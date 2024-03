Tirage au sort de la Libertadores de la CONMEBOL 2024 : le parcours de qualification à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ enfin connu

Les vainqueurs de la compétition seront-ils qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ?

MAIS…

Que se passera-t-il si c’est un de ces clubs qui remporte la compétition ?

Aperçu du parcours de qualification de la CONMEBOL

Encore en lice pour se qualifier en remportant l’édition 2024 : 29 clubs Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Club Nacional de Football (URU), CSD Independiente del Valle (ECU), Barcelona SC (ECU), Club Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Club Libertad (PAR), Club The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Club Bolívar (BOL), CA Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), CSD Colo-Colo (CHI), Club Alianza Lima (PER), LDU Quito (ECU), CA Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas FC (VEN), Liverpool FC Montevideo (URU), Club Universitario de Deportes (PER), Grêmio FBPA (BRA), San Lorenzo de Almagro (ARG), Club Atlético Rosario Central (ARG), Millonarios FC (COL), Huachipato FC (CHI), CD Cobresal (PAR), Club Deportivo Palestino (CHI), Botafogo de Futebol e Regatas (BRA). Encore en lice pour se qualifier via le système de classement : 2 places* : 21 clubs Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Olimpia (PAR), Club Nacional de Football (URU), CSD Independiente del Valle (ECU), Barcelona SC (ECU), Club Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Club Libertad (PAR), The Strongest (BOL), Club Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), Colo-Colo (CHI), Club Alianza Lima (PER), LDU Quito (ECU), CA Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas FC (VEN), Liverpool FC Montevideo (URU), Club Universitario de Deportes (PER). *3 places seront disponibles si Palmeiras, Flamengo, ou Fluminense remporte l’édition 2024 de la Libertadores. Clubs en tête du classement à ce jour : Boca Juniors (71 pts), River Plate (67), Olimpia (57)