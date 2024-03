9. Gouvernance du football

Les trois chambres du Tribunal du Football, à savoir la chambre du statut du joueur, la chambre des agents et la chambre de résolution des litiges, statuent sur les réclamations et litiges liés aux droits et obligations juridiques des parties prenantes du monde du football. La chambre du statut du joueur veille à faire respecter la réglementation en matière de transferts conformément au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, et elle détermine le statut des joueurs lors des diverses compétitions ; la chambre des agents traite les litiges liés aux contrats de représentation entre les agents et leurs clients ; la chambre de résolution des litiges mène les procédures d’arbitrage sur la base d’une représentation égale des joueurs et des clubs. Les charges combinées des trois chambres s’élèvent à USD 2,5 millions en 2023 (2022 : USD 2,6 millions).