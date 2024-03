25. Charges à payer et revenus différés

Le poste « Programmes de développement et d’aide » comprend les charges à payer liées au programme de développement Forward, à hauteur de USD 396,2 millions (2022 : USD 415,3 millions), au Fonds pour le développement du football, à hauteur de USD 27 millions (2022 : USD 27 millions), au Programme de développement des talents, à hauteur de USD 172,7 millions (2022 : USD 202,7 millions), au Fonds de remise pour le football mondial, à hauteur de USD 106,4 millions (2022 : USD 126,6 millions), aux fonds d’héritage, à hauteur de USD 61,7 millions (2022 : USD 61,7 millions), au programme Football for Schools, à hauteur de USD 68,4 millions (2022 : USD 88 millions), au plan d’aide contre le Covid-19, à hauteur de USD 7 millions (2022 : USD 11 millions), et à d’autres programme de développement, à hauteur de USD 6,7 millions (2022 : USD 6,9 millions).