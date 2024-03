Au terme d’une année marquée par la plus belle Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps et rythmée par des compétitions de jeunes et de clubs toutes plus passionnantes les unes que les autres, toute la planète football s’est réunie fin février à Paris (France) à l’occasion des The Best FIFA Football Awards™ pour célébrer ensemble les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, les supporters, les buts et les gestes de fair-play les plus mémorables.