3. Produits des droits d’exploitation de licence

Les droits d’exploitation de licence liés aux produits et services d’autres événements de la FIFA organisés en 2023 – la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022™ et la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2022, qui ont toutes deux été reportées de 2022 à 2023, ainsi que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023™, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2023™, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™, les matches de barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et les tournois FIFAe – sont comptabilisés au poste Autres droits d’exploitation de licence.