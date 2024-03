1. Produits des droits de retransmission télévisée

Les produits des contrats de retransmission – comprenant les droits de diffusion d’autres événements de la FIFA, mais pas ceux liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ ni à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ – sont intégrés au poste Produits issus d’autres événements de la FIFA. Ces autres événements de la FIFA organisés en 2023 sont la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022™ et la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2022, qui ont toutes deux été reportées de 2022 à 2023, ainsi que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023™, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2023™, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™, les matches de barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et les tournois FIFAe.