12 septembre 1925 à Cochabamba, la FBF a rejoint la FIFA le 9 juillet 1926, lors du 15e Congrès de l'instance à Rome (Italie). La Bolivie a participé trois fois à la Coupe du Monde de la FIFA™, dont sa toute première édition en 1930, en Uruguay.

En mars 2026, La Verde disputera les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec la possibilité de faire main basse sur l’une des deux places restantes.

La Bolivie entamera par ailleurs sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ avec la réception de l’Équateur, le 24 octobre 2025 dans le cadre de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. Elle participera également à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, qui aura lieu du 3 au 27 novembre 2025.